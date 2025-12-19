Piacenza-Verona ghiotto antipasto della 1a di ritorno

ROMA - La SuperLega Credem Banca spalanca le porte al girone di ritorno della Regular Season con il 12° turno del campionato 2025/26. Con gli accoppiamenti e gli orari dei Quarti della Del Monte® Coppa Italia già definiti, nel fine settimana del 20 e 21 dicembre 2025 le squadre possono concentrarsi solo sulla massima serie che quest’anno propone un calendario asimmetrico tra andata e ritorno.

La due giorni del 12° turno ha già “ereditato” un risultato, il 3-1 dell’anticipo del 26 novembre tra Sir Susa Scai Perugia, in questi giorni protagonista al Mondiale per Club, e Vero Volley Monza, che ha centrato al giro di boa la qualificazione per il primo turno di Del Monte® Coppa Italia con l’8° posto.

L’unico anticipo della due giorni è il big match di sabato 20 dicembre, alle 18.00, con diretta Rai Sport e Rai Radio Uno (radiocronaca di Manuela Collazzo) tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona. I padroni di casa, privi di Robertlandy Simon, operato in settimana, vanno a punti ininterrottamente dal 4° turno, anche se sono reduci dalla sconfitta al tie-break a Trento. Gli ospiti, senza l’indisponibile Francesco D’Amico, ma con la new entry Matteo Staforini in squadra, hanno perso il titolo d’inverno solo per il quoziente set, chiudendo il girone di andata con una sconfitta interna contro Modena, ma possono iniziare quello di ritorno riscattandosi in terra emiliana. Il palinsesto domenicale è aperto dal match delle 17.00 in live streaming DAZN tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Cucine Lube Civitanova, squadre che si erano affrontate di recente, nell’8° turno, con vittoria netta dei vicecampioni d’Italia. La matricola piemontese cerca un riscatto tra le mura amiche, la formazione marchigiana ha in casa un rendimento altissimo, ma cerca il primo squillo in trasferta. Due le sfide in calendario alle 18.00. Yuasa Battery Grottazzolina ospita Allianz Milano al PalaSavelli di Porto San Giorgio con esclusiva live streaming su VBTV. La formazione di casa, ultima in classifica con 2 soli punti realizzati, vuole tramutare in un successo i progressi nel gioco, mentre gli ospiti, che hanno salutato Staforini per poi inserire in gruppo il giovane libero Jacopo Corbetta, tornano nelle Marche a pochi giorni dalla delusione al tie-break con Civitanova e vogliono rifarsi. Alla stessa ora, con diretta Rai Sport, Sonepar Padova se la vede tra le mura amiche contro i campioni d’inverno dell’Itas Trentino nel tentativo di ripristinare la legge della Kioene Arena, infranta nelle ultime due apparizioni interne, ma i dolomitici sono clienti scomodi per tutti. Il turno si chiude con la diretta DAZN delle 19.00 tra Valsa Group Modena, reduce dall’exploit a Verona e cresciuta moltissimo nel corso della stagione regolare, e Cisterna Volley, desiderosa di rifarsi dopo uno stop interno e decisa a stupire in un campo tosto come quello emiliano.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona

Il confronto n. 23 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona è una sfida caratterizzata da alcuni grandi assenti. Gli emiliani cercano il 15° successo sugli scaligeri, ma rinunciano a Robertlandy Simon, in fase di riabilitazione dopo l’intervento alla gamba in Finlandia. Gli ospiti non possono contare su Francesco D’Amico, out a causa di un’ernia espulsa subito trattata. Il Club veneto è corso ai ripari con l’arrivo del giovane Matteo Staforini dall’Allianz. Un po’ di amarezza al giro di boa per i due team: i piacentini, quarti, hanno portato via da Trento 1 punto raccogliendo meno di quanto seminato, i gialloblù hanno perso in casa con Modena la chance del titolo d’inverno. Al PalaBancaSport tornano da ex Fabrizio Gironi e il secondo allenatore Matteo De Cecco. Da una parte Alessandro Bovolenta è a 5 muri dai 100 in Regular Season e a 3 ace ai 100 in carriera, Dragan Travica è a 3 block dai 300 in SuperLega. Sul fronte opposto Noumory Keita è a 13 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega, Lorenzo Cortesia a 18 punti dai 1.000 nelle Regular Season. La sfida sarà in diretta anche su Rai Radio Uno, con radiocronaca a cura di Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 22 (14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 8 successi Rana Verona)

