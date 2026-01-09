Intervento chirurgico per un tumore a Gianluca Galassi

PIACENZA – Gianluca Galassi ha subito ieri un'operazione per la rimozione di un tumore ad un testicolo. Il centrale della nazionale e della Gas Sales Piacenza sta bene, l'operazione eseguita presso l’IEO di Milano dal Dottor Gennaro Musi, è perfettamente riuscita. Lo staff medico della Società biancorossa seguirà con attenzione il decorso post-operatorio, monitorando quotidianamente la situazione e valutando i suoi tempi di recupero.

Le parole di Gianluca Galassi

« Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi ».