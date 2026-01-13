Tra mercoledì e giovedì va in scena la 16a giornata

Nella parte alta del tabellone Perugia è salita in vetta a +2 su Verona e Trento sfruttando il mezzo passo falso al tie-break dell’ormai ex capolista dolomitica contro gli scaligeri, mentre nella parte bassa l’unico successo è stato firmato da Cuneo sabato con conseguente salto al nono posto. Al momento la corsa salvezza è una questione tra Cisterna, penultima a 7 punti, e Grottazzolina, in coda a quota 4.

Prima battuta mercoledì all’Allianz Cloud con il match delle 19.30 in diretta DAZN tra Allianz Milano, al secondo incontro di fila tre le mura amiche, e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

A seguire quattro sfide con fischio d’inizio alle 20.30. Seconda partita di fila sul proprio campo per MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che riceve la visita della capolista Sir Susa Scai Perugia con diretta DAZN. Derby delle Marche al PalaSavelli di Porto S. Giorgio tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova, con esclusiva VBTV. Riflettori puntati e telecamere di Rai Sport pronte per la diretta del big match tra Valsa Group Modena e Itas Trentino al PalaPanini, mentre al Pala Agsm AIM è in programma il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova con live DAZN.

Il turno termina giovedì, alle 20.30, con la delicata diretta Rai Play di Cisterna Volley – Vero Volley Monza. In palio tre punti cruciali.

TUTTE LE SFIDE-

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sfida n. 24 tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con gli emiliani avanti nei precedenti per 15 successi a 8. Settimi e reduci dal 3-1 tutt’altro che agevole contro Cisterna, i milanesi restano nel proprio quartier generale e sfidano la quinta forza della classifica, che domenica si è imposta in tre set nel proprio impianto contro Monza, portandosi a due lunghezze dal quarto posto e dedicando il successo al convalescente Gianluca Galassi. Da segnalare tra i piacentini la new entry Daniel Iyegbekedo, centrale francese di 208 cm. Tanti ex in campo: da una parte Edoardo Caneschi, Damiano Catania e Francesco Recine (7 punti ai 200 stagionali e 3 ace ai 100 in Regular Season), MVP nell’ultimo match, mentre manca il già citato Galassi. Sul fronte opposto, a manovrare il gioco emiliano c’è un altro ex, Paolo Porro. Tra gli ambrosiani Ferre Reggers cerca il centesimo ace in SuperLega, Gabriele Di Martino è a 16 punti dai 1.000 nella massima serie e a 15 punti dai 1.500 in carriera. Tra gli ospiti, che nell’ultimo turno hanno dato spazio anche al giovane centrale esordiente Luca Fraleone, Ramazan Efe Mandiraci è a 4 punti dai 200 stagionali e a 3 punti dai 500 in SuperLega, José Miguel Gutierrez è a 3 ace dai 100 in SuperLega, Alessandro Bovolenta a 4 muri dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 23 (8 successi Allianz Milano, 15 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Edoardo Caneschi a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Francesco Recine a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gianluca Galassi a Milano nel 2016/17, 2017/18; Paolo Porro a Milano nel 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25

Francesco Recine (Allianz Milano)- « Contro Piacenza sarà ancora più dura rispetto a domenica con Cisterna. All'andata abbiamo perso. Eravamo senza Kreling e anche per questa sfida mancherà qualcuno nei due roster. Noi cercheremo di fare il nostro massimo sfruttando il più possibile il fattore campo. Il pubblico dell'Allianz Cloud dovrà essere un punto a favore per noi ».

Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo giocando bene ma la stagione è ancora molto lunga, non abbiamo fatto ancora niente, pensiamo a gara dopo gara perché sappiamo bene che le somme si tirano alla fine. A Milano ci aspetta un’altra battaglia, andiamo ad affrontare una squadra solida che lotta su ogni pallone. Arrivano le gare in cui tutti chiedono punti per i propri obiettivi, che siano le prime posizioni, i Play Off o la salvezza. Dall’inizio ci siamo imposti di concentrarci su una gara alla volta e a fine anno vedremo come è andata ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia

Dopo l’affermazione in tre set contro Grottazzolina e l’aggancio a Monza, che però è ottava e avanti di una posizione per un successo in più, MA Acqua S.Bernardo Cuneo può giocare con la testa libera contro la capolista Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils hanno vinto l’unico precedente e domenica si sono garantiti la vetta solitaria a +2 su Verona e Trento in virtù del 3-1 interno contro Modena. Due gli ex nel match: Ivan Zaytsev ha militato a Perugia nel biennio 2016/17-2017/18, mentre Massimiliano Giaccardi ha allenato Cuneo in Serie A2 per una parte della stagione 2022/23. Tra i padroni di casa Nathan Feral è a 4 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Lorenzo Codarin è a 6 punti dai 100 stagionali e 15 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera, Riccardo Copelli a 2 ace dai 100 in Regular Season e Marko Sedlacek a 33 punti dai 1.000 in SuperLega. Tra gli ospiti Wassim Ben Tara è a 4 attacchi vincenti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Sebastian Solé è a 2 ace dai 100 nelle stagioni regolari, Oleh Plotnytskyi è a 2 muri dai 200 in SuperLega.

