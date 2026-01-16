Verona-Cuneo apre la 7a di ritorno, Civitanova-Perugia la sfida più attesa

ROMA- E' appena andata in archivio la 6a di ritorno , giocata fra mercoledì e giovedì, che la Superlega si appresta a mandare in scena la giornata successiva che andrà in scena fra sabato 17 e domenica 18, una due-giorni ricca di grandi match. In classifica Perugia continua a dettare legge, seguita da Verona che dopo il trionfo nel derby veneto resta in scia con due punti di ritardo. Trento ha perso terreno per la battuta d’arresto al PalaPanini, con Modena abile nel consolidare il quarto posto e a tenere dietro Piacenza, corsara a Milano, e Civitanova, sul velluto nel quartier generale di Grottazzolina, che è ultima a -6 da Cisterna, vittoriosa per 3-1 su Monza nel posticipo di giovedì.

Il 6° turno di ritorno si apre sabato 17 gennaio 2026, alle 18.00, con la sfida in diretta Rai Sport tra Rana Verona, reduce dalla prova di forza nel derby, e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, capace di tenere testa ai Block Devils per lunghi tratti cedendo però in tre set. Il giorno successivo, domenica 18 gennaio, la maratona di grande pallavolo prende il via alle 17.00 con la sfida tra due deluse del mercoledì, Itas Trentino e Allianz Milano, rimaste a secco e determinate a rifarsi davanti alle telecamere di DAZN. Tre le sfide alle 18.00. Punti d’oro in palio per risalire nell’esclusiva in live streaming su VBTV tra Sonepar Padova, che insegue il podio, e Cisterna Volley, che giovedì ha strizzato l’occhio alla permanenza in SuperLega tornando in lizza per Play Off. Esclusiva VBTV per la rincorsa al podio di Gas Sales Bluenergy Piacenza, opposta a Yuasa Battery Grottazzolina, team in cerca di una salvezza che torna a essere complicata, ma non impossibile. A catalizzare le attenzioni dei tifosi di mezza Italia è però la sfida delle sfide tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, con diretta Rai Sport e diretta radiofonica su Rai Radio Uno, grazie alla presenza dell’inviata Manuela Collazzo, in un Eurosuole Forum che si preannuncia sold-out. I cucinieri – con Eric Loeppky fresco di nomination come Credem Banca MVP del mese di dicembre – cercano di recuperare un posto nel vagone delle teste di serie, mentre gli umbri vogliono restare la locomotiva del campionato. Attesa per il posticipo delle 19.00 con live streaming DAZN: in campo Vero Volley Monza, squadra che deve reagire, e Valsa Group Modena, che ha consolidato il quarto posto e va in Brianza per ripetersi. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Secondo match di fila in casa per Rana Verona dopo la vittoria netta nel derby veneto con Padova. Nel giorno della gara n. 400 di Ivan Zaytsev nelle stagioni regolari, al Pala Agsm AIM arriva MA Acqua S.Bernardo Cuneo, sconfitta mercoledì in casa dai Block Devils al termine di tre set giocati quasi alla pari. Il turno infrasettimanale non ha stravolto la classifica, con i piemontesi che sono ancora noni con una vittoria in meno di Monza, mentre gli scaligeri continuano a rincorrere la capolista Perugia con due lunghezze di ritardo, ma ora in veste di antagonisti principali complice il passo falso di Trento. All’andata Verona espugnò in tre set Cuneo e ora cerca il bis tra le mura amiche, ma gli ospiti non intendono sottrarsi alla battaglia sportiva. Un ex per parte nei roster, Matteo Staforini e Michele Baranowicz. Da una parte Lorenzo Cortesia è a 4 punti dai 1.000 nelle Regular Season e a 1 punto dai 100 stagionali, mentre ne mancano 2 in stagione per i 100 a Francesco Sani. Inoltre, Rok Mozic è a 7 punti dai 1.500 in carriera, Noumory Keita è a 25 punti dai 300 stagionali. Tra gli ospiti, Lorenzo Copelli cerca il 100° ace nelle Regular Season, mentre Lorenzo Codarin è a 3 punti dai 500 nelle stagioni regolari e a 8 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Rana Verona)

EX: Matteo Staforini a Cuneo nel 2023/24; Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « La partita di domani e quella di mercoledì scorso sono molto simili in termini di pericolosità. Dobbiamo avere la consapevolezza di essere una squadra forte, con la differenza in classifica che è inutile nascondere, avendo in testa la nostra miglior pallavolo ma facendo attenzione a quello che farà l’avversario. Abbiamo visto una Padova decisa e capace di proporre il proprio gioco e di metterci in difficoltà. Cuneo farà altrettanto e in questo caso avremo di fronte un grande palleggiatore che potrà rendere più complicata la nostra fase break ».

