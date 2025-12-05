La 10a giornata spalmata su tre giorni

Prima delle sfide, come disposto dalla Federazione Italiana, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex tennista Nicola Pietrangeli, scomparso all’età di 92 anni.

Sorprese come la vittoria di Monza tra le mura amiche con il 3-1 di mercoledì sui Vicecampioni d’Italia. Proprio la Cucine Lube Civitanova, ancora a caccia del primo successo esterno e desiderosa di riscatto, inaugura la tre giorni di sfide. La trasferta di sabato 6 dicembre 2025 (ore 18.00) al PalaPanini contro Valsa Group Modena, davanti alle telecamere di DAZN, rappresenta il primo appuntamento; gara che sarà raccontata anche da Manuela Collazzo in diretta su Rai Radio Uno. Quattro le sfide in programma domenica 7 dicembre, a partire dal confronto delle 17.00 in esclusiva VBTV al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Sarà un esame complicato ma stimolante tra le mura amiche per la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima a 1 punto e opposta ai Campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Alle 18.00 gli altri tre match domenicali. MA Acqua S.Bernardo Cuneo in campo davanti ai propri tifosi, con diretta DAZN, contro un cliente scomodo come Rana Verona, tra le squadre più in forma della SuperLega Credem Banca, con uno score di 8 vittore e 1 sola sconfitta. Esclusiva VBTV in terra pontina con Cisterna Volley alla ricerca di punti casalinghi per risalire la classifica contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, che grazie al 3-0 (quarto consecutivo) su Padova ha scavalcato Civitanova al quarto posto, posizione chiave per la griglia della Del Monte® Coppa Italia. Diretta Rai Play all’ombra della Madonnina, con Allianz Milano reduce dal posticipo di giovedì scorso e intenzionata a sbarrare la strada alla capolista Sir Susa Scai Perugia. Il penultimo turno del girone di andata si chiude lunedì 8 dicembre alla Kioene Arena (ore 17.30), con Sonepar Padova – Vero Volley Monza. I padroni di casa vogliono ripristinare lo status di roccaforte per il proprio quartier generale, mentre i brianzoli vogliono dare continuità all’exploit di mercoledì in casa dopo aver scavalcato Cisterna al decimo posto.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova

Capitolo 112 delle sfide tra Valsa Group Modena e Cucine Lube Civitanova, con tanto di diretta DAZN e su Rai Radio Uno. Se il divario nei precedenti è di 65 vittorie a 46 per i biancorossi, la classifica della Regular Season 2025/26 vede i cucinieri al quinto posto, dopo la quarta sconfitta in altrettante gare esterne, e avanti di una sola lunghezza sui canarini, che in casa hanno perso solo contro i Block Devils. Gli uomini di Giampaolo Medei (un anno da secondo allenatore in Emilia) vengono dallo stop a Monza, mentre il gruppo di coach Alberto Giuliani, ex della sfida, sono rimasti a secco in Trentino. Entrambe le squadre cercano riscatto in vista della griglia di Del Monte® Coppa Italia perché al momento sono fuori dalle quattro teste di serie. I punti e i record di Alex Nikolov non sono bastati alla Lube per curare il mal di trasferta, ci proveranno i Predators in arrivo dalle Marche, ma il clamore del “muro giallo” sugli spalti farà altrettanto sponda emiliana. Ex importanti in campo: da una parte Simone Anzani (3 ace ai 100 in Regular Season) e Jacopo Massari (1 muro ai 100 in carriera), dall’altra Mattia Boninfante e Santiago Orduna. Tra i padroni di casa Luca Porro è a 4 punti dai 1.500 nelle competizioni della Lega Pallavolo Serie A, mentre Vlad Davyskiba mira all’ingresso nella top 20 dei migliori realizzatori del Club. Tra gli ospiti Wout D’Heer è alla gara n. 100 in Regular Season, Bottolo insegue i 18 attacchi vincenti che lo separano da quota 1.000 nelle stagioni regolari e scalda la mano per i 2 ace che mancano al traguardo dei 200 in SuperLega.



