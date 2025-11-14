L'anticipo Padova-Milano è l'antipasto della 5a giornata

Attualmente Perugia guida la classifica in solitaria con 16 punti e una gara giocata in più, in virtù del 3-0 inflitto a Cuneo nell’anticipo dell’11ª giornata andato in scena giovedì. Una modifica del calendario legata alla partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club di dicembre in Brasile. La prima inseguitrice è Civitanova a 13 punti, tallonata da Verona che è ferma a 12.

Il turno si apre con la diretta Rai Sport di sabato 15 novembre 2025, alle 18.00, tra la Sonepar Padova e l’Allianz Milano, uno scontro diretto tra squadre a 5 punti come Cuneo, anche se i meneghini devono recuperare un match; in diretta su Rai Radio Uno Manuela Collazzo racconterà le emozioni dalla Kioene Arena. Domenica 15 novembre sono previste cinque sfide. La più attesa è la partita delle 16.00, con live streaming DAZN, tra la Sir Susa Scai Perugia, ancora imbattuta, e la Rana Verona, chiamata all’impresa per non perdere posizioni; sarà la voce di Antonello Brughini, su Rai Radio Uno, a guidare tifosi e appassionati in uno dei big match del turno. A scalpitare per i piani alti ci sono anche i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, in campo tra le mura amiche alle 17.00 contro la Vero Volley Monza, che cerca punti per migliorare la classifica. Due i match in scaletta alle 18.00: la Yuasa Battery Grottazzolina torna in campo dopo il weekend ai box, con una gara da recuperare, per vedersela in casa con la neopromossa MA Acqua S. Bernardo Cuneo, che ha quattro lunghezze di vantaggio da amministrare sui marchigiani. Alla stessa ora, con live streaming su DAZN, la Gas Sales Bluenergy Piacenza di coach Dante Boninfante vuole mettere in difficoltà la Cucine Lube Civitanova di suo figlio Mattia, palleggiatore biancorosso. Chiusura alle 19.00 in terra pontina tra Cisterna Volley, che deve risollevare la classifica, e Valsa Group Modena, in lotta nei piani alti. Tutte le gare saranno trasmesse su VBTV.

Sonepar Padova - Allianz Milano

Il 5° turno si apre alle 18.00 di sabato con la sfida n. 26 tra Sonepar Padova e Allianz Milano, squadre che in classifica sono dirimpettaie a 5 punti insieme alla neopromossa Cuneo. Una vittoria equivarrebbe a un salto verso la parte alta del tabellone. I precedenti sono favorevoli ai meneghini, vittoriosi in 18 dei 25 faccia a faccia. La formazione di casa viene dalla sconfitta netta a Modena, mentre gli ospiti, che devono recuperare la partita con Grottazzolina (in programma mercoledì 19 novembre), sono rimasti ai box nell’ultimo weekend, cercando di tenere viva l’euforia per il successo in quattro set centrato nel derby con Monza. Gli ambrosiani attendono il rientro di Fernando Kreling per alzare il livello e mirare a un rendimento costante. Alla Kioene Arena, con Edoardo Caneschi a 11 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e Ferre Reggers a 5 muri dai 100 in SuperLega, Milano ritrova da rivale un fresco ex, il laterale Davide Gardini. La gara sarà raccontata in diretta su Rai Sport e su Rai Radio Uno, dall’inviata Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 25 (18 successi Allianz Milano, 7 successi Sonepar Padova)

EX: Davide Gardini a Milano nel 2024/25

Tim Held (Sonepar Padova)- « Abbiamo la fortuna di giocare tre partite consecutive davanti ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare al massimo il fattore campo. Saranno tre vere e proprie battaglie, a partire da sabato contro Milano. Quella con Milano sarà, senza dubbio, una gara intensa, ma se riusciremo a esprimere il nostro gioco con continuità potremo mettere in difficoltà molte squadre. Milano ha servizio potente e attacco incisivo. Dobbiamo evitare disattenzioni, soprattutto nei momenti snodo dei set. In palestra stiamo lavorando molto su questo: gestione dei momenti caldi, equilibrio e qualità in ogni cambio palla ».

Matteo Staforini (Allianz Milano)- « Non abbiamo giocato nell’ultimo weekend, ma siamo comunque reduci dalla vittoria interna nel derby contro Monza, una partita che ci ha permesso di prendere maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità. Sabato affronteremo la Sonepar Padova, una squadra molto fastidiosa sotto diversi aspetti: giocare in casa loro è sempre complicato, come confermano i risultati ottenuti finora tra le mura amiche. Noi dobbiamo cercare i primi punti fuori dall’Allianz Cloud. A fare la vera differenza sarà il modo in cui affronteremo la gara e come scenderemo in campo fin dal primo pallone ».

Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona

La domenica si apre con un match chiave su DAZN, la sfida n. 44 tra Sir Susa Scai Perugia e Rana Verona (35 a 8 il bilancio dei successi per i Block Devils nei precedenti incroci). Il team di casa, imbattuto e con Roberto Russo a 9 punti dai 1.000 in SuperLega, guida in solitaria la classifica dopo il 3-0 centrato senza Simone Giannelli sul proprio campo contro Cuneo nell’anticipo dell’11° turno. Gli scaligeri, invece, dopo un avvio di torneo perfetto, fatto di quattro successi, sono inciampati in tre set a Civitanova fermandosi a 12 punti e perdendo la vetta che durava dalla 3ª giornata. La battaglia sportiva del Pala Barton Energy si preannuncia un crocevia: con un’affermazione gli uomini di Angelo Lorenzetti, ex dell’incontro, metterebbero il turbo, mentre in caso di exploit esterno, il team di Fabio Soli resterebbe sul podio. Verona ritrova in campo quattro ex da rivali: Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini e Sebastian Solé. Tra i gialloblù Marco Vitelli è a 14 muri dai 1.000 in Regular Season, Aidan Zingel a 4 muri dai 700 in SuperLega; tra i padroni di casa Loser mette nel mirino i 1.000 punti in SuperLega. Su Rai Radio Uno le emozioni del Pala Barton Energy saranno raccontate da Antonello Brughini.

PRECEDENTI: 43 (35 successi Sir Susa Scai Perugia, 8 successi Rana Verona)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Donovan Dzavoronok a Verona nel 2023/24, 2024/25; Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Marco Gaggini (Sir Susa Scai Perugia)- « Portare a casa i tre punti, nell'anticipo dell'11° giornata con Cuneo, è importante in vista del match con Verona, che giocheremo tra soli due giorni: domenica arriva una “squadra difficile” perché sicuramente hanno una fisicità diversa e sarà una battaglia su fronti un po’ diversi; dobbiamo essere sempre lì con la testa ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Stiamo lavorando per migliorare l’approccio rispetto a Civitanova, dove non siamo riusciti a partire benissimo. Secondo e terzo set li abbiamo lasciati agli avversari con un minimo scarto e nonostante la performance non buona come avremmo voluto, siamo riusciti a stare vicino ad una big come Civitanova. A Perugia è un banco di prova ulteriore per saper stare con le grandi. Per perseguire questo obiettivo dobbiamo mettere in campo il meglio di noi stessi e mettere in fila alcune cose su cui stiamo lavorando che nell’ultima gara non ci sono venute benissimo, complice anche il valore dell’avversario ».

Itas Trentino - Vero Volley Monza

Quarantesimo confronto tra Itas Trentino e Vero Volley Monza alle porte. Squadre in campo alle 17.00, con i dolomitici avanti 32 a 7 nel bilancio dei precedenti. Nonostante i passi falsi a Civitanova e a Verona, l’Itas si è riscattata in rimonta a Cuneo per 3-1 portandosi a 9 punti, con quattro lunghezze di vantaggio sui brianzoli, sconfitti al fotofinish da Cisterna all’Opiquad Arena e in serie negativa da due giornate. Entrambe le formazioni hanno un forte bisogno dei tre punti, il collettivo di Marcelo Mendez per non perdere contatto con le zone alte della classifica, la formazione di Massimo Eccheli, penultima e agganciata da Cisterna, per mantenere una distanza di sicurezza da Grottazzolina, ultima della classe. Lo scorso anno Trento ha avuto la meglio in tre set sia nei due incontri di campionato sia nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa. Resta memorabile il 3-2 corsaro monzese in Gara 5 di Semifinale Play Off 2023/24 sulle Dolomiti.

PRECEDENTI: 39 (7 successi Vero Volley Monza, 32 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno

Jordi Ramon (Itas Trentino)- « Domenica torniamo a giocare finalmente in casa; sarà molto bello perché sino ad ora abbiamo disputato solo un match di fronte al nostro pubblico. Troveremo Monza, sarà un impegno difficile ma abbiamo voglia di continuare a vincere per proseguire la nostra corsa in classifica ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Giocheremo contro i campioni d'Italia, sarà una partita difficilissima. Dovremo essere bravi ad affrontare la gara con la consapevolezza di avere le risorse per fare una buona prestazione e portare a casa qualcosa di positivo. Sarà importante avere tanta forza mentale, tanto coraggio e la convinzione di poter trovare soluzioni per creare delle difficoltà ai nostri avversari ».