EX: Fabrizio Gironi a Piacenza nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo De Cecco a Piacenza nel 2022/23, 2022/23

Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Verona sarà una partita parecchio difficile, affrontiamo una squadra che nel girone di andata ha fatto molto bene e ci ricordiamo come è andata nella gara di andata. Ma noi, nel frattempo, siamo cresciuti e questa volta giochiamo davanti al nostro pubblico che potrà essere il giocatore in più in campo. Invito tutti nostri tifosi ad essere presenti alla partita, il loro tifo e calore sarà importantissimo. Stiamo attraversando un buon momento, l’obiettivo è continuare a crescere e lavorare bene in palestra ».

Fabio Soli (Rana Verona)- « Ci troviamo di fronte un’ottima squadra che ha le nostre stesse ambizioni di stare vicino alle grandi e ci stiamo riuscendo entrambi. All’andata non c’era Mandiraci, giocatore fondamentale e di altissimo livello. Ora manca Simon, ma hanno trovato un nuovo equilibrio con Comparoni. Mi aspetto una partita complicata perché in casa sanno giocare in modo diverso, con maggiore efficienza nei vari fondamentali, con una tra le migliori ricezioni del campionato. Noi abbiamo fresca l’esperienza della gara con Modena, da cui dobbiamo trarre insegnamenti da sfruttare al meglio contro Piacenza quando ci metterà davanti ai nostri limiti. Dobbiamo dimostrare di crescere non solo a livello tecnico, ma anche dal punto di vista emotivo. Quella di D’Amico è una mancanza importante, ma Bonisoli e il nuovo arrivato Staforini si stanno comportando bene, per cui la squadra può continuare il suo sviluppo e ottenere risultati importanti ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cucine Lube Civitanova

Non è trascorso molto tempo dall’8° turno, giorno dell’unico confronto ufficiale tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Cucine Lube Civitanova, con vittoria netta dei biancorossi nelle Marche. Ai piemontesi, decimi dopo un weekend ai box, serve un approccio diverso rispetto al primo incrocio per prevalere sui cucinieri, o almeno per giocarsela. La matricola vuole sfruttare l’entusiasmo e la carica tra le mura amiche per insinuare nelle teste degli ospiti i fantasmi di un girone di andata senza vittorie esterne. La cura “Champions League”, con il primo squillo europeo stagionale, la vittoria corale al tie-break contro Milano, il ritorno in campo di Alex Nikolov dopo la squalifica e il bagno di folla al cenone prenatalizio raccontano però di una Lube serena e affamata in un girone di ritorno che si apre contro gli ex Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev (5 punti ai 100 stagionali e 5 attacchi vincenti ai 5.000 in carriera). Tra gli ospiti Mattia Bottolo è a tre attacchi vincenti dai 100 stagionali. A Eric Loeppky ne mancano 3. Il canadese insegue anche il muro n. 100 in Regular Season, Mattia Boninfante l’ace n. 100.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cucine Lube Civitanova)

EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15; Ivan Zaytsev a Lube nel 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Francesco Bisotto a Cuneo nel 2020/21, 2021/22, 2022/23

Claudio Cattaneo (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Questa settimana senza partite ci è servita sicuramente per recuperare qualche energia fisica e mentale. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti tecnici e tattici dove dobbiamo sicuramente migliorare rispetto al girone di andata. Abbiamo subito una partita in casa davanti al nostro pubblico dove dobbiamo cercare di mettere in campo quello che ci siamo detti e un’occasione anche un po’ per “riscattarci” della brutta partita fatta da loro. Civitanova è molto forte in battuta e con terminali offensivi importanti. Dovremo cercare di metterli sotto in ricezione, un fondamentale dove possiamo attaccarli! Ci aspetta un girone di ritorno dove dobbiamo cercare di portare a casa qualche punto in più e massima attenzione agli scontri diretti in vista del nostro obiettivo ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Mi fa un certo effetto la novità del calendario asimmetrico che ci fa ritrovare subito dopo il giro di boa una squadra affrontata recentemente, ma a tutto ci si abitua. Ciò che conta è solo entrare in campo e dare il massimo. Soprattutto perché dobbiamo alzare il livello in trasferta. Il 2025 mi ha dato tante gioie sia con la maglia della Lube sia in nazionale, quindi ci tengo particolarmente alle prossime partite perché voglio iniziare bene il girone di ritorno e chiudere l'anno solare nel migliore dei modi! ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano

Se per la Yuasa Battery Grottazzolina il quinto appuntamento sotto rete contro l’Allianz Milano non è una finale, poco ci manca. Dopo aver acquisito 1 punto in Brianza vanificando al fotofinish contro Monza la possibilità di centrare la prima vittoria stagionale, gli uomini di Massimiliano Ortenzi sono ultimi a 2 punti e vogliono iniziare il girone di ritorno sui binari giusti, con la grande spinta del PalaSavelli di Porto San Giorgio. I meneghini, che hanno vinto 3 degli unici 4 precedenti, ma che nella seconda parte della stagione regolare 2024/25 sono caduti 3-2 sul campo della Yuasa e che domenica scorsa hanno fatto altrettanto a Civitanova contro la Lube, tornano nelle Marche con la massima concentrazione e alla ricerca di una maggiore continuità nell’arco dei singoli match. Da una parte Dragan Stankovic è a soli 3 attacchi vincenti dal traguardo dei 1.500 nelle Regular Season, mentre Michele Fedrizzi è a 10 punti dai 1.000 in SuperLega e a 5 ace dai 400 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti, settimi in classifica, Ferre Reggers è a 14 attacchi vincenti dai 200 stagionali.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 3 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

Amir Mohammad Golzadeh (Yuasa Battery Grottazzolina)- « E' la prima partita del girone di ritorno, significa che abbiamo giocato contro tutte le avversarie e conosciamo meglio le loro caratteristiche, inclusa Milano. Spero che da questa partita inizieremo una seconda metà di stagione migliore, faremo del nostro meglio e ci stiamo allenando in questo senso. Mi piace essere grintoso e su di giri durante la partita, mi sento più vivo, mi piace metterci tutto e credo che anche la gente si aspetti prima di tutto questo da noi ».

Damiano Catania (Allianz Milano)- « Contro la Yuasa Battery Grottazzolina sarà una partita tosta, una trasferta su un campo complicato, ricordiamo bene come finì l’anno scorso. Sappiamo che sarà molto diverso rispetto all’andata. Il focus deve però essere improntato solo di noi. Dobbiamo partire come abbiamo fatto spesso in casa, subito aggressivi e mantenere il nostro livello dall'inizio alla fine costante. C'è voglia di riscatto dopo la sconfitta al tie-break contro la Lube, quindi vogliamo partire bene con il girone di ritorno. Sappiamo bene che questi impegni ravvicinati saranno importanti per raggiungere il nostro massimo livello in questo periodo fino alla partita più pesante di fine 2025, che sarà il quarto di finale di Coppa Italia a Verona il 30 ».

Sonepar Padova - Itas Trentino

Sfida n. 47 tra Sonepar Padova, nona al giro di boa dopo il 3-1 corsaro in terra pontina, e Itas Trentino, campione d’inverno grazie alla rimonta casalinga al tie-break contro Piacenza: i gialloblù sono avanti con 38 successi a 8 negli scontri diretti. Tra i dati significativi nei confronti tra patavini e trentini spiccano due curiosità: l’ultima vittoria interna della formazione veneta contro i dolomitici è un 3-0 e risale a Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off 2018/19, mentre per trovare l’ultimo successo casalingo in Regular Season bisogna andare indietro fino al 3-2 siglato nel girone di ritorno del 2004/05. I padroni di casa, reduci da due stop interni, ma che nel proprio fortino hanno regalato enormi soddisfazioni ai tifosi nel torneo in corso, cercano l’impresa contro una rivale che ha perso solo a Civitanova e Verona. Tre gli ex del match: da una parte Alberto Polo, dall’altra Gabi Garcia e lo scoutman Fabio Dalla Fina. Mattia Orioli è a 2 muri dai 100 in carriera, tra gli ospiti, nel giorno della gara n. 100 di Gabriele Laurenzano in Regular Season, Theo Faure è a 2 attacchi vincenti dai 1.000 in SuperLega, Alessandro Michieletto è a 1 ace dai 200 nelle stagioni Regolari e a 23 attacchi vincenti dai 2.500 nelle comparizioni italiane.