PRECEDENTI: 111 (65 successi Cucine Lube Civitanova, 46 successi Valsa Group Modena) EX: Simone Anzani a Lube nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;

EX:Jacopo Massari a Lube nel 2018/19, 2019/20; Mattia Boninfante a Modena nel 2023/24; Santiago Orduna a Modena nel 2016/17 - Allenatori: Alberto Giuliani a Lube nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15; Giampaolo Medei a Modena nel 2011/12

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Per me tornare a Modena e rivedere molti amici è sempre bello, ma è ancor più stimolante l'idea di giocarci tre punti importanti contro una squadra forte. Ora siamo quinti a +1 da loro, ma ci sono ancora 6 punti disponibili prima del giro di boa e possiamo riprenderci la quarta posizione per giocare in casa il primo turno di Coppa Italia. La Valsa Group è cresciuta molto dall'amichevole estiva e si è stabilizzata in varie situazioni di gioco anche grazie al rientro di Anzani e Porro. I miglioramenti più significativi li ho visti in ricezione e nella circolazione della palla. Noi dovremo resistere alle difficoltà, saper soffrire nei momenti critici, perché al PalaPanini non si vince senza stringere i denti, e giocarci ogni chance ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Itas Trentino

Momento duro per la Yuasa Battery Grottazzolina, ancora orfana di Dusan Petkovic. I marchigiani hanno alzato il livello del gioco, ma il calendario non li aiuta. Mercoledì, tra le mura amiche, la formazione di Massimiliano Ortenzi ha fatto i conti con la qualità di Perugia e nella prossima partita si presenta nelle Marche l’Itas Trentino, che lo scorso anno ha vinto i due precedenti. La Yuasa vuole dare il massimo per emulare la rimonta in classifica del 2024/25, quando il collettivo si sbloccò al giro di boa. Non c’è possibilità che un coach esperto come Marcelo Mendez sottovaluti la trasferta al PalaSavelli e i dolomitici vogliono chiudere il girone di andata tra le teste di serie nella griglia di Del Monte® Coppa Italia. Per farlo gli ospiti devono contenere tre ex gialloblù che scalpitano per lasciare il segno: Michele Fedrizzi, Giulio Magalini e Marco Pellacani. Tra i padroni di casa Dragan Stankovic è a 9 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season, mentre Georgi Tatarov mira all’ingresso nella top 20 dei migliori realizzatori del Club. Tra i trentini Flavio Resende Gualberto è alla partita n. 100 in Regular Season, Alessandro Michieletto è a 3 punti dai 3.000 in carriera e a 3 ace dai 200 nelle stagioni regolari, Theo Faure a 9 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Michele Fedrizzi a Trento nel 2008/09, 2009/10, 2013/14, 2014/15; Giulio Magalini a Trento nel 2023/24, 2024/25; Marco Pellacani a Trento nel 2024/25

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Alleno da poco in Italia ma ho già capito che nella SuperLega partite scontate non ce ne sono, a maggior ragione quando giochi un incontro esterno e lo fai sul campo di una squadra che ha bisogno di punti salvezza come Grottazzolina. Dovremo quindi affrontare la lunga trasferta di questo weekend con la massima attenzione, provando a proseguire il nostro percorso nel segno della continuità delle prestazioni offerte recentemente. Il rush finale del girone d’andata inizia proprio con questo incontro e sarà importante raccogliere più punti possibili per ottenere il miglior piazzamento finale in classifica, anche in chiave Coppa Italia ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Rana Verona

Test delicato davanti alle telecamere di DAZN per la matricola MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che torna subito a giocare in casa dopo il posticipo interno di giovedì perso 3-1 contro Milano e ospita per la prima volta nel proprio palazzetto Rana Verona, sconfitta solo una volta dall’inizio del torneo, reduce dal successo in tre set contro Cisterna e già certa di partecipare ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia come testa di serie. Il metronomo dei piemontesi, Michele Baranowicz, ritrova ancora una volta da rivale il team scaligero, per cui ha militato nel biennio 2015/16-2016/17. Tra i padroni di casa Ivan Zaytsev è a 7 attacchi vincenti dai 5.000 nelle competizioni della Lega Pallavolo Serie A, Marko Sedlacek è a 3 attacchi vincenti dai 100 stagionali, Riccardo Copelli a 2 ace dai 100 in Regular Season, Claudio Cattaneo a 4 ace dai 100 in carriera. Tra gli ospiti Rok Mozic è alla partita n. 100 in Regular Season, Noumory Keita è a 27 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega, mentre Lorenzo Cortesia è a 3 ace dai 100 in Serie A

