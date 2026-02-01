ROMA- Le cinque sfide della domenica chiudono un 19° turno di Regular Season iniziato sabato con la vittoria esterna in tre set di Vero Volley Monza contro Yuasa Battery Grottazzolina , risultato che riduce al lumicino le speranze di salvezza dei giganti marchigiani, mentre consolida l’ottavo posto del collettivo brianzolo prima della pausa per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia a Bologna. Nella parte alta del tabellone arriva una vittoria netta per Itas Trentino, che fatica nel secondo set in casa contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, ma chiude con il massimo scarto grazie ai 16 punti di Ramon, i 13 di Bristot e i 10 di Faure, portandosi a -3 da Verona prima di concentrarsi sulla due giorni bolognese del 7 e 8 febbraio. Tra gli ospiti Feral chiude a 16 punti. La capolista Sir Susa Scai Perugia deve sudarsi i tre punti alla Kioene Arena contro i padroni di casa di Sonepar Padova, vincendo tre set su quattro in un match ruvido. Risultato che consente ai Block Devils di fuggire in vetta a +5 da Verona. Decisivi i punti di Ben Tara (17), Plotnytskyi (15), Loser (10) e Russo (10). Tra i veneti in doppia cifra Orioli (15), Masulovic (11) e Truocchio (11). La grande assente di giornata è Rana Verona, che in un Pala Agsm AIM sold out scivola ancora con la “bestia nera” Cucine Lube Civitanova, vittoriosa in tre set grazie alla miglior partita stagionale in trasferta. Decisivi i 20 punti di Nikolov, i 18 di Loeppky e i 10 di Bottolo, ma anche le mosse a sorpresa di Medei nel 6+1. I migliori tra gli scaligeri sono Keita (13 punti) e Mozic (10). Successo netto per Gas Sale Bluenergy Piacenza in casa contro Cisterna Volley. La formazione emiliana prende subito il sopravvento nei primi due set, ma deve stringere i denti nel finale del terzo atto. Bella la sfida a distanza tra i migliori realizzatori: Bovolenta (19) da una parte, Barotto (19) dall’altra. In doppia cifra anche Mandiraci (13) per la Gas Sales e Tarumi (11) per i pontini. Match intenso al PalaPanini con Valsa Group Modena che parte forte e affonda i colpi nei momenti clou piegando Allianz Milano con il massimo scarto e tenendosi stretta la quarta piazza grazie alla potenza degli attaccanti: Buchegger (17 punti), Porro (16) e Davyskiba (11). I meneghini lottano, ma solo Reggers punge di frequente (13) e i sogni di sesto posto si complicano.

TUTTE LE SFIDE-

Itas Trentino – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Il mese di febbraio 2026, cruciale per le ambizioni di Trentino Volley in tutte le competizioni a cui prende parte in questa stagione, si apre con una incoraggiante vittoria interna per l’Itas Trentino maschile. A meno di 72 ore di distanza dalla maratona vinta al tie break con Tours in Champions League, i Campioni d’Italia sono infatti riusciti a raccogliere le energie necessarie per avere la meglio alla BTS Arena anche della MA Acqua S. Bernardo Cuneo nell’incontro giocato stasera per il diciannovesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

In questo caso lo hanno fatto già in tre set ,al termine di una contesa in bilico solo nel corso del secondo parziale, risolto ai vantaggi piazzando un break che ha spento definitivamente le speranze di Cuneo: da 22-24 a 26-24, grazie a Ramon e ad un ace risolutore e particolarmente fortunato di Sbertoli. Proprio lo schiacciatore spagnolo era già stato buon protagonista del primo parziale, vinto nettamente, e anche del successivo, meritando ampiamente la palma di mvp (50% in attacco, un muro e due ace) oltre che il titolo di best scorer del match, da condividere con il piemontese Feral (l’unico a mettere a terra il pallone con una certa continuità). Fra le fila gialloblù bene anche Bristot (13 punti col 69% e due block), Faure (10) e Torwie, utilizzato come titolare ed autore di una prova efficacia in tutti i fondamentali (100% in primo tempo, tre muri e un ace). La loro incisività ha quasi fatto passare inosservata l’assenza di Michieletto, che continua a lavorare per poter tornare in campo nel prossimo weekend a Bologna, quando verrà assegna la Coppa Italia.

