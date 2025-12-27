Il 28 febbraio e il 1° marzo Supercoppa a Trieste

TRIESTE -Finalmente decisa la sede e la data della Del Monte® Supercoppa SuperLega . Si giocherà a Trieste il 28 febbraio e il 1° marzo, per la prima volta alla fine della Regular Season e prima dell’inizio dei Play Off, si disputerà a Trieste, in Friuli-Venezia Giulia.

Sarà dunque il PalaTrieste ad ospitare la kermesse, che vedrà le squadre scendere in campo per portarsi a casa il secondo trofeo stagionale (la Del Monte® Coppa Italia, infatti, è in programma il 7 e l’8 febbraio 2026 a Bologna).

Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia saranno le quattro protagoniste, con partite che si preannunciano dall’elevato tasso tecnico: Trento, da Campione d’Italia in carica, se la vedrà con Perugia, vincitrice del recente Mondiale per Club e dell’ultima edizione della CEV Champions League; nell’altra Semifinale andrà in scena il remake della scorsa Finale di Coppa Italia, con Civitanova da una parte della rete e Verona, che avrà un’altra occasione per confermarsi tra le big del campionato, dall’altra.

Per la terza volta nella storia della Lega Pallavolo Serie A, la Supercoppa riservata ai Club di SuperLega si terrà a Trieste: l’esordio nel capoluogo friulano avvenne nella stagione 1999/00, con il successo della TNT Alpitour Cuneo ai danni della Sisley Treviso; nel 2007/08, invece, furono proprio i trevigiani ad esultare al termine della Finale, grazie al successo contro M.Roma Volley.

Gli orari delle Semifinali e della Finale, con la programmazione televisiva, verranno resi noti nei prossimi giorni.

I criteri di partecipazione alla Del Monte® Supercoppa SuperLega