Yuasa Battery Grottazzolina - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Dopo essersi già sfidate per sei volte in Serie A2 Credem Banca, la Yuasa Battery Grottazzolina e la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si ritrovano sotto rete nella massima serie con Claudio Cattaneo in veste di ex. I precedenti parlano di 4 vittorie a 2 in favore dei marchigiani e per ora l’ago della bilancia va identificato nel primo incrocio, l’unico in cui è saltato il fattore campo. La sfida si gioca al PalaSavelli di Porto San Giorgio, tana della Yuasa in SuperLega Credem Banca. L’avvio di campionato degli uomini di Massimiliano Ortenzi è stato complicato, con 1 solo punto nelle prime uscite stagionali, mentre l’impatto della neopromossa Cuneo con la categoria ha fruttato un bottino di 5 punti, anche se i piemontesi hanno disputato una partita in più e vengono da 4 sconfitte. Gli ultimi due stop, in casa con i campioni d’Italia trentini e al Pala Barton Energy con i campioni d’Europa perugini suonano come poco indicativi visto che sulla carta i match da vincere sono altri per il collettivo di Matteo Battocchio, che ha dimostrato di poter creare difficoltà a tutte le rivali. Giulio Magalini è a 17 punti dai 500 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 6 (2 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 4 successi Yuasa Battery Grottazzolina)

EX: Claudio Cattaneo a Grottazzolina nel 2023/24

Andrea Marchisio (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Per me è senza dubbio una gara speciale essendo nato a Cuneo e avendo iniziato a giocare proprio lì. Il mio auspicio è che saranno in tantissimi i tifosi a seguirci sugli spalti, poi starà a noi fare una grande gara per esaltarli e spingerli a trascinarci. Abbiamo bene in mente cosa sia stato il nostro Palas lo scorso anno, in particolare nella seconda parte di stagione, sarebbe bello rivedere quel clima e quell’ambiente. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, soffermandoci molto in allenamento ad analizzare ciò che nelle uscite precedenti non è andato. Vediamo se i frutti saranno raccolti già da domenica ».

Claudio Cattaneo (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Il match con Grottazzolina sarà una bella sfida. Ci aspetta un palazzetto infuocato, ricordo ancora bene l’atmosfera elettrizzante dell’anno della promozione, con i tifosi che sostengono la squadra con passione. Affronteremo una squadra ben costruita, che batte con forza, quindi dovremo essere bravi a ricevere bene e a cogliere le occasioni che si presenteranno. Giocheranno sicuramente a tutto gas in casa loro per conquistare i tre punti, ma noi dovremo essere solidi e cercare di portare a casa punti ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova

La seconda gara in live streaming su DAZN è il 16° confronto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, big match con una storia quasi a senso unico. Sono solo due i successi emiliani negli scontri diretti. Nella scorsa stagione i vicecampioni d’Italia hanno sempre avuto la meglio in tre set, ma questo è un nuovo capitolo e il rientro di Paolo Porro domenica scorsa ha confermato di essere un valore aggiunto. Dopo aver fatto venire i brividi a Perugia, costringendo gli umbri a imporsi in rimonta al tie-break al PalaBancaSport, i padroni di casa inseguono la prima affermazione interna con i cucinieri, protagonisti della partita perfetta contro Verona nell’ultimo turno. Occhi puntati sul derby personale tra Dante Boninfante, allenatore della Gas Sales, e suo figlio Mattia, palleggiatore della Lube. Il bilancio provvisorio in famiglia è di una vittoria a testa nello scorso campionato, quando Boninfante senior allenava Taranto. Suggestiva anche la presenza di due veterani con trascorsi nelle Marche, Robertlandy Simon e Dragan Travica.