Michele Baranowicz (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Andiamo in casa di una squadra molto, molto forte, costruita per vincere. Sarà molto complicato. Possiamo provare a sistemare alcuni aspetti del nostro gioco e osare un po' di più in vista della partita con Monza in casa dove possiamo sicuramente pretendere da noi stessi di conquistare qualcosina ».

Itas Trentino - Allianz Milano

Uscite a mani vuote dal turno infrasettimanale, Itas Trentino e Allianz Milano si incrociano per il confronto n. 32. Solo in 6 occasioni i meneghini sono stati capaci di battere i dolomitici, mentre nel girone di andata sono stati i gialloblù a imporsi nettamente all’ombra della Madonnina. Dopo la sconfitta al PalaPanini Trento è più lontana dalla vetta, mentre lo stop interno con Piacenza ha messo Milano in una posizione scomoda, distanziata da Piacenza e Civitanova. I punti in palio sono fondamentali per entrambe le squadre. Alla BTS Arena il collettivo ambrosiano ritrova due ex da rivali, Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli. Nel giorno della gara n. 200 di Alessandro Acquarone nelle stagioni regolari, c’è aria di record in Regular Season 2025/26 per Alessandro Michieletto (3 attacchi vincenti ai 200), Theo Faure (8 attacchi vincenti ai 200) e Jordi Ramon (8 punti ai 200). Sul fronte opposto Francesco Recine è a 9 punti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Ferre Reggers a 25 attacchi vincenti dai 300 stagionali e a 32 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, a 27 punti dai 1.500 in SuperLega, dove cerca l’ace n. 100. Inoltre, Gabriele Di Martino è a 12 punti dai 1.500 in carriera e a 13 dai 1.000 nella massima serie.

PRECEDENTI: 31 (6 successi Allianz Milano, 25 successi Itas Trentino)

EX: Nicola Pesaresi a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Flavio Resende Gualberto (Itas Trentino)- « E' un periodo intenso per quanto riguarda gli impegni ma dobbiamo essere bravi a voltare pagina dopo ogni partita e pensare alla prossima. Domenica ci attende l'impegno casalingo con Milano che sarà importantissimo, vogliamo tornare subito alla vittoria in campionato ».

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)- « Dopo la sconfitta contro Piacenza abbiamo iniziato a pensare a questa sfida contro i campioni d'Italia. Gennaio è un periodo molto impegnativo: ci sono obiettivi europei e di campionato. Giochiamo ogni tre giorni, soprattutto la prossima settimana: passiamo da Trento, poi andiamo a Belgrado il giorno dopo. Dobbiamo essere molto bravi a recuperare le energie mentali e soprattutto fisiche, due combinazioni indispensabili nella pallavolo ».

Sonepar Padova - Cisterna Volley

Match imperdibile alla Kioene Arena tra due squadre che si giocano un posto per i Play Off e una salvezza tranquilla. I padroni di casa della Sonepar Padova devono smaltire le tossine per la sconfitta interna nel derby, allungare sulla zona a rischio e riprendere la marcia a caccia di un pass nella top eight, mentre Cisterna Volley, che battendo Monza 3-1 ha inferto un duro colpo a Grottazzolina nella sfida a distanza per la permanenza nella categoria, cerca punti d’oro su un campo difficile per dare una svolta al suo campionato, ma con un minor tasso di pressione rispetto agli ultimi turni. I pontini si sono imposti in 5 dei 7 precedenti contro i giganti veneti firmando anche una vittoria nella città del Santo nel torneo 2024/25, mentre nel girone di andata della stagione in corso gli uomini di Jacopo Cuttini hanno violato l’impianto laziale in quattro set. A Padova si presentano tre ex, Enrico Diamantini, Tommaso Guzzo e Fabian Plak. Alberto Polo è a 3 punti dai 100 stagionali e a 5 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, Davide Gardini ai 9 punti dai 200 stagionali e a 25 attacchi vincenti dai 1.000 nelle Regular Season. Veljko Masulovic è a 15 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega. Tra gli ospiti Filippo Lanza è a 10 attacchi vincenti dai 3.500 in carriera, mentre Tommaso Barotto è a 6 attacchi vincenti ai cento stagionali.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Cisterna Volley, 2 successi Sonepar Padova)