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Aleksandar Stefanovic (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Mi aspetto una partita dura. Verona è un avversario serio e una delle principali favorite per la vittoria del campionato. Dovremo servire e ricevere bene. Quando abbiamo una buona ricezione e un buon servizio, possiamo eguagliare qualsiasi squadra. Non dimentichiamoci che dall'altra parte ci sono giocatori davvero bravi e sarà dura competere con grandi campioni, ma a Cuneo nessuno passerà così facilmente. Inviterei tutti i tifosi a venire alla partita di domenica perché sarà un vero spettacolo ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Mi aspetto un match complicato perché ci sono dei dati che vanno evidenziati su quello che Cuneo riesce a fare davanti al suo pubblico molto caldo. Affronteremo una squadra che ha dei giocatori navigati nel nostro campionato, a partire dal palleggiatore, che sa far rendere la squadra al meglio, interpretando la partita in base alle necessità. Hanno dei giocatori importanti come Zaytsev, Sedlacek, Cavaccini e ne stiamo scoprendo un altro come Feral. Dobbiamo prepararci bene per arrivare con la consapevolezza che abbiamo gli strumenti per portare a casa il risultato, ma dovremo saperli sfruttare nel migliore dei modi ».

Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Alle porte nel Lazio la sesta sfida tra Cisterna Volley e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con gli emiliani avanti nei precedenti con quattro vittorie a una e reduci da un filotto di quattro successi con il massimo scarto nell’attuale Regular Season, l’ultimo firmato davanti ai propri sostenitori contro Padova, valso il sorpasso al quarto posto ai danni di Civitanova. Al contrario, i padroni di casa non vincono da quattro partite e mercoledì sono caduti in tre set a Verona venendo scavalcati da Monza in decima posizione. I piacentini sono padroni del proprio destino perché con 6 punti nei prossimi due match sarebbero certi di partecipare da testa di serie ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia. I padroni di casa hanno cinque lunghezze di vantaggio sull’ultima posizione della graduatoria, ma non possono dormire sonni tranquilli. Un ex per parte nei roster: Nicola Salsi e Domenico Pace. Tra i padroni di casa Filippo Lanza è a 1 muro dai 200 in Regular Season, Efe Bayram a 14 attacchi vincenti dai 500 nelle stagioni Regolari e Tommaso Barotto a 33 punti dai 1.000 in carriera. Sul fronte opposto Alessandro Bovolenta è a 14 punti dai 1.500 in carriera e a 4 ace dai 100 nelle competizioni della Lega Pallavolo Serie A. Dragan Travica è a 3 block dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Cisterna Volley, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Nicola Salsi a Piacenza nel 2024/25; Domenico Pace a Cisterna nel 2024/25

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Dopo tre sconfitte consecutive abbiamo bisogno di un risultato positivo. Sicuramente Piacenza non è l'avversario ideale da affrontare in questo momento: è in serie positiva e sta giocando una buona pallavolo. Si tratta di una squadra che può contare su uno dei centrali più forti al mondo, ma Simon non è l'unico campione: Piacenza ha grandi risorse sia in attacco sia al palleggio. Noi abbiamo analizzato quello che non è andato a Verona, stiamo lavorando tanto per migliorare. Torneremo a giocare in casa e il nostro pubblico potrà darci una grossa mano ».

Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Domenica ci aspetta un’altra partita importante, e sicuramente non sarà una gara semplice. Conosciamo bene il nostro valore e sappiamo anche che giocare a Cisterna non sarà affatto facile, ma come sempre saremo pronti a dare tutto in campo. Personalmente sarà un’emozione tornare a Cisterna da avversario, non vedo l’ora di giocarci, lì ho trascorso una stagione molto importante per la mia carriera ».

Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia

Allianz Milano e Sir Susa Scai Perugia si ritrovano sotto rete per lo scontro diretto n. 36 e si affrontano davanti alle telecamere Rai, col match in diretta su RaiPlay. Il bilancio è di 26 successi a 9 per gli umbri, che guidano la classifica con 26 punti e due gare in più giocate e già certi di accedere da testa di serie in una delle prime quattro posizioni al primo turno di Del Monte® Coppa Italia, in uno dei primi due posti in caso di blitz da tre punti Lombardia. La formazione ambrosiana viene dal 3-1 corsaro nel posticipo a Cuneo ed è già qualificata per i Quarti di Finale della Coppa Italia, ma è fuori dalle migliori quattro e vuole giocarsi il tutto per tutto negli ultimi due incontri prima della virata di metà Regular Season. Due ex Allianz vestono la maglia perugina, il centrale Agustin Loser e lo schiacciatore Yuki Ishikawa, indisponibile nell’ultimo incontro dei bianconeri. Tra gli uomini di Roberto Piazza i più vicini a raggiungere dei record sono Ferre Reggers, a caccia del punto n. 200 in stagione, Francesco Recine, a 2 punti dai 2.000 nelle competizioni della Lega Pallavolo Serie A e al centesimo attacco vincente in stagione. Tra gli ospiti Kamil Semeniuk e Sebastian Solé sono rispettivamente a 2 ace e a 3 ace dai 100 in Regular Season, Oleh Plotnytskyi è a 17 punti dai 2.500 in SuperLega, Roberto Russo, indisponibile mercoledì, è a 5 punti dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 35 (9 successi Allianz Milano, 26 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Agustin Loser a Milano nel 2022/23, 2023/24

