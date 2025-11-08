Cisterna corsara sul campo di Monza

La partita è stata equilibrata, combattuta, avvincente - come pronosticato alla vigilia - tra due squadre scese in campo con la consapevolezza dell’importanza della posta in palio. Cisterna dopo aver vinto il primo set, è andata sotto: lì ha dimostrato il suo carattere, la sua forza di volontà, la voglia di vincere, giocando meglio degli avversari i momenti decisivi. Prima di oggi Cisterna non aveva mai battuto Monza a casa sua.

I numeri raccontano di un incontro equilibrato, in cui il muro pontino (15 quelli vincenti) si è dimostrato superiore a quello brianzolo (8). Alla Vero Volley non bastano i 21 palloni messi a terra dallo schiacciatore Erik Röhrs, miglior realizzatore della sua squadra. Meglio di lui ha fatto l’opposto avversario, Tommaso Guzzo, best scorer (23 punti) e mvp della partita.

Eccheli parte con Zimmermann palleggiatore, Padar opposto, Röhrs e Atanasov schiacciatori, Mosca e Beretta al centro, Scanferla libero.

Morato sceglie lo stesso sestetto iniziale mandato in campo contro Grottazzolina e Civitanova, con Fanizza in cabina di regia, Plak e Mazzone centrali, Guzzo opposto, Lanza e Bayram schiacciatori, Currie è il libero.

Cisterna parte forte, l’approccio è quello giusto: il muro di Mazzone che firma il primo punto è un segnale. Cisterna allunga i tentacoli e va 1-4 (Guzzo è in palla, alla fine 25 punti per lui, come con Grottazzolina), il vantaggio si riduce a + 1 (12-13), e lì la squadra di Morato dà il secondo segnale a Monza: si riporta subito avanti, di nuovo +3 (13-16), poi mette a segno la fuga decisiva (16-21) e si guadagna 7 match point, il primo lo fallisce, il secondo no: Lanza, a modo suo, firma il punto decisivo (18-25).

Il match cambia nel secondo set, Monza batte bene, si porta subito avanti e chiude 25-18. I brianzoli iniziano col piede giusto anche il terzo parziale, vanno sul +3, Cisterna c’è e fa 14-14. Si va avanti punto a punto, e la spunta la squadra di Eccheli 25-23.

Chi pensa ad un match ormai indirizzato verso la Vero Volley si sbaglia, Cisterna torna quello del primo set, Mazzone a muro (doppia prodezza) firma subito il break, la squadra di Morato spinge e si porta a + 5 (11-16), resta sempre avanti, e chiude 15-21.

Al tie-break si gioca punto a punto. Cisterna parte bene (0-2), Monza è lì e va 10-8. Il momento è decisivo: Bayram fa -1, Muniz (entrato al posto di Lanza) pareggia, poi ci pensa Guzzo a portare Cisterna sul +2 (10-12). L’ultimo punto, quello che regala la vittoria alla squadra di Morato, arriva con l’invasione di Scarferla (13-15).

I protagonisti-

Leandro Mosca (Vero Volley Monza)- « La prestazione è stata caratterizzata da alti e bassi. Abbiamo cominciato con il freno a mano tirato, poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto molto bene fino al quarto set, quando siamo di nuovo calati. Nel tie-break potevamo essere più incisivi, però, sono contento del fatto che lottiamo sempre su ogni palla ».

Tommaso Guzzo (Cisterna Volley)- « E’ stata una vittoria importantissima, che abbiamo voluto e cercato con grande carattere. Mentalmente siamo stati bravi nei momenti cruciali, sia nel quarto set sia nell’ultimo. Sapevamo quanto contasse tornare a casa con i punti, ci siamo riusciti e siamo soddisfatti. Ora non dobbiamo fermarci, proseguendo su questa strada che sicuramente è quella giusta. Sono felice del titolo di MVP, ma tutta la squadra è andata bene e voglio condividere con il resto del gruppo ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – CISTERNA VOLLEY 2-3 (18-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15) –

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 8, Beretta 6, Padar 19, Rohrs 21, Mosca 6, Pisoni (L), Velichkov 1, Frascio 1, Marttila 4, Scanferla (L), Larizza 0. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Lanza 6, Plak 10, Guzzo 23, Bayram 18, Mazzone 13, Finauri (L), Currie (L), Barotto 0, Salsi 0, Muniz De Oliveira 8. N.E. Tarumi, Diamantini, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Brancati, Giardini, Russo.

Durata set: 25′, 27′, 28′, 37′, 21′; tot: 138′.

MVP: Tommaso Guzzo (Cisterna Volley);

Spettatori: 1539.