In campo per l'8° turno, domani l'anticipo Monza-Piacenza

ROMA- Nel weekend si consumerà l'8a giornata di andata della Regular Season di Superlega. In palio punti importanti per definire la griglia della Del Monte® Coppa Italia. La classifica vede oggi Perugia in testa con 20 punti , ma con due gare in più giocate, causa partecipazione degli umbri al Mondiale per Club, seguita da Verona a quota 17 e da Trento a 15. Seguono Civitanova (14) e la coppia Modena e Milano a 13 punti, con l’Allianz pronta ad andare in scena al Forum questo weekend.

Su tutti i campi di pallavolo di Serie A, grazie ad un’iniziativa congiunta tra Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A e Lega Volley Femminile, le squadre promuoveranno una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, prolungando l’eco del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere. Tutti i capitani sui campi di Serie A leggeranno un messaggio comune per ribadire il messaggio “Stop alla violenza”.

La due giorni sotto rete, che precede un turno infrasettimanale, prenderà il via domani, sabato 29 novembre 2025, con la sfida delle 20.00 in live streaming su DAZN tra Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza. In campo una formazione che deve voltare pagina dopo lo stop in Umbria e una squadra che ha trovato la sua identità. Gli altri cinque incontri fanno parte della scaletta di domenica 30 novembre 2025. Si comincia alle 17.00 con due partite in simultanea. Con qualche difficoltà di troppo in trasferta, la Cucine Lube Civitanova cerca conforto tra le mura amiche nel match con la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che sta disputando un buon campionato. Alla stessa ora le trombe squillano per il derby veneto tra Sonepar Padova e Rana Verona. I patavini puntano forte sul fattore campo, gli scaligeri su un livello di gioco capace di sorprendere rivali dirette come Trento e Perugia. Il turno spara la sua batteria finale di emozioni alle 18.00 con un trittico di partite. Su tutte il big match tra Allianz Milano e Itas Trentino su un palcoscenico d’eccezione, quello dell’Unipol Forum di Assago con live streaming DAZN. In campo alla stessa ora la Sir Susa Scai Perugia per la battaglia sportiva contro Cisterna Volley e Valsa Group Modena opposta alla Yuasa Battery Grottazzolina. Due gare in cui le squadre ospiti sono chiamate a rosicchiare punti per migliorare le prospettive di classifica nella massima serie.

TUTTE LE SFIDE-

Vero Volley Monza - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Alla vigilia dell’incontro n. 14 tra Vero Volley Monza e Gas Sales Bluenergy Piacenza, match in live streaming su DAZN, sono i brianzoli ad avere il naso avanti per 7-6 nel bilancio dei precedenti, ma la passata stagione ha visto gli emiliani non concedere set ai rivali nei due incroci. In classifica, i padroni di casa sono penultimi con 4 punti e non vincono dal 3° turno, mentre hanno avuto poca voce in capitolo nelle trasferte perse a Verona per la 7ª giornata e a Perugia per l’anticipo della 12ª. Umore opposto dall’altra parte della rete, con i biancorossi che con il rientro di Paolo Porro hanno preso coscienza del proprio potenziale firmando due capolavori contro le due marchigiane di SuperLega in casa e in trasferta, piazzandosi al settimo posto con 12 punti acquisiti. Tre gli ex in campo: da una parte Leonardo Scanferla, dall’altra Francesco Comparoni e Gianluca Galassi (gara n. 300 in SuperLega per il centrale). Inoltre, Antonio Mariano, assistente degli allenatori emiliani, ha trascorsi in Brianza. Tra i padroni di casa Krisztian Padar è a 4 punti dai 100 stagionali, mentre Thomas Beretta è 10 punti dai 2.000 con la maglia del Club. Tra gli ospiti Dragan Travica è a 3 muri dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 13 (7 successi Vero Volley Monza, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Leonardo Scanferla a Piacenza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Francesco Comparoni a Monza nel 2021/22, 2023/24; Gianluca Galassi a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Antonio Mariano a Monza nel 2022/23, 2023/24

Zhasmin Velichkov (Vero Volley Monza)- « Piacenza è molto forte, ma ritengo che giocando di squadra possiamo vincere la partita. Le mie prestazioni in questa prima parte di stagione? Nell'ultima partita contro Perugia ho avuto l'occasione di giocare, ne sono felice ma ritengo che avrei potuto fare meglio. Tuttavia scendere in campo e confrontarmi contro avversari così forti è un'esperienza impagabile per la mia crescita personale ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Monza non sarà una partita facile, noi stiamo attraversando un buon momento e abbiamo tutte le intenzioni di continuare il nostro percorso di crescita. Stiamo trovando il giusto equilibrio in campo, lavoriamo bene in palestra e lo si vede durante le partite. L’obiettivo è chiudere nella migliore posizione in classifica il girone di andata in vista della Coppa Italia e per questo dobbiamo solo pensare a fare bene le cose nella nostra parte del campo indipendentemente da chi c’è dall’altra parte della rete ».