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sicuramente un bel test: Perugia, Verona, Monza e poi Trento; incontriamo le tre che guidano la classifica in poco tempo e questo ci permetterà di avere un bilancio "finale" di Regular Season importante, cioè capire dove il lavoro fatto ha portato frutti e dove no. Nel frattempo perché no, se ci capitasse un'occasione, una giornata particolarmente favorevole in cui si combinano gli astri, provare a togliersi qualche soddisfazione, che sia un set o un punto. Il match con Perugia è l'ultimo scontro con una Big in casa e quindi la parola d'ordine è fare una bella partita per far divertire i tifosi, poi sappiamo perfettamente di giocare contro la squadra dei Campioni del Mondo e d'Europa, non siamo così presuntuosi, però allo stesso tempo vogliamo divertirci ».

Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia)- « Sicuramente in casa loro il palazzetto sarà molto caldo: Cuneo è una città che vive di pallavolo, sappiamo che partiranno aggressivi perchè sono alla ricerca di punti. Hanno giocatori esperti, che sanno come giocare queste partite e sanno come racimolare punti anche con le grandi squadre; dovremo andare lì con il nostro gioco e cercare di imporlo. Molte volte le squadre che stanno in basso in classifica riescono a fare punti con squadre in posizioni più alte: per questo motivo dobbiamo essere molto concentrati e porre la maggior attenzione possibile. Sicuramente la battuta e la fase break saranno molto importanti in questo match ».

PRECEDENTI: 1 (1 successo Sir Susa Scai Perugia)

EX: Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/17, 2017/18 - Allenatori: Massimiliano Giaccardi a Cuneo nel 2022/23

Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova

Scocca l’ora del quarto derby delle Marche. L’appuntamento è al PalaSavelli di Porto S. Giorgio tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova. Nei primi tre confronti regionali in SuperLega hanno sempre avuto la meglio i biancorossi, ma la formazione di Massimiliano Ortenzi è in crescita, seppur ultima con tre lunghezze di ritardo da Cisterna. Il team di casa ha assoluto bisogno di punti e deve giocare le restanti gare di Regular Season come fossero tutte finali, reagendo alla sconfitta patita per 3-0 nello scontro salvezza di sabato scorso a Cuneo. I vicecampioni d’Italia, invece, vengono da due successi pieni, la trasferta a Lovanio, valsa la leadership nella Pool E di Champions League, e il match di campionato con Padova, servito a ottenere punti utili per la risalita dal sesto posto. Nel roster della Yuasa sono presenti ben quattro ex cucinieri: Marco Falaschi, Manuele Marchiani, Andrea Marchisio e Dragan Stankovic. Michele Fedrizzi è a 2 ace dai 400 in Regular Season. Alla vigilia del match n. 200 di Mattia Bottolo nelle competizioni della Lega Pallavolo, Alex Nikolov è a 34 punti dai 1.000 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Marco Falaschi a Lube nel 2020/21; Andrea Marchisio a Lube nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Manuele Marchiani a Lube nel 2006/07, 2010/11; Dragan Stankovic a Lube nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Rossano Romiti (Presidente Yuasa Battery Grottazzolina)- « Il derby sarà una festa e così deve essere: una festa di sport, di pallavolo, di passione per la propria squadra. Un match che esalta le potenzialità delle Marche, due squadre in SuperLega così vicine geograficamente: se non è un record, poco ci manca. I punti servirebbero come una manna per la classifica. Il divario tecnico, legato a budget molto diversi, è evidente, ma non vogliamo essere comparse. Da parte nostra c’è tantissima voglia di riscatto e di far bene, i nostri giocatori dovranno lottare su ogni pallone ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da una bella vittoria casalinga contro Padova. Siamo stati capaci di soffrire in alcuni momenti, soprattutto nelle fasi finali di secondo e terzo set. Sarà importante portarci dietro la stessa mentalità al PalaSavelli contro la Yuasa Battery Grottazzolina. I padroni di casa saranno carichi perché hanno bisogno di punti, noi dovremo saper leggere il match e cogliere i momenti giusti per portare l'inerzia della gara dalla nostra parte ».

