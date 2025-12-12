Si chiude il Girone di andata

Ferme ai box Sir Susa Scai Perugia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che hanno già chiuso il loro girone di andata avendo disputato lo scontro diretto lo scorso 13 novembre con 3-0 finale degli umbri al Pala Barton Energy. Ad aprire le danze è la sfida di sabato, alle 18.00, con Vero Volley Monza, che in diretta Rai Sport vuole difendere l’ottavo posto necessario per qualificarsi alla Del Monte® Coppa Italia tenendo a bada una Yuasa Battery Grottazzolina in coda e alla ricerca di punti per ricucire il -5 dal penultimo posto. In campo domenica alle 18.00 le altre otto formazioni. Telecamere di Rai Sport sulle Dolomiti per il big match tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza e quarta forza della classifica separate da tre punti, con i padroni di casa certi del terzo posto, ma con la possibilità di garantirsi almeno il secondo posto vincendo. Gli ospiti cercano un successo per blindare la quarta posizione. Esclusiva live streaming VBTV per il confronto tra Cisterna Volley, penultima e a caccia di punti salvezza, e Sonepar Padova, che si gioca le possibilità residue di acciuffare l’ultimo vagone per i Quarti di Coppa. Due gli incontri su DAZN. Spareggio tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano (sfida in diretta anche su Rai Radio Uno, con radiocronaca di Manuela Collazzo), che si giocano le chance di quinto posto, ma che vincendo si garantirebbero come minimo la sesta piazza al giro di boa. Punti d’oro in palio anche tra la capolista Rana Verona, a un passo dal titolo d’inverno, e la Valsa Group Modena, che insidia il quarto posto di Piacenza e difende la quinta piazza.

TUTTE LE SFIDE-

Vero Volley Monza - Yuasa Battery Grottazzolina

Fino a poche settimane fa il terzo faccia a faccia tra Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina sarebbe stato celebrato come il più classico degli scontri salvezza tra due squadre a caccia di un’identità e alla pari nei precedenti (1-1). Un anno fa, il 13 dicembre 2024, Grottazzolina centrò la prima vittoria proprio in casa di Monza, dando il là alla rimonta che consegnò la salvezza ai marchigiani. Poi il team brianzolo è sbocciato e ora cerca un successo per coronare la rimonta fino ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia, mentre la formazione marchigiana sta crescendo dal punto di vista del gioco, ma non è stata ancora premiata dai risultati e resta ultima a 1 punto. Tra i giganti lombardi Erik Rohrs (-12) e Martin Atanasov (-3) cercano i 100 attacchi vincenti in stagione, capitan Thomas Beretta vuole il block personale n. 600 in SuperLega. Tra gli ospiti Dragan Stankovic è a 9 attacchi vincenti dai 1.500 nelle stagioni regolari e Michele Fedrizzi è a 12 punti dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Nell'ultima partita abbiamo ottenuto la vittoria in uno scontro diretto con Padova. Per noi è stato molto importante perché ci ha permesso di dare seguito a quanto fatto nella precedente gara con la Cucine Lube Civitanova. Ora abbiamo la possibilità di qualificarci alla Coppa Italia, opportunità che riusciremo a sfruttare se saremo concentrati, seri e agguerriti come lo siamo stati nelle ultime due uscite ».

Georgi Tatarov (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Stiamo preparandoci ad un match importante, in cui dobbiamo cercare di fare punti per sbloccarci e prendere un po' di ritmo, anche sotto il profilo dell'intensità di gioco. Spero che potremo fare una bella partita così come accadde lo scorso anno. Sicuramente nessuno voleva ritrovarsi a questo punto della stagione con così tante sconfitte, ma ora abbiamo l'ennesima chance per provare a prendere punti e dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per riuscirci ».

Cisterna Volley - Sonepar Padova

Punti che scottano in terra pontina tra Cisterna Volley e Sonepar Padova, rivali che vogliono risalire la china nel settimo scontro diretto. La formazione laziale si è imposta negli ultimi cinque confronti con i patavini. L’unico successo del Club veneto resta quello del primo faccia a faccia, alla Kioene Arena nel 2023/24, con gara chiusa al tie-break. I padroni di casa, penultimi a +5 dalla coda dopo la sconfitta interna in quattro set contro Piacenza, hanno bisogno di migliorare la classifica. Gli ospiti, battuti 3-1 tra le mura amiche e superati in un colpo solo da Monza, sono chiamati a vincere per giocarsi proprio con la formazione brianzola, ora a +2, l’ultimo posto nella griglia di Del Monte® Coppa Italia. Padova ritrova tre ex da rivali a Cisterna: Enrico Diamantini, Tommaso Guzzo e Fabian Plak. Nelle fila pontine Filippo Lanza cerca il muro n. 200 in Regular Season, Efe Bayram i 4 ace per raggiungere quota 100 in SuperLega e 7 attacchi vincenti per i 500 in Regular Season. Tra gli avversari Veljko Masulovic è a 9 punti dai 500 nella massima serie e con la maglia dei veneti.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Cisterna Volley, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16; Tommaso Guzzo a Padova nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Fabian Plak a Padova nel 2023/24, 2024/25