Cucine Lube Civitanova - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Sfida inedita tra Cucine Lube Civitanova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, formazioni reduci da maratone. I marchigiani sono inciampati al fotofinish a Padova sprecando quattro palle match al tie-break, mentre i piemontesi, sul proprio campo, hanno reso la vita difficile a Modena prolungando il match al quarto set, ma non sono riusciti ad arginare gli emiliani al quinto. In classifica i padroni di casa sono quarti con 14 punti, gli ospiti ottavi a quota 9 grazie a un avvio positivo, unito all’esperienza degli ex biancorossi Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev (18 attacchi vincenti ai 5.000). Sarà una partita speciale per il libero della Lube Francesco Bisotto, cresciuto nella squadra avversaria. Tra i padroni di casa Giovanni Gargiulo è a 10 punti dai 1.000 in Regular Season, Alex Nikolov è a 26 punti dai 1.500 in SuperLega e Mattia Bottolo è a 18 punti dai 1.000 con il Club, mentre tra gli ospiti Riccardo Copelli è a 2 ace dai 100 nelle stagioni regolari e Lorenzo Codarin è a 15 punti dai 1.500 con la sua squadra.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Francesco Bisotto a Cuneo nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15; Ivan Zaytsev a Lube nel 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Francesco Bisotto (Cucine Lube Civitanova)- « Mi fa un bell'effetto ritrovare sotto rete la società che mi ha cresciuto da quando ero un Under 14 fino alle tre annate in prima squadra. Detto questo, sono focalizzato sui tre punti perché la Lube vuole riprendere il suo cammino. Giocheremo contro un gruppo ben assortito, fatto di giovani e veterani importanti. Noi dovremo ritrovare la giusta aggressività e, soprattutto, rimanere concentrati se e quando gli avversari riusciranno a tenerci testa. In casa siamo usciti sempre bene nei duelli punto a punto e cercheremo di ripeterci domenica ».

Ivan Zaytsev (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Non posso nascondere il fatto di sentirmi a casa in quel palazzetto, anche se le nostre strade sportive si sono separate dopo 5 stagioni e diversi trofei vinti. Sarà sicuramente una partita particolare per me visto che la mia famiglia vive a Civitanova, la mia casa è a Civitanova e conosco praticamente tutti. Loro sono una squadra giovane che ha grandi doti fisiche e tecniche, hanno un servizio molto, molto importante quindi dovremo innanzitutto cercare di arginare i loro battitori per permettere a noi di sviluppare una fase di cambio palla solida. Arriviamo a questo incontro dopo aver fatto il pieno di energia nel nostro palazzetto contro Modena, dove purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la partita; dobbiamo ripartire da questa sensazione di "rabbia e sconforto" per cercare di presentarci aggressivi in campo a Civitanova ».

Sonepar Padova - Rana Verona

Un derby veneto tutto da vivere il n. 41 alla Kioene Arena. A darsi battaglia, Sonepar Padova e Rana Verona, con gli scaligeri avanti per 25 vittorie a 15 nei precedenti, ma sconfitti proprio nella città del Santo nell’ultimo incontro ufficiale, ai Gironi dei Play Off 5° Posto nella passata stagione. I padroni di casa sono noni in classifica con un bottino di 8 sigilli dopo un successo tutt’altro che banale sul proprio campo al tie-break in rimonta contro Civitanova dopo quattro palle match annullate ai marchigiani. Gli ospiti, vittoriosi nettamente in casa contro Monza, sono virtualmente primi grazie a 17 punti con due partite giocate in meno rispetto a Perugia e al contributo in attacco dei due uomini chiave, Noumory Keita (1 ace ai 100 nelle stagioni regolari) e Darlan Ferreira Souza. L’unico ex in campo è Marco Vitelli (5 punti ai 1.000 in Regular Season). Da una parte Davide Gardini cerca il centesimo punto stagionale, dall’altra Pieno Bonisoli è alla gara n. 100 in SuperLega, tutte disputate con la casacca scaligera.

PRECEDENTI: 40 (15 successi Sonepar Padova, 25 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22

Alberto Salmaso (II allenatore Sonepar Padova)- « Contro Verona dovremo seguire la stessa linea vista con Civitanova: creare le situazioni a noi favorevoli e sfruttare al massimo quelle che loro ci concederanno. Contro Civitanova siamo stati bravi a sfruttare quasi tutte le occasioni. Sarà sicuramente complicato, ma se ci lasceranno anche solo un mezzo spiraglio ci proveremo al 100%. Verona è una squadra che fa della fisicità e dell’intensità le sue armi più pungenti, quindi dovremo stare lì, soffrire, e cogliere ogni minima possibilità senza lasciarcela sfuggire. Servirà testa e la volontà di prendere il più possibile ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Nel campionato italiano non esistono partite semplici. Quella con Padova possiamo riassumerla nella storia recente di questo club, perché quando gioca in casa questa è una squadra abituata a soffrire, a raccogliere punti contro chiunque e a non mollare mai, guidata da un allenatore capace di inventare situazioni differenti per ottenere il risultato. Il livello di attenzione nella preparazione a questa sfida è altissimo da inizio settimana, perché servirà consistenza e saper battere in un ambiente complicato: dovremo essere pronti a fare affidamento sul gioco se il servizio non dovesse funzionare al meglio ».

Allianz Milano - Itas Trentino

Telecamere di DAZN pronte a immortalare la bolgia dell’Unipol Forum, sede d’eccezione per big match n. 31 tra Allianz Milano e Itas Trentino, con i dolomitici avanti per 24 vittorie a 6 nei precedenti. Quinti in classifica con 13 punti a braccetto con Modena, i meneghini vengono da quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo ottenuto sabato scorso con un brillante 3-0 corsaro sul campo di Cisterna. La formazione trentina, invece, dopo il doppio sbandamento a Civitanova e Verona, ha collezionato tre successi pieni. Il più importante è senza dubbio l’ultimo, centrato davanti ai propri tifosi contro i campioni continentali della Sir per 3-1. Un’affermazione che ha consentito agli uomini di Marcelo Mendez, ancora orfani di Daniele Lavia, di scavalcare la Lube e portarsi a 15 punti. In Lombardia tornano due ex: Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli. Da una parte Francesco Recine è a 25 punti dai 2.000 nelle manifestazioni della Lega Pallavolo Serie A e a 19 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega, dall’altra Theo Faure è a 28 attacchi vincenti dai 1.000 nella massima serie, mentre Alessandro Michieletto è a 27 punti dai 2.000 in Regular Season e a 32 punti dai 3.000 centrati in Serie A tra campionati e coppe nazionali.

PRECEDENTI: 30 (6 successi Allianz Milano, 24 successi Itas Trentino)

EX: Nicola Pesaresi a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)- « La partita contro Trento sarà sicuramente una battaglia per noi: veniamo da un trend super positivo e da una settimana molto intensa. Abbiamo avuto il tempo di recuperare, di concentrarci e di lavorare sui nostri fondamentali. Personalmente non ho mai giocato al Forum di Assago: sono sempre entrato in quel palazzetto da spettatore e sarà sicuramente emozionante giocarci. So che la vendita dei biglietti sta andando alla grande. Ai tifosi posso dire: veniteci a vedere, sarà una battaglia, uno spettacolo, una giornata speciale con un palazzetto attento e pieno. Tecnicamente incontreremo una squadra molto forte, con una diagonale molto tecnica e il solito Michieletto, che è uno dei giocatori più forti al mondo. Noi come ho detto arriviamo da un trend positivo, abbiamo molta fiducia e non vediamo l’ora di giocare questo match ».

Gabi Garcia Fernandez (Itas Trentino)- « Sarà una partita difficilissima, perché i nostri avversari sono reduci un buon momento di forma. Per avvicinarci al meglio dobbiamo dimenticarsci della bella vittoria con Perugia e restare concentrati sul nostro obiettivo che è sempre crescere sia come gioco sia come idea di squadra ».

Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley

En plein di vittorie per i Block Devils nei quattro precedenti tra Sir Susa Scai Perugia e Cisterna Volley. A due giorni dal quinto faccia a faccia in Serie A, i campioni d’Europa vantano 20 punti in classifica a +3 da Verona, ma con due gare giocate in più rispetto al normale flusso del torneo avendo anticipato le sfide di dicembre calendarizzate in concomitanza con il Mondiale per Club in Brasile. Nell’ultima, mercoledì, è arrivata una vittoria casalinga per 3-1 contro Monza, dopo il passo falso a Trento nel weekend. La situazione della formazione pontina è ben diversa. Decimi con 6 punti incamerati dall’inizio del torneo, i giocatori del Club laziale non hanno tempo per i timori reverenziali, ma devono cercare il colpaccio anche su un campo proibitivo come quello del Pala Barton Energy. Dopo i tie-break vinti a Monza e in casa con Modena, è arrivato uno stop netto tra le mura amiche con Milano. Cisterna punta forte sull’evergreen Filippo Lanza (1 muro ai 200 nelle stagioni regolari), unico ex del match. Tra i padroni di casa Federico Crosato e Marco Gaggini sono alla gara n. 100 in Regular Season, Wassim Ben Tara è a 2 ace dai 100 in SuperLega, mentre Oleh Plotnytskyi è a 18 punti dai 2.500 nella massima serie. Tra gli ospiti Alessandro Fanizza è alla gara n. 100 in Serie A, Tommaso Barotto è a 35 punti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Filippo Lanza (Cisterna Volley)- « Sappiamo che affronteremo un avversario fortissimo, è inutile girarci intorno, ma questo non significa che partiremo già battuti: dovranno sudarsi ogni punto, e nulla dovrà essere scontato. A Perugia dovremo sfruttare tutto quello che ci verrà concesso nel corso della gara. Noi siamo tornati ad allenarci ancora con l'amaro in bocca per la sconfitta con Milano, ma abbiamo lavorato bene consapevoli delle difficoltà che ci attendono al PalaBarton e allo stesso dell'importanza della partita ».

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina

Valsa Group Modena e Yuasa Battery Grottazzolina si ritrovano sotto rete per la quarta volta. Il bilancio dei precedenti pende per i canarini (2-1). In classifica la formazione emiliana ha 13 punti come Milano e vuole uno sprint in ottica Del Monte® Coppa Italia visto che al momento rientrerebbe nella griglia, ma non tra le quattro teste di serie. Nel bilancio pesano molto il tie-break perso a Cisterna e quello vinto a Cuneo, visto che gli uomini di Alberto Giuliani hanno mancato per un soffio le vittorie da 3 punti. Ultimi con 1 solo punto racimolato finora, alla 3ª giornata sul campo di Cisterna, i giganti marchigiani non sono riusciti a uscire dal loop negativo, ma il ricordo della rimonta in classifica realizzata nel torneo 2024/25 può rinvigorire il gruppo di Massimiliano Ortenzi, caduto in casa con Piacenza nell’ultimo turno. Il PalaPanini si appresta ad accogliere con una standing ovation Dragan Stankovic (11 attacchi vincenti ai 1.500 in Regular Season), che fino allo scorso anno murava in maglia gialla. Paul Buchegger è a 12 attacchi vincenti dai 2.000 in Regular Season e Luca Porro è a 16 punti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Valsa Group Modena)

EX: Dragan Stankovic a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Ci stiamo preparando per la partita di domenica contro Grottazzolina, non sarà semplice ma giochiamo in casa e siamo pronti e fiduciosi. Abbiamo voglia di vincere, sappiamo che il PalaPanini può darci una mano e quindi daremo il massimo ».

Dragan Stankovic (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sono arrivato a Modena in tempo di Covid e si giocava senza pubblico, fu una sensazione assolutamente particolare. Poi fortunatamente si è tornati alla normalità e siamo passati ad un PalaPanini costantemente pieno, sono stati cinque anni molto belli. Il nostro momento negativo attuale è più mentale che tecnico. E’ necessario trovare il modo per sbloccarsi perché le prestazioni ultimamente non sono all’altezza, dobbiamo prendere ritmo e fiducia, consapevoli che è tutto nelle nostre corde ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8ª GIORNATA-

Sabato 29 novembre 2025, ore 20.00

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Lot Dominga, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Zanussi Umberto, Saltalippi Luca

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Rana Verona Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Salvati Serena

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Itas Trentino Arbitri: Curto Giuseppe, Vagni Ilaria

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley Arbitri: Armandola Cesare, Cerra Alessandro

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Rossi Alessandro, Simbari Armando

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 20, Rana Verona 17, Itas Trentino 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.