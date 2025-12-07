Perugia, Verona, Trento e Piacenza fanno le grandi nella 10a giornata

ROMA- Si concluderà domani con il posticipo tra Sonepar Padova e Vero Volley Monza, in programma domani alle 18.30, una 10a giornata di Superlega che ha visto il successo delle grandi e con una classifica che rimane immutata nelle posizioni di testa. L'unica big a cadere è stata la Cucine Lube Civitanova, sconfitta nell'anticipo di ieri nel 'classico' contro la Valsa Modena andato in scena al Pala Panini.

Appuntamento con il riscatto rimandato per il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina, che tra le mura amiche del PalaSavelli di Porto San Giorgio perde tre set fotocopia contro Itas Trentino, almeno per quanto riguarda il 18-25 conclusivo dei parziali in un match conquistato con 13 ace e 8 muri. Il top scorer Michieletto (18 punti), Ramon (16) e Gabi Garcia (14) bersagliano i marchigiani, che provano a replicare con Tatarov (12 sigilli) e Golzadeh (11). Al giro di boa il team di Massimiliano Ortenzi inseguirà la prima vittoria stagionale sabato 13 dicembre (ore 18.00) a Monza, mentre il collettivo di Marcelo Mendez, il giorno successivo, se la vedrà in casa con Piacenza alle 18.00. Prima, però, i gialloblù faranno il debutto stagionale in CEV Champions League.

In attesa di esordire nella massima kermesse continentale e di prendere parte al Mondiale per Club, Sir Susa Scai Perugia chiude il girone di andata della Regular Season con una giornata di anticipo e una prova di forza esterna. I Block Devils, che lo scorso 13 novembre avevano già disputato l’11° turno piegando Cuneo in casa, nel 10° atto della prima fase hanno vita facile in tre set all’ombra della Madonnina contro i padroni di casa di Allianz Milano, che in una serata storta mancano il sorpasso sulla Lube, prossima avversaria domenica 14 dicembre (ore 18.00) all’Eurosuole Forum di Civitanova. Perugia vanta 29 punti, ma per il calcolo della griglia di Del Monte® Coppa Italia vanno detratti i 3 punti del 3-1 interno con Monza, anticipo del 12° turno (il primo di ritorno).

Al festival delle affermazioni a domicilio prende parte anche Rana Verona, corsara con il massimo scarto sul campo di MA Acqua S.Bernardo Cuneo grazie ai punti del trio delle meraviglie composto da Keita (12), Darlan (12) e Mozic (11). Tra i padroni di casa, la potenza di fuoco di Feral, top scorer a quota 18 sigilli personali, e le offensive di Sedlacek limitano i danni contro il team più in forma della massima serie. Gli scaligeri domenica prossima, alle 18.00, riceveranno Modena, mentre per la matricola il girone di andata si chiude qui, avendo già disputato e perso in tre set l’ultimo turno a Perugia.

All’appello dei successi esterni risponde con un po’ di fiatone anche Gas Sales Bluenergy Piacenza sul campo di Cisterna Volley. Sotto di un set in terra pontina, agli emiliani per prevalere si rivelano necessarie una rimonta propiziata dal colpo di coda nel secondo combattutissimo parziale e la massima lucidità nel terzo atto, per poi chiudere la gara in crescendo nel quarto set. Decisivi i 22 punti di uno scatenato Mandiraci, con 6 ace a referto, ma anche i 19 sigilli di Gutierrez, con 4 ace personali, e i 10 punti di Galassi. Tra i padroni di casa in doppia cifra Guzzo (17), Lanza (13) e Plak (11 con 5 battute vincenti). Incrocio delicatissimo per Cisterna domenica 14 dicembre (ore 18.00) in casa con Padova, trasferta di fuoco per Piacenza, impegnata alla stessa ora a Trento.

TUTTE LE SFIDE-

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino

La fase finale del girone d’andata di SuperLega Credem Banca 2025/26 continua a riservare successi col massimo scarto all’Itas Trentino maschile. Dopo le belle affermazioni ottenute ad Assago, sette giorni fa, e con Modena in casa appena mercoledì scorso, questa sera i Campioni d’Italia hanno ottenuto bottino pieno senza lasciare set agli avversari anche nelle Marche, violando il PalaSavelli di Porto San Giorgio per 3-0.