Jacopo Cuttini (Sonepar Padova)- « Quando abbiamo settimane quasi piene, come questa, riusciamo ad avere qualche giorno in più per impostare un percorso continuo da una partita all’altra. Questo ci ha permesso di analizzare con maggiore attenzione le difficoltà che Monza ci ha creato. Ci siamo dedicati proprio a quelle situazioni, facendo delle scelte mirate per migliorare ciò che non ci è riuscito. Nella seconda parte della settimana, invece, abbiamo spostato il focus sulla partita di Cisterna, lavorando sul tipo di gioco che vogliamo proporre per cercare di metterli in difficoltà ».

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano sotto rete dopo la serie dei Quarti di Finale Play Off ribaltata dai marchigiani nel 2024/25. Si tratta del 35° scontro diretto, con in biancorossi avanti 25 a 9. Entrambi i team vengono da un weekend negativo, a Modena i cucinieri, in casa con Perugia gli ambrosiani, ma il riscatto è arrivato in settimana con due vittorie agevoli nelle coppe europee. Significativa la n. 125 della Lube, che aggancia Kazan come squadra con più gare vinte in Champions League. Nella classifica di SuperLega, invece, Civitanova è sesta, Milano settima. In palio tre punti per la certezza del sesto posto, ma con la speranza di spodestare Modena dalla quinta piazza. Questo dipende anche dal risultato degli emiliani a Verona. La Lube dovrà inoltre far a meno dello squalificato Alex Nikolov (somma di penalità). Tra i marchigiani Mattia Bottolo, fresco di laurea, è a 12 punti dai 1.000 in Regular Season e all’ace n. 200 in SuperLega, mentre Mattia Boninfante è a 2 ace dai 100 nelle stagioni regolari. Sul fronte opposto ci sarà invece il bomber Ferre Reggers, secondo miglior realizzatore del torneo. Tatsunori Otsuka cerca il 100° attacco vincente in stagione, mentre Francesco Recine ritrova la società che lo ha cresciuto sportivamente. La gara sarà raccontata anche da Manuela Collazzo in diretta su Rai Radio Uno.

PRECEDENTI: 34 (25 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Ci attende una partita delicata contro Milano e non avremo Alex Nikolov, ma la nostra squadra è stata costruita per schierarsi con diversi assetti. Abbiamo una rosa completa e competitiva, quindi lavoreremo su più di un'opzione e valuterò come iniziare, ma anche eventuali cambi in corsa. Ci stiamo allenando bene e sono certo che la squadra si farà trovare pronta! C'è in ballo pure la griglia di Coppa Italia, ma è inutile fare calcoli, le possibili rivali dei Quarti sono tutte grandi avversarie. Cercheremo di prendere altri tre punti al giro di boa, ma sappiamo già che, indipendentemente dal risultato con l'Allianz, inseguiremo il pass per la F4 in trasferta. Anche lontano dal Palas avremo delle chance concrete per arrivare a Bologna. Una maggiore sicurezza tecnica ci aiuterà a fare il passo in avanti necessario come è accaduto lo scorso anno ».

Francesco Recine (Allianz Milano)- « Giocare contro la Lube per me è sempre una partita di cuore, diciamo così, perché io a livello pallavolistico, sono nato in quella società. Ho giocato 14 anni nelle giovanili, facevo il raccattapalle, mio padre ha lavorato nella Lube per anni, ho amici di una vita in quella città, quindi per me è come lasciarci un pezzo di cuore ogni volta. La partita sicuramente sarà difficilissima, noi consideriamo la Cucine Lube Civitanova un top team e finora noi contro il top team non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Abbiamo sempre alzato praticamente bandiera bianca. Nell’ultima partita contro Perugia in pratica non siamo mai scesi in campo. Domenica la sfida servirà soprattutto a noi non dico svegliarci, ma per iniziare a mettere un punto di partenza del nostro livello. Ovviamente cercheremo di giocare al nostro massimo. Civitanova viene da cinque partite giocate fuori casa tutte perse e cinque in casa tutte vinte, quindi non sarà semplice espugnare l’Eurosuole Forum. Ci proveremo, anche perché abbiamo bisogno di punti, dobbiamo vincere se vogliamo migliorare la classifica, per avere un avversario almeno sulla carta meno pericoloso nei quarti di Coppa Italia e soprattutto per il nostro umore. Prendere un po’ di fiducia che servirà per tutte le partite difficili ».

