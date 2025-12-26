Eurosole inespugnabile, Civitanova batte anche Piacenza

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- L'Eurosole Arena continua ad essere un fortino inespugnabile. Nell'antipasto pomeridiano del Boxing Day di Superlega, valevole per la 2a giornata di ritorno della Regular Season, la Cucine Lube Civitanova fa valere il valore campo e si impone con un tirato ma meritato 3-1 (25-21 28-26 18-25 25-21) nel big match di giornata contro la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I biancorossi di Boninfante escono dal campo a testa alta dopo aver lottato fino alla fine e facendo meglio dei padroni di casa in attacco (64% contro il 56% della Lube) .

L’ago della bilancia è stata la battuta, 14 ace dei cucinieri contro i 5 dei biancorossi di coach Boninfante che dopo aver perso il primo parziale non hanno sfruttato tre set point nel secondo parziale e dopo averne annullato uno agli avversari hanno ceduto. Terzo set vincente e nel quarto la squadra ha lottato fino all’ultimo pallone.

Non è bastato un super Alessandro Bovolenta che ha chiuso con 26 punti frutto di un 77% in attacco e due block in, seguito da Gutierrez con 16 punti. In casa Lube 21 punti di Nikolov e terzo MVP consecutivo per Loeppky che a referto ha messo 16 punti.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. La Lube risponde con Boninfante e Loeppky in diagonale, Gargiulo e Podrascanin al centro, Nikolov e Bottolo alla banda, Balaso è il libero.

Partenza sprint della Lube, Gargiulo dalla linea dei nove metri piazza due ace (4-0) con coach Boninfante a chiamare subito time out. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza piano piano recupera, impatta a quota sette e mette la freccia con Bergmann (7-8) con Medei a chiamare tempo. L’ace di Bottolo porta i suoi alla parità a quota undici, un paio di scambi e poi i cucinieri allungano (17-13) con Loeppky protagonista. Piacenza fatica a trovare la misura dalla linea di battuta, la Lube no ed allunga ancora (23-17). L’ace di Bergmann riporta a meno quattro i suoi (23-19), Nikolov porta ai marchigiani cinque set point (24-19), Gutierrez ne annulla due, chiude Loeppky.

Dai blocchi di partenza esce bene Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (0-2) con l’ace di Gutierrez, la Lube impatta a quota tre, il muro di Gutierrez riporta avanti i suoi di due (5-7), l’ace di Gargiulo vale il sorpasso (10-9). In campo da un paio di scambi c’è Seddik al posto di Comparoni, il muro di Bovolenta fa mettere la freccia ai biancorossi (11-12), pipe di Gutierrez ed è più tre (11-14). Due bombe di Bovolenta per il più cinque (14-19) con Medei che utilizza il suo secondo time out, due punti consecutivi di Civitanova (16-19) ed è Boninfante a chiamare tempo. Continua l’ottimo turno in battuta di Bottolo, due ace consecutivi ed è parità a quota diciannove con Boninfante a chiamare nuovamente tempo e alla ripresa del gioco diagonale di Bovolenta e mani fuori dello stresso opposto per il 19-21. Nuova parità a quota ventuno, Bergmann consegna ai suoi due set point (22-24), entrambi annullati. Nuovo set point biancorosso (24-25), annullato con la battuta in rete di Bergmann. L’ace di D’Heer consegna ai suoi il set point (26-25), annullato da Bovolenta (82% in attacco). Nuovo set point marchigiano (27-26) sull’errore in battuta dei biancorossi, Loeppky chiude.

Seddik rimane in campo per Comparoni, due ace consecutivi di Nikolov (6-3) spingono avanti i cucinieri, altro ace dei padroni di casa (8-4) e Boninfante chiama tempo. Si avvicina Piacenza (10-9), muro di Bovolenta (11-11), allungano i biancorossi (12-14) con Medei a chiamare tempo. Vantaggio che Piacenza incrementa, Gutierrez e poi ace di Andringa in campo al posto di Bergmann (16-21), il muro di Gutierrez vale sei set point (18-24), chiude subito Seddik sulla ricezione lunga cuciniera.

Andringa resta in campo per Bergmann, Gargiulo con un ace spinge subito i suoi (3-1), a quota sei è parità. Nuovo allungo dei padroni di casa che con un ace si portano sul 17-13, ace di Leon, appena entrato in campo, ed è 18-16. Bovolenta per il 20-18, Civitanova continua a mantenere le due lunghezze di vantaggio (23-21), sono tre i match ball per i cucinieri (24-21) che subito chiudono con l’ace di Bottolo.

Dante Boninfante: “La battuta è stato l’ago della bilancia di questa gara, loro hanno battuto molto bene noi un po’ meno bene. In alcune situazioni soprattutto nel secondo set dovevamo gestire meglio la linea di ricezione e anche con la palla staccata da rete non abbiamo sempre fatto il meglio. E’ stata una gara difficile ma sapevamo che loro in casa fanno tutto bene”.

I protagonisti-

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Quella di oggi stata una partita piuttosto equilibrata. Non si è vista la miglior Lube della stagione, ma siamo comunque riusciti a mantenere la lucidità giusta per sfruttare le occasioni che si sono presentate. Il momento chiave della partita è stata la rimonta nel secondo set, in cui il nostro servizio ha lanciato la riscossa. Il quarto di coppa Italia con Perugia? Siamo pronti, andremo lì con l’obiettivo di giocarci tutte le nostre carte ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA: - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-21 28-26 18-25 25-21) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'Heer 5, Gargiulo 11, Loeppky 16, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 2, Hossein Khanzadeh 0, Nikolov 21, Podrascanin 2, Bottolo 13. Non entrati: Kukartsev, Duflos-Rossi, Tenorio All.Medei

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 0, Leon 1, Pace (L), Comparoni 1, Galassi 5, Travica 0, Andringa 2, Bergmann 7, Gutierrez 16, Bovolenta 26, Seddik 6. Non entrati: Mandiraci, Loreti (L), Fraleone All.Dante Boninfante

ARBITRI: Lot, Salvati

Durata: 25' 29' 22' 23'; Tot: 99′

MVP: Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori 3485