Il successo sul campo dell’ultima della classe Yuasa Battery Grottazzolina nel penultimo turno della fase ascendente ha offerto ulteriore valore al buon momento dei gialloblù, arrivati a sei vittorie consecutive in campionato, ma al tempo stesso ha consentito anche di guadagnare la matematica certezza di occupare al giro di boa un posto fra le prime quattro della classifica; tale piazzamento minimo permetterà alla squadra di Mendez di giocare il quarto di finale di Coppa Italia del 29/30 dicembre (gara unica) di fronte al proprio pubblico. Per conquistare altri tre punti utilissimi per la corsa alle posizioni nobili della classifica oggi l’Itas Trentino ha puntato forte su servizio ed attacco, fondamentali che hanno messo subito alle corde i padroni di casa fra primo e secondo set e che sono serviti anche nel terzo parziale per recuperare l’iniziale svantaggio di 5-9 e trasformarlo nel giro di un quarto d’ora in un 25-18 esattamente identico nel punteggio a quanto era accaduto in precedenza. I 13 ace a fronte di appena undici errori con ben sei giocatori differenti a segno ed il 62% a rete di squadra (40 su 65) confermano anche dal punto di vista statistico la bontà del gioco espresso in campo, su cui alla fine i più produttivi sono stati Michieletto (mvp e best scorer con 18 punti), Ramon (16 col 67% in attacco identico ad Alessandro) e Gabi Garcia (14), che ha sfruttato bene l’occasione offertagli da Mendez di partire in starting six. Nel finale gloria anche per il baby Bristot che ha chiuso l’incontro proprio con una battuta punto.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Siamo stati anche avanti nel secondo e nel terzo set. La battuta, soprattutto oggi, ha fatto una differenza incredibile. Abbiamo subito 13 punti diretti in questo fondamentale: loro sono stati molto bravi spesso in questo fondamentale, ma a volte siamo stati noi fallosi e imprecisi. Ogni break che siamo riusciti a strappare, loro lo hanno recuperato al servizio. Avevamo messo la gara come dovevamo, ma la differenza al servizio è stata quella che alla fine è stata assolutamente decisiva. Abbiamo ottimi sprazzi, ma questi ormai non bastano. Ai ragazzi ho detto che dovevamo essere bravi a tenere il cambiopalla, ma quando subisci e vai in difficoltà nella tenuta in ricezione, poi loro ti prendono quel vantaggio che fa tutta la differenza del mondo. Loro poi la gestiscono veramente molto bene, noi dobbiamo avere più continuità per venire fuori da questo momento ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Abbiamo offerto una buona prestazione, iniziata sin dalle prime battute perché c'è stato il giusto approccio alla partita e anche quando siamo calati, come è accaduto nel terzo set, siamo subito ripartiti di slancio, portando a casa tre punti importanti per la nostra classifica ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - ITAS TRENTINO 0-3 (18-25, 18-25, 18-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Fedrizzi 5, Pellacani 5, Golzadeh 11, Magalini 1, Petkov 3, Cubito (L), Vecchi 0, Koprivica 0, Tatarov 12, Marchisio (L). N.E. Stankovic, Petkovic, Marchiani. All. Ortenzi.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Ramon 16, Resende Gualberto 7, Garcia Fernandez 14, Michieletto 18, Torwie 5, Bristot 1, Faure 0, Laurenzano (L), Sandu (L), Acquarone 0. N.E. Pesaresi, Giani, Bartha. All. Mendez.

ARBITRI: Salvati, Giardini, Cruccolini.

Durata set: 22', 23', 23'; tot: 68'.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 1.210

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Rana Verona

Sono cinque consecutive e nove in totale le vittorie ottenute da Rana Verona, che aggiunge un altro risultato pieno alla striscia positiva, imponendosi con autorevolezza sul campo della MA Acqua San Bernardo Cuneo. Gli scaligeri si dimostrano qualitativamente superiori nelle fasi cruciali, riuscendo a imporre il proprio gioco e a trovare l’allungo nei momenti decisivi, chiudendo così il discorso sul 3 a 0. Altra direzione d’orchestra precisa per Christenson, premiato per l’ennesima volta MVP. Buona la prova dei tre terminali d’attacco Keita, Darlan e Mozic, tutti in doppia cifra. Ora l’ultimo appuntamento del girone di andata è in programma domenica prossima in casa contro Modena.



Coach Soli conferma gli stessi sei scesi in campo nello scorso turno, con Christenson al palleggio e Darlan come opposto. In banda spazio a capitan Mozic e Keita, con Cortesia e Vitelli al centro e D’Amico nel ruolo di libero.