PRECEDENTI: 15 (13 successi Cucine Lube Civitanova, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Dragan Travica a Lube nel 2011/12, 2012/13

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La Lube è un’ottima squadra, ha dimostrato di sapere giocare a pallavolo e stanno giocando molto bene. Ci attende una partita molto difficile, noi dobbiamo alzare il nostro livello, dobbiamo essere più consapevoli dei nostri mezzi e anche con la Lube dobbiamo puntare alla vittoria che sappiamo sarà difficile da ottenere ma che vogliamo fortemente. L’amarezza per come è andata con Perugia è tanta, loro sono stati bravi a non mollare mai ma noi non siamo riusciti ad esprimerci al meglio dopo due set giocati bene e proprio per questo dico che dobbiamo alzare il nostro livello di squadra. Adesso però pensiamo solo alla Lube, sono contento di ritrovarli, ci sono tanti amici ma in campo vado in guerra sportiva ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Facciamo visita a una grande squadra. La Lube ha una tradizione favorevole sul campo emiliano, ma si è sempre dovuta guadagnare le vittorie sudando dall'inizio alla fine. Per me sarà il terzo derby in SuperLega contro mio padre Dante, quest'anno c'è in ballo una scommessa in famiglia. Ho tanti amici alla Gas Sales, sarà stimolante affrontate Paolo Porro, mio compagno di stanza la scorsa estate in Nazionale. Ci attende un match affascinante e difficile ».

Cisterna Volley - Valsa Group Modena

Il turno si chiude con il live streaming su DAZN del settimo incontro tra Cisterna Volley e Valsa Group Modena, con i canarini che si sono imposti in 4 dei 6 precedenti. Il team pontino vuole fare tesoro del turno casalingo perché si trova in una posizione delicata, a 4 punti in coabitazione con Monza e con sole tre lunghezze di vantaggio dalla coda della classifica, nonostante il blitz corsaro al tie-break in Brianza di sabato scorso. Anche la formazione emiliana non vuole lasciare punti per strada e intende uscire indenne da un campo insidioso per dare seguito al 3-0 interno con Padova valso il quarto posto in classifica. Per la truppa di Alberto Giuliani è fondamentale non perdere posizioni, consapevole di avere dalla sua un bonus energetico a partire da dicembre, visto che le altre big affronteranno le coppe. Due ex vogliono intralciare il cammino modenese, Daniele Mazzone e Nicola Salsi. Da una parte centesima presenza in tutte le competizioni di Tommaso Guzzo, dall’altra centesima gara in Regular Season di Luca Porro. Tra i pontini Filippo Lanza è a 15 punti dai 3.000 in Regular Season, tra i canarini Paul Buchegger è a 4 attacchi vincenti dai 1.500 nella massima serie.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Cisterna Volley, 4 successi Valsa Group Modena)

EX: Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Nicola Salsi a Modena nel 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2022/23

Efe Bayram (Cisterna Volley)- « Modena è una squadra solida, che gioca una buona pallavolo, forte soprattutto al servizio e in side-out, se è in giornata può battere qualsiasi avversario. Noi stiamo bene e ci prepariamo a questa gara con lo spirito giusto. Il successo di Monza ci ha dato tanta fiducia, lavorare con l’umore buono è più piacevole e produttivo. Domenica ci attende una gara tosta, ma dopo due trasferte tornare a giocare nel nostro palazzetto, nella nostra casa, davanti al nostro pubblico sarà bello ed importante. La gente di Cisterna riesce sempre a caricarci nella maniera giusta. Per fare una grande partita e ottenere la vittoria contro Modena dovremo dare il 110%: ognuno di noi dovrà dare il massimo, e il massimo sono certo lo daranno anche i nostri tifosi ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Cisterna è una squadra ostica sopratutto tra le mura amiche, stiamo lavorando per arrivare pronti e portare a casa il miglior risultato possibile. Sono contento per come stiamo giocando, soprattutto dal punto di vista del temperamento. Ci sono ancora cose su cui lavorare in vista delle prossime partite, soprattutto sul cambio palla, ma siamo positivi. Siamo una squadra giovane, quindi alti e bassi si mettono in conto, ma per ora stiamo mantenendo uno standard alto di gioco e questo ci lascia soddisfatti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA –

Sabato 15 novembre 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Allianz Milano Arbitri: Piana Rossella, Brancati Rocco

Domenica 16 novembre 2025, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona Arbitri: Brunelli Michele, Zanussi Umberto (Pazzaglini Marco)

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Itas Trentino – Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi Luca, Cerra Alessandro

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Carcione Vincenzo, Cesare Stefano

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Vagni Ilaria, Caretti Stefano (

Domenica 16 novembre 2025, ore 19.00

Cisterna Volley – Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato Andrea, Cavalieri Alessandro Pietro

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 16, Cucine Lube Civitanova 13, Rana Verona 12, Valsa Group Modena 10, Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Cisterna Volley 4, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Una partita in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Una partita in meno: Allianz Milano, Yuasa Battery Grottazzolina.