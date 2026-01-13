Volley Mercato: il francese Daniel Iyegbekedo rinforza Piacenza al centro

PIACENZA -Le assenze pesanti di Robertlandy Simon, fermo dopo un intervento alla gamba destra, e Gianluca Galassi, operato per un tumore al testicolo e in attesa di definire i tempi di rientro, hanno suggerito alla dirigenza della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di intervenire sul mercato ingaggiando il diciottenne francese Daniel Iyegbekedo, un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro che già si allena con i nuovi compagni ed ha scelto la maglia numero 21

Centrale alto 208 centimetri, Iyegbekedo fa parte del progetto France Avenir, l’equivalente del Club Italia in Francia.

Nel dicembre scorso Daniel Iyegbekedo si era già allenato per alcuni giorni al PalabancaSport sotto la guida di Coach Dante Boninfante, nell’ambito di un progetto della federazione francese che consente ai giovani più promettenti di svolgere periodi di stage all’estero.

Per questa esperienza, il centrale transalpino aveva scelto proprio Piacenza. Nel corso dell’estate, con la nazionale francese Under 19, Daniel Iyegbekedo ha conquistato il Campionato del Mondo di categoria, venendo inoltre premiato come miglior centrale della manifestazione. Da oggi il giovane talento francese entra ufficialmente a far parte del gruppo biancorosso, allenandosi e mettendosi a disposizione dello staff tecnico e dei nuovi compagni di squadra.

Le parole del direttore sportivo Ninni De Nicolo

« Viste le assenze di Robertlandy Simon e di Gianluca Galassi e le difficoltà che si riscontrano in questo specifico periodo nel reperire giocatori di alto livello sul mercato, abbiamo deciso di valutare soluzioni coerenti con il progetto tecnico e strategico della Società. In quest’ottica è maturata la scelta di puntare su Daniel Iyegbekedo, atleta giovane che conosciamo già molto bene: era infatti venuto a Piacenza a fine 2025 per svolgere uno stage con la squadra, occasione nella quale aveva dimostrato grande talento, ottime doti fisiche e interessanti qualità tecniche. La decisione di investire su di lui nasce dalla convinzione che possa rappresentare un giovane di sicuro avvenire, in grado di crescere all’interno del nostro ambiente biancorosso e di inserirsi progressivamente nel gruppo. Questa scelta è perfettamente in linea con la filosofia del Club, attenta alla valorizzazione dei giovani di talento e allo sviluppo di un progetto sportivo sostenibile e orientato al futuro ».