EX: Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16; Tommaso Guzzo a Padova nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Fabian Plak a Padova nel 2023/24, 2024/25

Jacopo Cuttini (Sonepar Padova)- « È una settimana intensa per noi. Abbiamo affrontato due trasferte contro squadre molto forti e non abbiamo potuto allenare il gruppo come avremmo voluto. Allo stesso tempo, però, abbiamo sfruttato queste situazioni per fare esperienza, cercando di tenere alto il livello per riuscire almeno a competere con avversari di questo spessore. Ora dobbiamo portarci dietro il livello che siamo riusciti a esprimere nelle ultime gare e mantenerlo fino alla fine, a partire già da domenica contro Cisterna. Sappiamo che sarà una gara complicata per altri motivi, perché sarà una partita in cui la palla peserà di più e le situazioni saranno un po’ più critiche, con inevitabile nervosismo. Ho comunque fiducia che i ragazzi saranno pronti a battagliare ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Yuasa Battery Grottazzolina

Posizioni in classifica differenti e umori diametralmente opposti divisi dalla rete del PalaBancaSport. Vittoriosa in tre set a Milano e quinta in classifica a + 1 da Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza cerca il sesto successo in altrettante sfide contro Yuasa Battery Grottazzolina, ultima in graduatoria e sprofondata a -6 da Cisterna dopo aver perso con il massimo scarto il derby di mercoledì al PalaSavelli senza poter utilizzare al centro gli indisponibili Iliya Petkov e Dragan Stankovic. I piacentini possono contare sulla regia rodata di Paolo Porro (3 ace ai 200 in SuperLega), gli ospiti ripartono dalle accelerazioni nel gioco dell’iraniano Amir Mohammad Golzadeh e dalla tenacia di Marco Pellacani. Un ex per parte nei roster, Francesco Comparoni e il già citato Stankovic. Tra gli emiliani Josè Miguel Gutierrez è a 9 punti dai 200 nella Regular Season 2025/26, a 2 ace dai 200 in SuperLega e a 27 punti dai 1.000 nella categoria, Alessandro Bovolenta cerca il centesimo ace nelle stagioni regolari. Tra i marchigiani Georgi Tatarov è a 12 attacchi vincenti ai 100 stagionali, mentre a Michele Fedrizzi ne mancano 14. Lo schiacciatore della Yuasa è a 2 ace dai 400 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Francesco Comparoni a Grottazzolina nel 2024/25; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

Francesco Comparoni (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Affrontiamo una squadra che lotta dal primo all’ultimo pallone, lo sta facendo in ogni partita. Noi siamo in un buon momento, vogliamo continuare così e l’unico errore che non dobbiamo commettere è quello di abbassare la guardia, non dobbiamo vedere chi sta dall’altra parte della rete, la loro classifica, ma pensare solo alla nostra metà campo e fare bene le nostre cose ».