Valsa Group Modena - Itas Trentino

Il 91° incrocio tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, con i dolomitici avanti per 55 vittorie a 35, ha un fascino particolare. Una di fronte all’altra due squadre che nell’ultimo turno hanno accusato un calo dopo un periodo particolarmente positivo. Gli emiliani sono caduti a Perugia dopo cinque vittorie di fila in Regular Season, restando al quarto posto ma con un minore vantaggio sulle inseguitrici. Domenica negativa anche per i Campioni d’Italia, che hanno visto sfumare contro Verona al tie-break la 28ª vittoria casalinga consecutiva. Un passo falso che è costato la vetta, ora nelle mani di Perugia, con i trentini agganciati da Verona. Ancora indisponibile l’unico ex in campo, il convalescente Daniele Lavia, che nel 2020/21 schiacciava a Modena. Presente in panchina, invece, Roberto Ciamarra, secondo allenatore dei gialli con trascorsi ai piedi delle Dolomiti. Da una parte Paul Buchegger è a 11 punti dai 3.000 nella carriera italiana e a 4 ace dai 200 in SuperLega, Luca Porro è a 10 punti dai 200 stagionali e a 5 muri dai 100 in carriera, traguardo che Jacopo Massari può raggiungere con un block. Considerando le Regular Season, Simone Anzani è a 2 ace dai 100, Pardo Mati a 13 punti dai 500. Tra gli ospiti, Theo Faure è a 7 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, mentre Flavio Resende Gualberto è a 2 muri dai 200, sempre nelle Regular Season. Alessandro Michieletto è a 2 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Jordi Ramon insegue i 200 punti in stagione.

PRECEDENTI: 90 (35 successi Valsa Group Modena, 55 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Bela Bartha (Itas Trentino)- « Ci attende un impegno particolarmente difficile perchè Modena è una squadra molto tosta e giocherà anche avendo a disposizione il fattore campo, ma noi vogliamo voltare pagina rispetto alla sconfitta casalinga di domenica con Verona e daremo il massimo per tornare subito alla vittoria in una settimana con il doppio impegno. Vogliamo il massimo ».

Rana Verona - Sonepar Padova

PRECEDENTI: 41 (15 successi Sonepar Padova, 26 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Nella mia testa la squadra è sulla strada giusta, consapevoli di alcune caratteristiche che abbiamo sin dall’inizio: picchi molto alti di pallavolo potente e aggressiva, ma siamo anche quelli dei primi due set di Trento. All’andata a Padova abbiamo sudato sette camicie per portare a casa il risultato. A maggior ragione dopo Trento il rischio che non voglio correre é che si abbassi la guardia pensando che la distanza in classifica e il fattore campo rendano la gara semplice, ma lo sport è pieno di esempi di risultati strani. Dovremo giocare una partita solida, con tanta energia e cercare di imporre il nostro gioco. Solo con questo atteggiamento possiamo ambire a un risultato positivo. Padova è una squadra ben allenata e fastidiosa per il modo di giocare che ha, sa che deve combattere su ogni punto ».

Alberto Salmaso (II Allenatore Sonepar Padova)- « Abbiamo cercato di recuperare le energie, soprattutto dal punto di vista fisico. È importante non perdersi troppo dietro l’esito dell’ultima gara, perché abbiamo subito un’occasione per fare qualcosa di nuovo e quindi ci siamo focalizzati sulla prossima partita. In palestra c’è sicuramente da fare qualche aggiustamento tattico in vista di Verona, ma il tempo a disposizione è poco e non consente di lavorare su aspetti troppo specifici. Bisogna stare in campo e andare a giocare ».

Cisterna Volley - Vero Volley Monza

Posticipo delicato in terra pontina per gli equilibri della Regular Season. Reduce dalla sconfitta in quattro set a Milano, Cisterna Volley cerca in casa punti vitali per allungare sulla coda della classifica, che ora dista tre lunghezze. Archiviato in fretta il netto stop a Piacenza, Vero Volley Monza deve muovere la classifica per difendere la permanenza nella top eight, insidiata dalla dirimpettaia Cuneo che, pur avendo agganciato il Club brianzolo, occupa la nona posizione per via di una vittoria in meno rispetto ai lombardi. L’unico ex della sfida è Filippo Lanza, che nell’ultimo match ha abbattuto la barriera dei 4.000 sigilli in carriera ed è a 27 attacchi vincenti dai 3.500. Nelle fila di Cisterna anche per Tommaso Barotto è tempo di statistiche, visto che è a 12 punti dai 100 stagionali. Sul fronte avversario, il centrale e capitano Thomas Beretta è vicino al traguardo dei 900 muri vincenti in carriera, distante 5 block.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Cisterna Volley, 2 successi Vero Volley Monza)

EX: Filippo Lanza a Monza nel 2020/21

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza) « La partita contro Cisterna è molto importante per la nostra classifica, perché ci sono in palio punti pesanti per tenere a distanza le nostre inseguitrici. Vogliamo scendere in campo grintosi e determinati, anche perché all'andata abbiamo perso al tie-break ed è nostra intenzione riscattare quella sconfitta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 19.30

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zavater Marco, Serafin

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Rossi Alessandro, Goitre Mauro Carlo

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Santoro Angelo, Cerra Alessandro

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino Arbitri: Giardini Massimiliano, Curto Giuseppe

Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.30

Rana Verona – Sonepar Padova Arbitri: Caretti Stefano, Vagni Ilaria

Giovedì 15 gennaio 2026, ore 20.30

Cisterna Volley – Vero Volley Monza Arbitri: Zanussi Umberto, Salvati Serena

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 38, Rana Verona 36, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Cucine Lube Civitanova 28, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.