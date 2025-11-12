Perugia-Cuneo in campo per l'11a giornata di Superlega

PERUGIA - Domani, giovedì 13 novembre, alle 20.30 andrà in scena l'anticipo, con diretta su Rai Sport dal Pala Barton Energy, fra la Sir Susa Scai Perugia , capolista a 13 punti in coabitazione con Civitanova, e la MA Acqua S. Bernardo Cuneo, matricola a 5 punti insieme a Milano e Padova. Il cambiamento di data nel match, valevole per l'11a giornata di Superlega, è stato reso necessario per consentire alla formazione di Lorenzetti di partecipare, nel mese di dicembre al Mondiale per Club. I padroni di casa sono imbattuti, ma a dispetto dei 13 punti conquistati sui 15 disponibili in queste prima partite, non sempre hanno avuto vita facile in un torneo dal livello generale sempre più elevato. Se i primi due set a Piacenza – nell’ultima gara disputata – sono sembrati un campanello d’allarme, la reazione veemente nella seconda parte di gara, con tanto di riscatto al tie-break, hanno messo in luce la mentalità e la resilienza della squadra Campione d’Europa in carica, presa per mano dall’esordiente Bryan Argilagos, entrato quasi subito per l’influenzato Simone Giannelli. Sul fronte opposto, a caccia del riscatto dopo la rimonta a domicilio in quattro set subita contro Trento, la neopromossa piemontese è chiamata all’impresa su un campo inviolato. Cuneo riparte dalle note positive, tutti i suoi uomini più pericolosi in doppia cifra contro i dolomitici: Nathan Feral (18 punti), Marko Sedlacek (15) e Ivan Zaytsev (12), unico ex in campo del prossimo incontro visto il biennio vissuto con la maglia di Perugia. Tra i due Club c’è un altro ex, ovvero Massimiliano Giaccardi, attuale secondo allenatore di Perugia. Il centrale Roberto Russo è a 20 punti dai 1.500 in carriera, Oleh Plotnytskyi mette nel mirino i 400 ace da quando è in Italia.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/17, 2017/18 - Allenatori: Massimiliano Giaccardi a Cuneo nel 2022/23

Bryan Argilagos (Sir Susa Scai Perugia)- « Cuneo è una squadra neopromossa, ma può comunque contare su giocatori importanti come Zaytsev e Baranowicz, atleti di grande esperienza che sanno il fatto loro. Sarà una partita complicata, da non sottovalutare, da non prendere sottogamba, e bisognerà dare il massimo anche lì perché ogni partita conta e va giocata al massimo ».

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Perugia è Perugia. Con tutta l'umiltà del mondo andiamo a giocare una partita che definire per noi complicata è quasi un eufemismo, ma è anche un'opportunità per provare ad alzare ancora il nostro livello e stare di nuovo in situazioni molto difficili. Questo deve essere il nostro credo; essere agonisti vuol proprio dire essere capaci di rimanere lì a lottare quando la situazione è difficile. Credo che dovremo essere focalizzati su questo, sull'essere agonisti ».

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Salvati Serena, Canessa Maurizio