Tommaso Ichino (Allianz Milano)- « Domenica sarà una partita tosta vedendo il calibro di una squadra come Perugia. Noi ci stiamo preparando al meglio nonostante sempre qualche assenza in settimana durante gli allenamenti e il poco tempo tra una partita e l'altra, però personalmente andare a giocare contro una squadra piena di giocatori di così alto livello mi fa venire solo voglia di impegnarmi ancora di più ».

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Milano è una squadra ostica, li conosciamo bene, hanno uno stile di gioco diverso magari da altre squadre e danno sempre fastidio a tutti quanti. Hanno già fatto vedere cosa son capaci di fare in questo campionato, quindi bisogna rimboccarci le maniche e sfruttare questi pochi giorni che abbiamo, dopo il turno infrasettimanale. Non è tanto tempo, ma è quello che ci serve per preparare la partita e andare lucidi a Milano ».

Sonepar Padova - Vero Volley Monza

Quasi uno spareggio per la classifica il confronto n. 32 tra Sonepar Padova e Vero Volley Monza, con i brianzoli avanti nel computo delle vittorie negli scontri diretti per 17 a 14 e reduce da una notte magica sul proprio taraflex, chiusa imponendo il 3-1 alla Lube. Tre punti d’oro che hanno permesso ai lombardi di scavalcare Cisterna in decima posizione e di portarsi a meno uno dalla formazione veneta. Dopo gli stop alla Kioene Arena contro Verona e al PalaBancaSport contro Piacenza, la Sonepar vuole ritrovare il killer instinct tipico delle sue sfide casalinghe. Padova intende tenere a distanza la Vero Volley e cercare un sorpasso last minute ai danni di Cuneo per entrare nelle migliori otto della categoria prima del giro di boa con pass per la prima fase della Del Monte® Coppa Italia. A Padova tornano due ex da rivali: Leonardo Scanferla, MVP dell’ultima gara, uscito dolorante poco prima del finale, e Jan Zimmermann, abile nel mandare in doppia cifra quattro compagni mercoledì scorso. Tra i padroni di casa Tommaso Stefani è a 34 punti dai 1.000 in carriera, mentre Alberto Polo è alla centesima apparizione in maglia Sonepar, tra gli ospiti capitan Thomas Beretta cerca il 600° muro in SuperLega.

PRECEDENTI: 31 (17 successi Vero Volley Monza, 14 successi Sonepar Padova)

EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Queste settimane di campionato non sono quelle standard: si gioca ogni tre giorni e non abbiamo tutto il tempo che vorremo per lavorare con la squadra in palestra. Dovremo sfruttare al massimo ogni momento utile per prepararci alla gara di lunedì con Monza, che sarà una partita importante e che giocheremo di nuovo in casa, davanti al nostro pubblico ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Contro la Cucine Lube Civitanova i ragazzi sono stati molto bravi ad applicarsi sia dal punto di vista tattico che tecnico, e soprattutto hanno messo in campo una determinazione ed una voglia di combattere che probabilmente quest'anno non eravamo mai riusciti ad esprimere per un'intera gara, eccezion fatta forse con Cuneo. Questo aspetto sicuramente ci aiuterà per il prosieguo, soprattutto per le prossime due gare che nel nostro personalissimo calendario saranno molto importanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Lunedì giocheremo a Padova in quella che sarà una battaglia, contro una squadra che non molla mai. Mi aspetto una partita complicatissima ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto Giuseppe, Verrascina Antonella

Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino Arbitri: Salvati Serena, Giardini Massimiliano (

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Rana Verona Arbitri: Brancati Rocco, Rossi Alessandro

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Caretti Stefano, Puecher Andrea

Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Lot Dominga, Goitre Mauro Carlo

Lunedì 8 dicembre 2025, ore 17.30

Sonepar Padova – Vero Volley Monza Arbitri: Zanussi Umberto, Brunelli Michele (

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 26, Rana Verona 23, Itas Trentino 21, Gas Sales Bluenergy Piacenza 18, Cucine Lube Civitanova 17, Valsa Group Modena 16, Allianz Milano 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Vero Volley Monza 7, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia

1 partita in meno: Allianz Milano

1 partita in più: Vero Volley Monza