I protagonisti-

Jordi Ramon (Itas Trentino)- « Siamo contenti perchè dopo la maratona di giovedì sera col Tours in Champions era tutt'altro che semplice riuscire a raccogliere le energie e chiudere la sfida in tre set. Ci siamo riusciti, dimostrando di essere un grande gruppo e di aver guadagnato in entusiasmo e determinazione da quel 3-2 sui francesi ».

Matteo Bonomi (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sapevamo che sarebbe stato un match difficile, infatti all’inizio abbiamo faticato a prendere il ritmo e ci hanno messo subito sotto, merito dei loro pochi errori e forse di qualche di troppo nostro. Secondo set molto bene, siamo riusciti a rimanere sempre lì e portarlo ai vantaggi anche se poi non siamo riusciti a concretizzare nel finale. Nell'ultimo parziale qualche errore di troppo nostro contro una Trento comunque solida, nel finale ci siamo risollevati cercando di portare anche maggiore energia in campo, ma non è bastato un finale crescente per allungare il match. Una trento comunque di alto livello nonostante le defezioni ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-16, 26-24, 25-20) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 5, Ramon 16, Resende Gualberto 6, Faure 10, Bristot 13, Torwie 9, Boschini (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Giani, Sandu, Bartha. All. Mendez.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 2, Strehlau 7, Codarin 6, Feral 16, Zaytsev 7, Stefanovic 5, Colasanti (L), Copelli 0, Cavaccini (L), Bonomi 0, Giraudo 0, Sala 1. N.E. Oberto, Cattaneo. All. Battocchio.

ARBITRI: Nava, Puecher.

Durata set: 21', 29', 24'; tot: 74'.

MVP: Jordi Ramon (Itas Trentino)

Spettatori: 3.250

Sonepar Padova – Sir Susa Scai Perugia

La Sir Susa Scai Perugia espugna la Kioene Arena di Padova 3-1 a suon di muri!

I Block Devils tornano a casa dalla trasferta della 19° giornata con il bottino pieno, altri tre punti con i quali consolidano la vetta della classifica, a quota 50, allungando di cinque sulla Rana Verona, battuta in casa dalla Lube.

Un match iniziato in salita, a causa dell’uscita, dopo i primi scambi del primo set, dello schiacciatore Yuki Ishikawa, che in fase di ricaduta da un salto ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore sarà subito sottoposto ad esami medici nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio.

Al suo posto, Donovan Dzavoronok ha risposto presente chiudendo il match con 9 punti, un ace e tre muri.

I padroni di casa hanno confermato di essere una formazione particolarmente insidiosa tra le mura amiche, mandando due set ai vantaggi e conducendo punto su punto per larghi tratti della gara. Ma i Block Devils, di squadra e con il giusto atteggiamento, hanno trovato i loro schemi, in una serata dove il servizio non è stata la solita arma letale, hanno alzato il muro e chiuso il match con 21 block vincenti. Mvp il capitano, Simone Giannelli, che anche questa sera ha orchestrato il gioco da fuoriclasse, innescando i suoi centrali, Loser e Russo, che hanno chiuso entrambi a 10 punti, armando le sue bocche di fuoco e chiudendo il match con 8 punti, un ace e 4 muri.

I padroni di casa partono avanti in avvio di match con lo slash del capitano, Alberto Polo, che vale il 3-1. Ben Tara centra un muro out e Perugia torna a contatto con il maniout di Plotnytskyi. Sorpasso bianconero con tre muri consecutivi, prima di Loser sull’attacco di Masulovic, poi block di capitan Giannelli e ancora Loser (6-7). Fase centrale in equilibrio, con la Sir a segno con Ben Tara e i padroni di casa con Davide Gardini. Capitan Giannelli chiude di prima intenzione lo scambio del 15-16, ma Masulovic lungolinea pareggia. Punto a punto e Perugia centra il break con altri due muri consecutivi, prima su Orioli, poi di Dzavoronok su Masuolvic. Ben Tara porta i suoi a quota 20, ma il muro di Alberto Polo sullo stesso opposto tunisino ristabilisce il pari. Ancora Ben Tara, in maniout e Perugia arriva al set point con l’errore in battuta di Masulovic. Gardini lungolinea annulla e porta il set ai vantaggi, ma al servizio spreca. Plotnytskyi colpisce in diagonale, risponde Orioli, Dzavoronok chiude lo scambio del 26-27. Il muro di Ben Tara su Gardini chiude il set 26-28.