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia

L’incrocio tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia non è mai una partita qualsiasi, indipendentemente dai punti in palio e dal contesto. Alla vigilia del faccia a faccia n. 75, i Block Devils hanno la testa avanti con 38 vittorie complessive a 36. Nella stagione in corso gli umbri hanno sudato sette camicie per vincere al tie-break lo scontro casalingo di Regular Season, ma hanno gonfiato i muscoli nella sfida secca di Del Monte® Coppa Italia eliminando in quattro set i biancorossi, detentori del trofeo. Tutto è possibile visto che l’Eurosuole Forum – che si preannuncia sold-out in ogni ordine di posto - è imbattuto da 19 incontri nelle stagioni regolari. I biancorossi, sesti in classifica e reduci dal derby esterno vinto in maniera autoritaria si sentono invincibili nel proprio palazzetto, ma la capolista umbra ha le carte in regola per cercare l’impresa dopo la dimostrazione di resilienza in Piemonte con la vittoria di tre set equilibrati contro Cuneo. L’unico ex nei roster è Marko Podrascanin. Tra i padroni di casa Alex Nikolov è a 16 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, Mattia Bottolo è a 22 attacchi dai 1.500 in SuperLega. Eric Loeppky – Credem Banca MVP del mese di dicembre – è a 12 punti dai 200 stagionali e Giovanni Gargiulo a 5 dai 100 in stagione. Tra gli ospiti Oleh Plotnytskyi cerca il muro n. 200 in SuperLega ed è a 5 attacchi dai 100 stagionali, Sebastian Solé è a 19 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari. Yuki Ishikawa è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali. Agustin Loser a 7 attacchi vincenti ai 100 stagionali. Diretta su Rai Radio Uno per seguire via radio il big match del 17° turno, grazie agli interventi di Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 74 (36 successi Cucine Lube Civitanova, 38 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Giovanni Maria Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « Il colpo fortuito preso al PalaSavelli mi ha causato qualche fastidio alla schiena, ma il dolore si è ridotto con il passare delle ore. Mi sento pronto per il big match. Affrontare un'altra sfida speciale subito dopo il derby, come come quella con Perugia, è molto stimolante. Conosciamo bene la forza della Sir, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e questo ci dà fiducia. Se nei precedenti match gli umbri sono stati più ordinati, è anche vero che noi lavoriamo per progredire e stiamo trovando un equilibrio. Daremo tutto con l'aiuto dei Predators! ».

Vero Volley Monza - Valsa Group Modena

Il turno si chiude con il 28° capitolo dei match tra Vero Volley Monza e Valsa Group Modena. Gli emiliani, che vantano una striscia di 4 successi consecutivi sul Club brianzolo, sono in vantaggio con 19 vittorie a 8 nei precedenti. La formazione di casa, ancora ottava e ferma a 12 punti in coabitazione con Cuneo, vuole riscattare la sconfitta in quattro set incassata a Cisterna di Latina nel posticipo dell’ultimo turno, mentre i canarini hanno superato a pieni voti una prova di maturità tutt’altro che semplice piegando Trento per 3-1 al PalaPanini. Quattro ex nei roster: da una parte Thomas Beretta (1 muro vincente ai 900 in carriera e 6 punti ai 100 stagionali), dall’altra Paul Buchegger, Vlad Davyskiba (1 attacco vincente ai 200 stagionali) e Filippo Federici. Tra i padroni di casa Krisztian Padar è a 13 attacchi vincenti dai 200 stagionali, tra gli ospiti Luca Porro è a 2 punti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Giovanni Sanguinetti è a 6 attacchi vincenti dai 100 nella Regular Season 2025/26. Simone Anzani è a 2 punti dai 100 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 27 (19 successi Valsa Group Modena, 8 successi Vero Volley Monza)

EX: Thomas Beretta a Modena nel 2013/14; Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Vlad Davyskiba a Monza nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Filippo Federici a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Zhasmin Velichkov (Vero Volley Monza)- « Modena è una squadra molto forte e molto potente al servizio. Noi però abbiamo le carte in regola per giocare meglio rispetto alle ultime partite: vogliamo fare felici i tifosi ».

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « Contro Trento abbiamo disputato una bella partita, siamo contenti di aver giocato bene davanti ad un PalaPanini pieno e carico. Dobbiamo restare con i piedi per terra, pensando solamente alla partita di domenica a Monza contro un avversario forte ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA

Sabato 17 gennaio 2026, ore 18.00

Rana Verona – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Piana Rossella, Santoro Angelo

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Allianz Milano Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Sonepar Padova – Cisterna Volley Arbitri: Cerra Alessandro, Giardini Massimiliano

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Armandola Cesare, Goitre Mauro Carlo

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Lot Dominga, Verrascina Antonella

Domenica 18 gennaio 2026, ore 19.00

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato Andrea, Puecher Andrea

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 41, Rana Verona 39, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 10, Yuasa Battery Grottazzolina 4.