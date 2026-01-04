Perugia batte Milano e festeggia il Mondiale con i tifosi

PERUGIA- Esulta insieme ai suoi tifosi la Sir Susa Scai Perugia. Oggi, in occasione dell'anticipo della terza di ritorno, al Pala Barton doppia festa per i Block Devils che hanno alzato davanti ai propri tifosi la Coppa del Mondo conquistata in Brasile il 21 dicembre, e sul campo hanno superato l'Allianz Milano 3-1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19). Una gioia per i sostenitori della squadra del presidente Sirci, trenta di loro, vincitori del contest “fai una foto con i campioni del Mondo”, hanno avuto anche la possibilità di entrare in campo e vivere un momento indimenticabile con tutta la squadra!

Tutto questo è stato il gran finale dell’ennesima vittoria consecutiva dei ragazzi del Presidente Sirci, che dopo essersi laureati Campioni del Mondo e aver messo in cassaforte la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, confermano la continuità di prestazioni e risultati anche in campionato.

La Sir Susa Scai Perugia si è imposta su Milano 3-1 al termine di un match ad alta intensità, con entrambe le formazioni particolarmente insidiose dai nove metri e a muro. I padroni di casa si prendono il primo set, poi sono costretti a ricucire uno strappo centrato nella seconda frazione dai ragazzi di Piazza, spinti dalle bordate di Recine e Reggers (rispettivamente 5 e 7 punti nel solo secondo set). Sul finale la Sir torna a contatto, ma Milano rimette il match in parità. Terza frazione di marca bianconera, con i Block Devils che chiudono con ampio margine (25-14) e con un sontuoso 80% in attacco. L’ultimo, decisivo parziale è ancora dei padroni di casa, che amministrano il vantaggio e archiviano il match centrando l’intera posta in palio. Perugia vince in tutti i fondamentali: in attacco con il 57% di efficacia offensiva a fronte del 41% di Milano, a muro (10 block vincenti a 7) e anche in battuta (con 11 ace rispetto agli 8 dell’Allianz).

Mvp di giornata Kamil Semeniuk, con una prestazione costante per l’intero match e con 14 punti, un ace e un 72% in attacco. Miglior realizzatore è stato, ancora una volta, l’opposto Wassim Ben Tara, che questa sera ha ritirato il premio MVP di novembre assegnatogli dalla Lega Pallavolo serie A in virtù delle sue prestazioni nelle sette gare conquistate nel mese.

Qualche novità in banda, al centro e nel libero per Angelo Lorenzetti che parte con lo starting six campione del mondo e d’Europa: Giannelli in regia in diagonale a Ben Tara, Semeniuk e Ishikawa in banda, Loser e Russo al centro, con Gaggini libero. Roberto Piazza ancora privo di Rotty e Otsuka, deve mischiare ancora le carte dall’ultima uscita di Verona complice un colpo al volto preso da Catania (comunque in panchina) nell’ultimo allenamento: c’è Kreling in regia in diagonale a capitan Reggers, Recine con Ichino in banda, Caneschi e Masulovic al centro e libero il 18enne Jacopo Corbetta all’esordio in SuperLega.

Dopo un avvio equilibrato è Milano a centrare il primo allungo del match, ma Perugia ricostruisce con Russo che accorcia in primo tempo, Ben Tara in diagonale e ancora Russo. Capitan Giannelli con un ace rimette i conti in parità (11-11). Punto a punto in questa fase ed è Kamil Semeniuk a guidare l’allungo finale di casa bianconera: con un attacco e un ace i padroni di casa sono al set point (24-21). Chiude Loser 25-21.

Anche la seconda frazione si apre punto a punto nella prima parte. Giannelli innesca Ben Tara che spara un colpo lungo la parallela, Ishikawa lo segue con una diagonale fulminea e Perugia centra il break, ma Milano aggancia con Reggers che trova il punto giocando sulle mani del muro bianconero e Ichino che firma l’ace del sorpasso. I meneghini amministrano il vantaggio e con il primo tempo di Masulovic e il muro vincente su Semeniuk allungano a +4. Kreling consolida con un ace, poi spreca (17-21). Lorenzetti manda Plotnytskyi in battuta ed è subito fuoco dai nove metri: doppio servizio vincente e i padroni di casa rientrano in partita, ma sul finale è Reggers, in diagonale, a centrare il set point. L’opposto belga di casa Allianz spreca al servizio e in attacco e la Sir è di nuovo a contatto. Chiude Caneschi in primo tempo (23-25).

La battuta insidiosa di Semeniuk apre il terzo set con i Block Devils subito avanti di tre lunghezze. Dzavoronok consolida in maniout e Giannelli firma un altro ace (6-3). Reggers colpisce in parallela, ma il capitano incrementa chiudendo di prima intenzione lo scambio dell’11-7 e innescando prima Ben Tara e poi Semeniuk, che scava il solco con una pipe potente. Ancora Giannelli show: il registra bianconero trova un ace centrando l’angolino del campo e Perugia allunga in scioltezza con l’attacco di Dzavoronok, il primo tempo di Loser e il servizio vincente dello schiacciatore ceco. Semeniuk incrementa in diagonale, Dzavoronok firma un altro ace, Semeniuk un altro attacco vincente e la Sir vola a +12 (22-10). È Russo ad agganciare il set point con un primo tempo, Chiude Semeniuk 25-14.

I padroni di casa spingono fin dalle prime battute in avvio della quarta frazione, i meneghini si tengono a contatto, Loser accorcia con due attacchi vincenti (7-5) e Ben Tara incrementa con un maniout e poi allunga con un ace. Primo tempo di Solè, poi la Sir alza il muro e scava il solco. Dzavoronok va a segno in pipe e consolida il vantaggio, Caneschi accorcia dai nove metri, poi manda il servizio successivo in rete (19-14). La truppa bianconera allunga verso il finale arginando il tentativo di rientrare in partita dell’Allianz. Reggers spara gli ultimi colpi trovando il varco giusto per il punto del 22-17, ma Loser in primo tempo porta i suoi a due punti dal match point. Chiude Dzavoronok 25-19.

I protagonisti-

Ferre Reggers (Allianz Milano)- «Ci abbiamo messo sicuramente il cuore. Poi il roster corto di questo periodo e la condizione fisica di qualche giocatori ha fatto un po’ la differenza. Abbiamo a che fare con tanti infortuni e anche chi ha giocato purtroppo non era al cento per cento. Ma il campionato è ancora lungo e ci sta vivere un passaggio di questo tipo. Credo che abbiamo dato quello che avevamo e secondo me questa sera possiamo anche essere soddisfatti del modo in cui abbiamo affrontato la partita e giocato contro una squadra così forte».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 9, Semeniuk 14, Loser 7, Ben Tara 18, Ishikawa 3, Russo 8, Colaci (L), Dzavoronok 9, Solé 3, Plotnytskyi 2, Gaggini (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Recine 11, Masulovic 8, Reggers 17, Ichino 5, Caneschi 10, Catania (L), Masajedi 0, Barbanti 1, Lindqvist 0, Di Martino 1, Corbetta (L). N.E. Benacchio, Otsuka. All. Piazza. ARBITRI: Cerra, Puecher, Sumeraro.

Durata set: 28′, 29′, 24′, 25′; tot: 106′.

MVP Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori 4.387