Il primo tempo di Loser apre il secondo parziale. Perugia tiene le distanze con l’attacco di Plotnytskyi e la diagonale di Dzavoronok. Padova aggancia e sorpassa con la pipe di Truocchio. Ace dello schiacciatore ceco di casa Sir Susa Scai, Giannelli consolida e i bianconeri tengono le distanze (7-11). Doppio muro consecutivo di Loser e servizio vincete del capitano: la Sir è a +6 (8-14) e coach Cuttini chiama il time out. Il regista bianconero innesca ancora Loser che va a segno con una veloce; muro Sir sulla pipe di Orioli e muro di Truocchio su Russo. Perugia suona la carica e prende il largo con il primo tempo dello stesso centrale palermitano e la sassata lungolinea di Ben Tara. Il maniout di Plotnytskyi chiude lo scambio del 16-23. Sul finale di set Mattia Orioli centra l’ace, ma Giannelli arma ancora Loser che aggancia il setpoint, chiude Dzavoronok 19-25

Il muro di Loser su Stefani apre il terzo set, che procede in equilibrio nei primi scambi, con la sassata di Plotnytskyi, l’attacco di Orioli e la parallela di Ben Tara. I padroni di casa si tengono avanti con il primo tempo di Andrea Truocchio e la diagonale di Orioli. Perugia torna a contatto con il suo opposto che colpisce lungolinea, ma Alberto Polo tiene i suoi a +2 (11-9). I padroni di casa consolidano il vantaggio con il muro di Gardini su Ben Tara (15-11). Dopo il time out di coach Lorenzetti l’opposto tunisino prima va a segno in diagonale, poi dai nove metri, dimezzando lo svantaggio. Primo tempo di Russo, Orioli gioca lungo la parallela con le mani di Giannelli, Truocchio spreca al servizio, ma Padova resta avanti con il nuovo attacco di Orioli. Maniout di Plotnytskyi e il monster block di Loser su Stefani vale il pari. Allungo dei padroni di casa sul finale, con Todorovic che vince il duello a rete con Dzavoronok e Orioli che firma l’ace del 22-20. Masulovic in maniout mantiene le distanze e Truocchio aggancia il set point. Muro di Solè su Masulovic e attacco out di Truocchio e anche questo set va ai vantaggi (24-24). Sono i padroni di casa a trovare il guizzo finale con il muro di Gardini che vale il 26-24.

L’attacco di Plotnytskyi guida il primo vantaggio bianconero in apertura del quarto set. Ben Tara chiude lo scambio lungo del 2-4, Masulovic accorcia da posto due, ma Perugia allunga con il muro di Russo su Gardini. Il centrale di casa Sir Susa Scai trova anche l’ace che vale il +3 (6-9). Plotnytskyi consolida con un maniout. Gardini torna a contatto con un muro out, ma i Block Devils tengono le distanze con l’attacco di Ben Tara. È di nuovo Gardini, questa volta direttamente dai nove metri, a firmare il sorpasso con due ace consecutivi (14-13), poi spara out. Il gioco sale di intensità ed è di nuovo punto a punto, con due maniout di Plotnytskyi che tengono in equilibrio, poi arriva il muro di Ben Tara su Masulovic e la Sir sorpassa e consolida con una sassata di Dzavoronok (18-20). Muro di Giannelli su Gardini, Masulovic accorcia con un maniout, e Oleh Plotnytskyi centra il match point. Chiude Loser 22-25.

I protagonisti-

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Sono chiaramente scontento perché avrei voluto che i ragazzi si regalassero almeno un punto, se non qualcosa in più. Ci hanno provato e sapevamo benissimo che sarebbe stato complicatissimo contro una squadra del genere, così forte, però volevamo metterci alla prova, competere davvero e provare a mettere in difficoltà Perugia. In diversi momenti della partita ci siamo riusciti. Il terzo set, secondo me, è stato un capolavoro. Nel primo set c’è anche qualche rammarico, perché forse qualche contrattacco in più avremmo potuto farlo. Non è semplice, anche per la loro bravura, ma alla fine la differenza è stata probabilmente una singola azione. Se fossimo riusciti a concretizzare qualche contrattacco in più, forse staremmo parlando di un’altra partita, di un altro risultato. Bravi comunque anche nel quarto set, nonostante le difficoltà. Non siamo partiti in maniera perfetta, ma siamo riusciti a restare in gara e a competere fino alla fine. Non posso quindi che fare i complimenti ai miei ragazzi ».