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sfida accattivante ad alta quota tra due squadre in grande spolvero con ottime prestazioni tanto in campionato quanto nelle Coppe Europee. Si tratta del confronto n. 27 tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con gli emiliani che solo in sei occasioni (due in trasferta) hanno battuto i gialloblù. Reduce dal 3-0 a domicilio sul campo di Grottazzolina, la formazione di Marcelo Mendez è terza in classifica e con una vittoria si garantirebbe quantomeno il secondo posto. Il collettivo emiliano, quarto a -3 dall’Itas, mira a portare via punti nel tentativo di difendere la posizione attuale dall’assalto a distanza di Modena. La Gas Sales si presenta con un pieno di ex: Gianluca Galassi, Domenico Pace e coach Dante Boninfante, quest’ultimo con trascorsi da assistente nello staff trentino. Tra i padroni di casa Gabi Garcia Fernandez è alla gara n. 100 in Regular Season, Theo Faure è a 9 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega e Alessandro Michieletto è a 2 ace dai 100 in Regular Season. Tra gli ospiti Francesco Comparoni è alla gara n. 100 in Regular Season, mentre Alessandro Bovolenta è a 12 punti dai 1.500 e a 4 ace dai 100 in carriera.

PRECEDENTI: 26 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 20 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Alessandro Acquarone (Itas Trentino)- « Domenica riceveremo la visita di Piacenza che negli ultimi anni è sempre stata una big di questo campionato e che arriverà a questo appuntamento al culmine di un momento di forma e di risultati decisamente importante. E' quindi in fiducia e per provare a vincere l’incontro dovremo essere bravi a partire subito bene, magari riuscendo ad evitare la sfida punto a punto perché contro una squadra con così tanto talento è sempre molto rischioso ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Giocare a Trento non è mai facile per nessuna squadra, è una partita molto importante in chiave Coppa Italia e noi abbiamo solo voglia di giocare i quarti di finale davanti al nostro pubblico. Arriva a questa partita dopo una settima intensa di viaggi e partite, sappiamo che stiamo attraversando un buon momento e l’obiettivo è continuare su questa strada indipendente dall’avversario che affrontiamo volta per volta. Trento è in buon momento, credo che sarà una bella sfida ».

Rana Verona - Valsa Group Modena

Il Pala Agsm AIM in versione arena per la sfida n. 51 tra la capolista Rana Verona e Valsa Group Modena. I precedenti parlano emiliano con 37 vittorie a 13 per Modena, ma gli scaligeri hanno dimostrato di essere in forma smagliante vincendo nove delle dieci gare disputate in stagione. Il pubblico di casa si aspetta di vedere i propri beniamini con la grinta di autentici gladiatori per acciuffare il primo titolo d’inverno nella storia del Club veronese, con Verona che ha ufficializzato nella giornata di oggi Aleksandar Nedeljkovic, centrale serbo con un passato a Cisterna e arrivato via Olympiakos. I veronesi avrebbero la certezza del primo posto con una vittoria. Gli ospiti, invece, inseguono il quarto posto e il bottino pieno, ma sono anche legati al risultato di Piacenza. Un ex per parte negli staff, coach Fabio Soli e il tecnico Alberto Giuliani, ma anche un ex per roster, il regista Micah Christenson e Simone Anzani. Nelle fila del team veneto Noumory Keita è a 18 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega, Lorenzo Cortesia è a 3 ace dai 100 nei tornei della Lega Volley. Sul fronte opposto Vlad Davyskiba e a 36 punti dai 2.000 in SuperLega, Jacopo Massari cerca il block n. 100 in carriera, Simone Anzani è a 3 ace dai 100 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 50 (37 successi Valsa Group Modena, 13 successi Rana Verona)

EX: Micah Christenson a Modena nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12; Alberto Giuliani a Verona nel 2007/08, 2008/09

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Modena ha battuto Civitanova, arriva carica e con molti contenuti tecnici. Hanno i fondamentali di battuta e muro molto importanti e dobbiamo cercare di tenere il loro palleggiatore lontano da rete. Sarà una partita che alza il livello, diversa dalle ultime che abbiamo giocato, anche perché abbiamo un traguardo importante che è il ranking di Coppa Italia. Dovremo essere lucidi e cercare di portare a casa ciò che abbiamo in testa ».

Andrea Sartoretti (Valsa Group Modena)- « Noi stiamo facendo bene, il gioco espresso è positivo anche se abbiamo lasciato indietro qualche punto che ci avrebbe garantito di stare tra le prime quattro. La vittoria con Civitanova nasce da una grande determinazione della squadra, abbiamo saputo concretizzare le occasioni avute. Verona? Si è rinforzata molto, ha perso solo una gara quest'anno e sappiamo che sarà una gara difficile, ma dovremo esprimere il nostro gioco valorizzando i nostri punti di forza per contenere i loro ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Curto Giuseppe

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Sonepar Padova Arbitri: Vagni Ilaria, Brancati Rocco

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Cerra Alessandro, Zavater Marco

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Brunelli Michele, Zanussi Umberto (

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Rana Verona – Valsa Group Modena Arbitri: Puecher Andrea, Luciani Ubaldo (Lambertini Alessio)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 26, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Valsa Group Modena 19, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 16, Vero Volley Monza 10, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: Vero Volley Monza, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.