PRECEDENTI: 46 (8 successi Sonepar Padova, 38 successi Itas Trentino)

EX: Alberto Polo a Trento nel 2013/14; Gabi Garcia Fernandez a Padova nel 2023/24 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « La prima cosa sarà la solidità del nostro cambio palla. Sarà fondamentale per riuscire a rimanere vicini a una squadra con questo potenziale. Sono soddisfatto della crescita che abbiamo avuto sotto questo aspetto e il test contro la capolista sarà molto indicativo. Dovremo essere bravi, a partire dal primo tocco, quindi dalla ricezione, a non subire troppo il loro servizio, che è davvero molto importante. Anche senza una ricezione di altissima qualità, l’importante sarà riuscire a giocare noi la palla ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « Il titolo d'inverno conquistato nel precedente weekend è il premio che ci siamo meritati per non aver mollato mai e ci offre ancora più determinaziono ed entusiasmo. Abbiamo lavorato bene in questi primi mesi e ci siamo meritato il primato in classifica; c’è ancora da migliorare su tante cose ma abbiamo imboccato la strada giusta e vogliamo continuare a percorrerla anche nel girone di ritorno, a cominciare dal match di Padova ».

Valsa Group Modena - Cisterna Volley

Ottava sfida tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley, rispettivamente quinta e undicesima forza della classifica. I canarini, reduci dall’impresa a Verona, sono avanti 4 a 3 nel computo degli scontri diretti, ma nella passata Regular Season sono caduti al tie-break al PalaPanini contro il collettivo pontino, che va in Emilia con l’intenzione di riscattare la rimonta subita tra le mura amiche da parte di Padova. Nel Tempio tornano da ex sia Daniele Mazzone (7 punti ai 100 stagionali), sia Nicola Salsi. Tra i padroni di casa Giovanni Sanguinetti è 4 punti dai 100 stagionali e a 2 muri dai 100 nelle Regular Season, Luca Porro è a 24 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season, mentre Simone Anzani è a 3 ace dai 100, sempre nelle stagioni regolari. Jacopo Massari cerca il muro n. 100 in carriera, Vlad Davyskiba è a 18 punti dai 2.000 in SuperLega. Sul fronte opposto Efe Bayram è a 7 punti dai 100 stagionali, a 1 ace dai 100 in SuperLega e a 5 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, mentre Tommaso Barotto è a 29 punti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Cisterna Volley, 4 successi Valsa Group Modena)

EX: Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Nicola Salsi a Modena nel 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2022/23

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « Noi scendiamo in campo sempre per vincere e per giocare bene a pallavolo, siamo felici di aver disputato due grandi partite contro Civitanova e Verona. Ora siamo attesi da due match consecutivi in casa, vogliamo fare bene e continuare sulla strada finora intrapresa. La squadra è in crescita, è un fattore positivo e serve proseguire così lavorando duramente ogni giorno. Cisterna? Pensiamo solo a noi stessi ».

Filippo Lanza (Cisterna Volley)- « A Modena ci attende un avversario in salute e in un palazzetto dove è sempre molto difficile giocare. Noi dobbiamo comportarci come se fossimo all’interno di una bolla fissa, estraniandoci dal resto, da tutto quello che ci circonda, dalle critiche, consapevoli che soltanto noi possiamo tirarci fuori da questa situazione e dimostrare quanto teniamo alla squadra. Inutile girarci intorno: c’è da lottare, insieme, concentrandoci sull’obiettivo, cercando di giocare una buona pallavolo. Questo è l’unico modo per centrare l’obiettivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA (1ª DI RITORNO)

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona Arbitri: Zavater Marco, Pozzato Andrea (Nava Stefano)

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari Armando, Piana Rossella

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano Arbitri: Canessa Maurizio, Caretti Stefano

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Itas Trentino Arbitri: Verrascina Antonella, Cerra Alessandro

Domenica 21 dicembre 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley Arbitri: Giardini Massimiliano, Lot Dominga

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3-1 Giocata il 26/11

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 29, Itas Trentino 26, Rana Verona 26, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Valsa Group Modena 22, Cucine Lube Civitanova 19, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

1 incontro in più: Sir Susa Scai Perugia, Vero Volley Monza.