Si parte con il mani-out di Darlan, che si ripete poco dopo, poi Feral chiude un lungo scambio per il momentaneo sorpasso, ma il muro a una mano di Christenson rimette avanti i suoi (3-4). Mozic poi colpisce due volte, la seconda in pipe per il 9-7. Verona incrementa il vantaggio e con due attacchi da seconda linea di Keita si portano sul 15-12. I locali provano il recupero affidandosi a Feral ma il monster block di Darlan su Zaytsev mantiene le tre lunghezze di vantaggio (18-15). Cuneo si rimette in carreggiata, con Sedlacek che intuisce le intenzioni di Christenson e pareggia i conti (21-21). Verona resta sopra e con un’invasione di casa chiude la frazione (22-25).



Alla ripresa grande intesa tra Christenson e Cortesia, prima che il regista americano sfrutti al meglio una ricezione errata (3-1). L’intensità resta alta e questo favorisce lo spettacolo: Vitelli blocca Sedlacek prima e Zaytsev poi, timbrando in quest’ultimo caso il 9-7. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo e Verona prova a mantenere le due lunghezze di vantaggio con i colpi targati Darlan e Mozic, bravo a giocare con le mani avversarie per il 17-19. Gli scaligeri allungano nel finale e con il muro di Sani mettono il sigillo sul set (20-25).



In avvio di terza frazione, Verona cerca subito di staccarsi e con la serie al servizio di Keita, autore anche di un ace, si distanziano di quattro (1-5). Con il primo tempo di Stefanovic, i piemontesi cercano di rientrare in carreggiata, ma il muro di Cortesia e la parallela potente di Darlan ristabiliscono le distanze, prima che Keita vada a segno da seconda linea per il 9-15. La compagine di casa resta in scia, ma Verona tiene il controllo e con l’attacco di Mozic sulla linea di fondo vanno sopra di cinque (18-13). Il capitano colpisce anche in pipe, gli scaligeri non abbassano la guardia e con l’errore al servizio avversario mettono il sigillo sul confronto (25-20).

I protagonisti-

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Per le squadre come noi in certe partite conta quello che trasmetti e il cuore che metti, stasera rispetto all'ultima gara in casa lo abbiamo fatto nel modo giusto, perché questo palazzetto e i nostri tifosi hanno bisogno che gli si trasmetta il nostro furore agonistico perché fanno tanto per caricarci con la loro passione. Stasera abbiamo fatto quel qualcosa in più che serve alle squadre come noi che vogliono raggiungere il risultato della salvezza e devono sgomitare e lottare in ogni partita ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « La cosa più importante di oggi sono i tre punti. Questo è un campo complicato e finché non ci giochi fai fatica a capirlo, perché hai davanti una squadra esperta che ti mette di fronte ai tuoi limiti. Siamo riusciti a stare dentro una partita giocata a corrente alternata e fatta di strappi, riuscendo a ottenere una vittoria senza complicarci troppo la vita. Ci portiamo a casa la qualità, ma anche i tanti dettagli da migliorare. Siamo stati bravi a mettere in campo i nostri punti di forza come l'attacco, non facendoci troppo male nelle situazioni dove non siamo stati puliti ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO - RANA VERONA 0-3 (22-25, 20-25, 20-25) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Zaytsev 5, Codarin 4, Feral 18, Sedlacek 11, Stefanovic 4, Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto (L), Sala 0, Cattaneo 0. N.E. Copelli, Giraudo, Colasanti. All. Battocchio.

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 10, Cortesia 6, Ferreira Souza 12, Keita 12, Vitelli 6, Zingel (L), Planinsic 0, D'Amico (L), Sani 3. N.E. Valbusa, Gironi, Bonisoli, Glatz. All. Soli.

ARBITRI: Brancati, Rossi.

Durata set: 26', 27', 24'; tot: 77'.

MVP: Micah Christenson (Rana Verona)

Spettatori: 3.069

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Quinta vittoria consecutiva di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che espugna il Palasport di Cisterna in rimonta dopo due ore di gioco. Perso il primo parziale i biancorossi, nel secondo hanno condotto anche di cinque lunghezze prima di subire io ritorno dei pontini per poi chiudere sul filo di lana. Combattuto anche il terzo parziale nonostante Piacenza abbia avuto anche sei punti di vantaggio ma Cisterna ha avuto la forza di recuperare, annullare due set point prima di cedere le armi. Più agevole il quarto parziale.

