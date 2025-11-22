Milano passa a Cisterna in tre set

Tra i protagonisti dell’incontro il capitano e opposto belga di Milano Ferre Reggers, che ha chiuso con 19 punti totali, frutto di 11 attacchi, 1 muro e ben 7 ace, record personale in Superlega. In casa Allianz Milano in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10 punti) e Francesco Recine (12 punti). Tra i padroni di casa di Cisterna Volley, invece, chiude con 10 punti Daniele Mazzone, con il coach Daniele Morato che ha ruotato pressoché tutti gli uomini a sua disposizione. A fine gara è stato il palleggiatore di Milano, Fernando Kreling, ad essere premiato come Mvp. Se si guardano sempre i numeri, l’attacco meneghino ancora oltre il 50%, ma pure quello dei pontini. Bene Cisterna a muro con 10 block, che non bilanciano i 10 punti diretti in battuta di Allianz e soprattutto l’ottima ricezione della squadra di coach Piazza, mentre Fanizza ha avuto tanti palloni lontani da rete.

Morato sceglie lo stesso sestetto iniziale mandato in campo nelle ultime quattro sfide di SuperLega (Grottazzolina, Civitanova, Monza e Modena) con Fanizza in cabina di regia, Plak e Mazzone centrali, Guzzo opposto, Lanza e Bayram schiacciatori, Currie è il libero. Roberto Piazza riparte anche lui dal consueto 6+1: Kreling in palleggio con Reggers in diagonale, Recine e Otsuka in banda, Caneschi e Di Martino al centro con Catania libero.Primo set. Parte forte Cisterna e con il servizio di Pippo Lanza prova a scappare fino al 4-1. Kreling innesca subito Caneschi, ottima la sua partita per il 5-3, ma sono i laziali ad allungare ancora con Bayram 7-4, che si spegnerà un po’ nel corso della gara. Ricuce Reggers il 9-8, il video check per il 11-10, ma Mazzone stacca ancora un break e Piazza deve fermare il gioco sul 15-12. L’ace di Reggers pareggia 17-17 con time out Morato. Al rientro passa avanti Allianz 19-21 e seconda interruzione per il tecnico dei pontini. Dentro Staforini e il suo impatto + positivo, il muro di Kreling dice 22, ma anche il subentrato Barotto, ex di turno sa dove mettere le mani e fa il 21-22. E’ però anche l’ultimo punto di Cisterna, chiude un errore di Mazzone 21-25.

Si riparte punto a punto con un muro di Fanizza. Da questo momento però Allianz Milano mette le ali, Otsuka sale in cattedra fino al 12-15. Dentro Tarumi per i padroni di casa, ma c’è poco da fare contro la Milano di questo parziale. Bene Recine, bene Reggers, che con un ace fa il 17-24, primo punto ai lombardi 18-25.

Dentro Barotto per Guzzo e Muniz De Oliveira viene preferito a uno spento Bayram. Reggers mette l’ace del 4-6 e del 4-7. Anche Caneschi colpisce dai nove metri e Staforini mette pressione sulla ricezione di casa per il 10-15. Sull’attacco out di un buon Barotto Allianz allunga ancora fino all’11-17 con time out Morato. Cisterna Volley alza però il livello del suo muro e i laziali accorciano costringendo anche Piazza a fermare il gioco sul 14-18. Una doppia in palleggio fischiata a Reggers costa il giallo a Staforini,

risolve Recine il 18-21, ma non è finita. Barotto, Muniz De Oliveira e Mazzone per il 22-23 e time out Piazza. Recine fa il 22-24, ma Barotto pareggia i conti fino al 24-24. Per chiudere il set serve un ace di Ferre Reggers, il settimo personale del capitano.

I protagonisti-

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)- « Purtroppo non siamo riusciti a giocare come avemmo voluto – ha dichiarato il coach – Sapevamo di affrontare una squadra forte, di valore, con giocatori importanti: l’Allianz ha meritato la vittoria. In noi c’è il rammarico per un secondo set giocato al di sotto delle nostre possibilità, nel terzo potevamo riaprire tutto, ma Milano non ce l’ha permesso. Dobbiamo fare tesoro delle cose negative e ripartire lavorando come sempre, proiettati al prossimo impegno ».

Fernando Kreling (Allianz Milano)-« Nel primo set abbiamo iniziato con un ritmo un po’ troppo basso rispetto a quello giusto per vincere una partita. Poi nel secondo parziale siamo andati davvero meglio, giocando bene. Il trend è proseguito anche nel terzo. Sapevamo che loro però prima o poi sarebbero tornati e noi abbiamo mollato qualche punto riaprendo il set in modo pericoloso. Abbiamo commesso qualche errore di concentrazione, mentre devi essere sempre al 100% con la testa. Per fortuna alla fine Ferre ha tirato una bomba perfetta e abbiamo portato a casa tre punti ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – ALLIANZ MILANO 0-3 (21-25, 18-25, 24-26) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Lanza 7, Plak 7, Guzzo 5, Bayram 2, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 6, Tarumi 4, Salsi 0, Muniz De Oliveira 3. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato.

ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Otsuka 10, Di Martino 3, Reggers 19, Recine 12, Caneschi 7, Masulovic (L), Staforini 0, Catania (L), Lindqvist 0. N.E. Ichino, Barbanti, Benacchio. All. Piazza. ARBITRI: Canessa, Zavater, Salvati.

Durata set: 27′, 24′, 32′; tot: 83′.

MVP: Fernando Kreling (Allianz Milano)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Allianz Milano 13, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.