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Sapevamo che sarebbe stato particolarmente difficile, questo è un campo storicamente ostico dove giocare; la squadra di Padova gioca sempre molto bene in casa e sta giocando bene anche fuori a dire il vero. Hanno messo un buon ritmo dentro al campo, noi siamo stati bravi secondo me a stare lì con la testa tutta la partita, attaccati al punto. Sicuramente tecnicamente ci sono alcune cose su cui dobbiamo crescere se vogliamo fare cose belle poi più avanti. Ne siamo consapevoli e dobbiamo essere bravi a sfruttare i prossimi quattro giorni di lavoro che abbiamo prima della Coppa Italia ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3 (26-28, 19-25, 26-24, 22-25) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 3, Orioli 15, Polo 8, Masulovic 11, Gardini 16, Truocchio 11, Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L). N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven, Held. All. Cuttini.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 8, Plotnytskyi 15, Loser 10, Ben Tara 17, Ishikawa 0, Russo 10, Gaggini (L), Dzavoronok 9, Cvanciger 0, Solé 1, Colaci (L). N.E. Argilagos, Semeniuk, Crosato. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Clemente, Cesare.

Durata set: 32′, 26′, 31′, 27′; tot: 116′

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3381.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley

Torna al successo in campionato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che in poco meno un’ora e mezzo di gioco liquida la pratica Cisterna con un secco 3-0. Dominati i primi due set i biancorossi nel terzo sono calati di intensità non certo per demerito dei nuovi entrati e Cisterna ne ha approfittato guidando il parziale per lunghi tratti. Ai vantaggi Bovolenta e compagni hanno avuto la meglio grazie alla tranquillità dimostrata nel punto a punto e nel tenere a bada gli avversari anche quando erano avanti di alcune lunghezze.

In casa Piacenza cinque ace di paolo Porro, MVP della gara, mentre Bovolenta ha messo a referto 19 punti e Mandiraci 13. Tre i block in di Seddik. In casa Cisterna in panca Lanza e Plak il migliore realizzatore è stato Barotto con 19 punti seguito dal giapponese Tarumi con 11.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Cisterna risponde con Fanizza e Barotto in diagonale, Diamantini e Mazzone al centro, Tarumi e Bayram alla banda, Currie è il libero.

Bovolenta subito scatenato, nei primi nove scambi quattro punti sono i suoi (6-3), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza viaggia con il vento in poppa, tre punti di Mandiraci nel giro di pochi scambi ed è più quattro (12-8) con Cisterna a chiamare tempo. In campo in casa pontina al posto di Fanizza colpito in pieno viso da una pallonata c’è l’ex biancorosso Salsi, bomba di Gutierrez per il 15-10. Le due squadre spingono in battuta, arrivano errori da entrambe le parti, Cisterna qualche punticino lo rosicchia (19-16), Piacenza controlla ed allunga (22-17) con il diagonale di Gutierrez, Comparoni consegna ai suoi sei set point (24-18), chiude Gutierrez con un ace.

Due errori consecutivi in attacco dei biancorossi mandano a più due (6-8) i pontini, Bovolenta chiude dopo una grande recupero di Mandiraci ed è parità a quota otto, Cisterna guida le danze per un paio di scambi, poi tre ace consecutivi di Porro riportano avanti di due lunghezze i suoi (13-11) con i pontini a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco block in di Seddik per il 14-11, una lunga azione è chiusa da Gutierrez (17-14) con Cisterna a chiamare il secondo time out e al rientro in campo i pontini si avvicinano (17-16), Gutierrez e Bovolenta (19-17), nuovo ace di Porro ed è più tre (21-18). Muro biancorosso e ancora un ace di Porro (23-18), Seddik porta cinque set point (24-19), chiude Gutierrez.