Una vittoria di squadra quella ottenuta sull’ostico campo di Cisterna, Leon in campo da metà del secondo ha dato un ottimo contributo. Ottima la battuta biancorossa con 14 ace messi a segno, sei di Mandiraci e quattro di Gutierrez.

In doppia cifra Mandiraci con 22 punti, Gutierrez con 19 e Galassi con dieci, a Cisterna non sono bastati i 17 punti di Guzzo.

Adesso intermezzo infrasettimanale a Cagliari dove mercoledì 10 dicembre giocherà la gara di andata dei Sedicesimi della Cev Volleyball Cup con la formazione ceca del Jihostroj Ceske Budejovice.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Cisterna risponde con Fanizza e Guzzo in diagonale, Mazzone e Plak al centro, Lanza e Bayram alla banda, Finauri è il libero.

Partenza al rallentatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, un ace e un muro subiti (4-1) con coach Boninfante a chiamare subito time out. Parità è cosa fatta a quota otto, Piacenza la freccia la mette con l’ace di Gutierrez (9-10), Cisterna tenta ancora l’allungo (15-12), punto di Mandicari, due ace consecutivi dello schiacciatore turco ed è parità a quota quindici. Due volte Gutierrez e Piacenza torna a guidare (16-17), lavora bene a muro Cisterna (18-17), doppio cambio in casa biancorossa Travica e Leon per Bovolenta e Porro, Leon segna il punto del diciannove pari, nuovo allungo dei pontini (21-19) con Boninfante a chiamare il secondo time out. Sono quattro i set point per Cisterna (24-20), Piacenza ne annulla uno prima di capitolare.

Gutierrez porta a due le lunghezze di vantaggio dei suoi (3-5), tre punti consecutivi dei pontini (6-5), dentro Leon per Bovolenta. Sull’otto pari allunga Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (8-12) con Mandiraci e quando il vantaggio di Piacenza arriva a cinque lunghezze con il primo tempo di Comparoni (9-14), Cisterna utilizza il secondo time out a disposizione. L’ace di Plak riporta sotto i suoi (12-15), Lanza scatenato trova un mezzo ace e poi una pipe micidiale (16-17) con Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco punto per Piacenza (16-18). È parità a quota diciotto, il muro di Leon vale il più due (20-22), l’ace di Pak la parità a quota ventidue con Boninfante a chiamare tempo. Squadre ancora a braccetto a quota ventitré, Gutierrez (83% in attacco) consegna ai suoi il set point (23-24) e poi chiude con un ace.

In campo in casa Piacenza resta Leon per Bovolenta. Sul sette pari allunga Piacenza, il muro di Comparoni vale il più tre (7-10) con Cisterna a chiamare tempo, la pipe di Mandiraci vale il più cinque (9-14), l’ace di Plak riporta tre lunghezze i pontini (11-14) e questa volta è Boninfante a fermare il gioco e parlare ai suoi. Allunga ancora Piacenza, l’ace di Gutierrez dice più sei (11-17), si corre veloce verso il traguardo del parziale, il muro di Galassi porta in dote cinque set point (19-24), tre vengono annullati, chiude Mandiraci.

In avvio di parziale tre ace consecutivi di Mandiraci (0-4), Cisterna ora fatica, ace di Comparoni (8-13), Galassi per il più sei (9-15), i pontini non mollano e recuperano spingendo tanto in battuta (14-17) con Boninfante a chiamare tempo. L’ace del solito Plak porta a due lunghezze i suoi (16-18), è battaglia, Galassi per il più tre (18-21), tre ace consecutivi di Leon (18-24) e sono sei i match ball per Piacenza, partita che si chiude sull’attacco out di Cisterna.

I protagonisti-

Tommaso Guzzo (Cisterna Volley)- « Sapevamo di avere davanti una squadra forte e in grande forma, quattro vittorie consecutive non si ottengono per caso: lo ha dimostrato vincendo una partita nonostante la nostra prestazione. Abbiamo giocato un buon primo set, anche nel secondo e nel terzo non siamo andati male, nel quarto parziale ha fatto la differenza il loro 4-0 di partenza: questo è il rammarico maggiore perché, con un avvio diverso, avremmo potuto portarli al tie-break; avevamo la forza per farlo ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « All’inizio siamo stati un po' sorpresi da certe situazioni di gioco ma queste sono le partite che a un allenatore piace ancora di più vincere, non giochi benissimo, ma porti a casa il risultato. Sono soddisfatto, tre punti importanti per la classifica e per il nostro percorso di crescita ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (25-21, 23-25, 22-25, 18-25) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Bayram 9, Plak 11, Guzzo 17, Lanza 13, Mazzone 4, Currie (L), Finauri (L), Barotto 0, Diamantini 1, Salsi 0, Muniz De Oliveira 7. N.E. Tarumi, Tosti. All. Morato.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Mandiraci 22, Comparoni 7, Bovolenta 2, Gutierrez 19, Galassi 10, Loreti (L), Leon 8, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Seddik 0. N.E. Simon, Bergmann. All. Boninfante.

ARBITRI: Caretti, Puecher, Sumeraro.

Durata set: 29', 28', 30', 25'; tot: 112'.

MVP: Ramazan Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 1.146

Allianz Milano – Sir Susa Scai Perugia

Con il terzo 3-0 consecutivo dopo Cisterna e Grottazzolina, la Sir Susa Scai Perugia chiude il girone di andata nel migliore dei modi!

I Block Devils, avendo già giocato l’ultimo turno con Cuneo, che sarebbe stato in programma in concomitanza con la partenza per il Mondiale per Club, con la vittoria di oggi, si assicurano un posto tra le prime tre squadre in classifica, posizione che vale la possibilità di giocarsi il Quarto di Finale di Coppa Italia in casa.

Stasera all’Allianz Cloud Giannelli e compagni hanno messo in campo una prova di carattere. Subito incisivi e concreti in avvio di match, hanno spinto in battuta fin dal primo pallone e gestito il gioco in scioltezza, arginando a muro i tentativi d’attacco dei padroni di casa. Un primo set vinto con ampio margine (10-25) e gli altri due conquistati entrambi 19-25. Oleh Plotnytskyi, con 12 punti, 3 ace il 56% in attacco e 4 muri, sarà mvp del match. In doppia cifra anche Kamil Semeniuk, con 11 punti e due servizi vincenti e Sebastian Solè, che ne mette a terra altrettanti di cui un ace e un muro. Ha firmato ben 5 muri vincenti dei nove punti complessivi e attaccato con il 100% di efficacia Agustin Loser che chiude il match con un’altra prestazione sontuosa, dopo quella di mercoledì a Porto San Giorgio.

La squadra archivia la pratica Milano con il 63% in attacco, 7 ace e 11 muri in soli tre set e ora si proietta sulla Champions, con la prima gara della fase a gironi in programma mercoledì sera, 10 dicembre, in casa con Praga, prima della partenza per il Mondiale per Club.

Morato deve rinunciare a Currie (problema al ginocchio) e si affida al collaudato starting six con Fanizza al palleggio, opposto Guzzo, Mazzone e Plak al centro, schiacciatori Lanza e Bayram, nel ruolo di libero c’è Finauri. Nel sestetto di partenza scelto da Boninfante in cabina di regia c’è Porro, opposto Bovolenta, centrali Galassi e Comparoni, Gutierrez e Mandaraci sono gli schiacciatori, libero Pace.

Kamil Semeniuk apre il match con un ace. Attacco vincente di Plotnytskyi, Ben Tara chiude i due scambi successivi e la Sir Susa Scai Perugia parte con il piede sull’acceleratore (0-4). Milano accorcia con i maniout di Otsuka, Il muro di Plotnytskyi su Reggers infiamma i tifosi bianconeri, presenti in gran numero all’Allianz Cloud. Recine attacca lungo la parallela, Reggers trova il maniout, ma il muro di Solè su Otsuka consolida il vantaggio bianconero. Masulovic va a segno, ma Perugia continua a tenere sotto controllo il gioco e il primo tempo di Solè vale il +10 (9-19). Muro implacabile di Loser su Reggers e i Block Devils volano verso il finale del set, con l’appoggio di Plotnytskyi che sigilla il 10-23. Set point agganciato dalla diagonale di Ben Tara, chiude Loser dal centro 10-24.

Francesco Recine gioca sulle mani del muro bianconero in avvio del secondo set. Si procede punto a punto nella fase iniziale, con i Block Devils particolarmente incisivi a muro: il block vincente di Giannelli su Otsuka vale il break di Perugia, consolidato dall’attacco dello stesso capitano dello scambio successivo (11-15). Arriva un doppio un muro di Loser, prima su Recine, poi su Di Martino (13-18) e poi sale in cattedra dai nove metri Oleh Plotnytskyi, che con due ace consecutivi scava il solco (14-21). Volata finale in scioltezza per i Block Devils che arrivano al set point e si prendono il parziale con l’errore in battuta di Staforini (19-25).

Otsuka guida i suoi in avvio del terzo parziale. Ben Tara è costretto a uscire dal campo per un problema alla caviglia sinistra accusato nel primo scambio. Entra Cvanciger e la squadra si compatta: Giannelli arma i suoi centrali e Plotnytskyi di potenza chiude lo scambio che porta i bianconeri a contatto. L’attacco dell’opposto croato vale il pareggio. È punto a punto anche in questa fase, ma Plotnytskyi, in serata di fuoco dai nove metri mette a segno un altro ace. Semeniuk consolida con un maniout. Milano va a segno con l’attacco di Caneschi, ma Semeniuk in diagonale è implacabile. Ancora Caneschi, che blocca con un muro l’attacco di Cvanciger, ma nello scambio successivo il capitano bianconero gli serve un nuovo pallone che il giovane opposto capitalizza con un maniout. Perugia avanza a grandi passi con la forza del muro. Semeniuk firma un altro ace e incrementa il gap (9-15). Cvanciger va a segno lungo la parallela e lo schiacciatore polacco di casa bianconera incrementa con una pipe. Il primo tempo di Solè spinge i suoi verso il finale. Otsuka manda il servizio out. Reggers prova a rientrare in partita con una diagonale vincente, ma la Sir avanza impalcabile e arriva al match point. Chiude Cvangiger in parallela.

I protagonisti-

Ferre Reggers (Allianz Milano)- «Loro hanno giocato benissimo e noi, fin dal primo set, abbiamo perso la partita. Semeniuk ha piazzato subito un break molto lungo. Dobbiamo capire che, nel corso di una gara, puoi anche subire uno o due break, ma non è finita finché non cade l’ultimo pallone. Anche contro Trento avevamo perso 3-0, ma era stata una partita diversa: avevamo iniziato abbastanza bene, giocando quasi alla pari nel primo set. Poi è vero, hanno vinto loro. Questa sera non siamo mai stati convinti di poter mettere la palla a terra e questo non va bene. Dobbiamo lavorare ancora molto in palestra per cercare di migliorare sotto ogni aspetto ».

Sebastian Solè (Sir Susa Scai Perugia)- « Noi centrali ci troviamo sempre pronti perché ovviamente il contributo al centro serve sempre e Simone Giannelli sa cosa deve fare. La distribuzione cerca di farla equilibrata. E' stata una partita che abbiamo preparato bene, e volevamo giocare in questa maniera, mettendo tanta pressione, con continuità e con un bel ritmo anche di difesa. Ci siamo incastrati abbastanza bene con il loro gioco. Questa partita chiude il nostro girone di andata e io penso che il bilancio sia molto positivo, ovviamente qualsiasi squadra incontreremo per i Quarti di finale di Coppa Italia sarà difficile, noi abbiamo avuto un buon percorso, con una partenza molto buona e ovviamente abbiamo incontrato due squadre forti di fila in cui poteva succedere di perdere qualche punticino, però io penso che il bilancio sia positivo, soprattutto mi piace la reazione che ha avuto la squadra: ci siamo messi al lavoro subito per le ultime tre partite giocate e abbiamo sviluppato una bella pallavolo »,

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (10-25, 19-25, 19-25) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Otsuka 8, Di Martino 0, Reggers 9, Recine 4, Caneschi 6, Staforini 0, Ichino 0, Catania (L), Masulovic 2, Lindqvist 0. N.E. Benacchio. All. Piazza.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 12, Loser 9, Ben Tara 9, Semeniuk 11, Solé 11, Gaggini (L), Cvanciger 7, Colaci (L), Crosato 0. N.E. Argilagos, Dzavoronok, Ishikawa. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Lot, Goitre.

Durata set: 19', 25', 29'; tot: 73'.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 5.196

I RISULTATI-

Yuasa Battery Grottazzolina - Itas Trentino 0-3 (18-25, 18-25, 18-25)



MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Rana Verona 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)



Cisterna Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-21, 23-25, 22-25, 18-25)



Allianz Milano-Sir Susa Scai Perugia 0-3 (10-25, 19-25, 19-25)



Sonepar Padova - Vero Volley Monza Si gioca domani ore 17.30



Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-11) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 26, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Valsa Group Modena 19, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 16, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Vero Volley Monza 7, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.



2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.



1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo.



1 partita in meno: Sonepar Padova.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza - Yuasa Battery Grottazzolina

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley - Sonepar Padova

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Rana Verona - Valsa Group Modena



Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 Giocata Giovedì 13 novembre 2025