In casa Piacenza resta in campo il giovanissimo Iyegbekedo al posto di Comparoni e Bergmann è al posto di Gutierrez. Cisterna ha un buon avvio, guida con un paio di lunghezze di vantaggio (6-8), è raggiunta a quota otto per poi ripartire (8-10, 9-11). Bergmann in diagonale per il dodici pari, la freccia ai suoi la fa mettere Bovolenta (13-12). Cisterna non demorde, impatta a quota quindici. Squadre ancora a braccetto a quota diciannove, l’ace di Barotto vale il vantaggio pontino (19-20) con Boninfante a chiamare il primo time out della partita, il muro di Iyegbekedo riporta avanti i suoi (21-20), a quota ventitré è ancora parità, Porro consegna il match ball ai suoi (24-23), annullato. Nuovo match ball con Bovolenta (25-24), annullato, terzo match ball per i biancorossi (26-25) con Bovolenta, l’attacco out di Cisterna consegna la partita a Piacenza.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Bravi ad interpretare la partita nei primi due set poi nel terzo c’è stato un calo non tanto di chi è entrato in campo ma di chi già ci stava ma i ragazzi sono stati bravi nel punto a punto e a portare a casa la partita in tre parziali. Cisterna era in emergenza ma da tempo lo siamo anche noi, si, ho voluto fare tirare un po' il fiato a chi negli ultimi tempi ha giocato tanto, adesso un giorno di riposo e poi ci concentriamo sulla gara di sabato con Trento ».

Nicola Salsi (Cisterna Volley)- « E' stata una partita che ha offerto una buona pallavolo, abbiamo provato a dire la nostra contro una squadra che ha dimostrato tutta la sua qualità. Nel primo e nel secondo set un paio di momenti negativi ci sono costati tanto, nel terzo siamo stati lì punto a punto ma alla fine ci è mancato il colpo decisivo per allungare la partita. Piacenza ha dimostrato di essere una squadra solida, non a caso è in final four di Coppa Italia e in lizza per le prime posizioni in SuperLega ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-18, 25-19, 27-25) -

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 7, Mandiraci 13, Seddik 8, Bovolenta 19, Gutierrez 8, Comparoni 3, Loreti (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 2, Iyegbekedo 2. N.E. Leon, Simon, Travica. All. Boninfante.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Tarumi 11, Diamantini 2, Barotto 19, Bayram 2, Mazzone 2, Finauri (L), Currie (L), Salsi 0, Guzzo 0, Muniz De Oliveira 5. N.E. Plak, Lanza, Tosti. All. Morato. ARBITRI: Pozzato, Jacobacci.

Durata set: 22', 29', 31'; tot: 82'.

MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2188

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova

Mai recitare il De profundis prima del tempo davanti alla maglia biancorossa, la Cucine Lube Civitanova è viva e vegeta in SuperLega Credem Banca.

I vice campioni d’Italia si presentano a sorpresa con Bisotto e Tenorio titolari, seppelliscono le incertezze dei precedenti match lontano dalle Marche e centrano un successo di peso al Pala Agsm AIM nel 19° turno della Regular Season. La vittoria in tre set (25-27, 21-25, 17-25) contro i padroni di casa di Rana Verona, davanti a oltre 5.000 spettatori e a una rappresentanza di Predators, consente agli uomini di Giampaolo Medei di muovere la classifica e staccare nuovamente Milano, mentre rallenta la corsa degli scaligeri, che perdono terreno sulla capolista Sir.

La gestione del muro-difesa (9 block a 4), una ricezione solida, gli ace ficcanti nei momenti clou (6 a 3 i vincenti) e gli attacchi dei fuoriclasse sono alla base di un successo molto voluto. Anche le scelte di Medei sono elementi importanti nella dinamica della gara viste le ottime prove di Bisotto e Tenorio. Monumentali i bomber biancorossi, il top scorer ed MVP Nikolov (20 punti con 1 ace e 2 muri) e Loeppky (18 con 3 ace e 2 muri). In doppia cifra anche Bottolo (10). Tra i padroni di casa i migliori sono Keita (13) e Mozic (10).

Nel primo set (25-27) le due squadre sbagliano molto, ma Loeppky (6 punti con il 63% con 1 ace) e Nikolov (5 punti con il 71%) garantiscono un buon bottino agli ospiti, mentre tra i padroni di casa il migliore è Keita (6 con il 75%). A fare la differenza l’ace del canadese e i 2 muri a 1 dei cucinieri. Nel secondo set (21-25) Alex Nikolov sale in cattedra in attacco con 9 punti e il 70 di positività, la Lube attacca, riceve e difende meglio alzando i giri nel finale. Nel terzo atto (17-25) entra in campo una Lube più centrata, mente Verona fatica mentalmente, incassa 5 muri e 3 ace rimanendo in balia dello strapotere di Loeppky (9 punti) e Nikolov (6). Civitanova domina in lungo e in largo.

Padroni di casa in campo con l’ex biancorosso Christenson in cabina di regia e Darlan opposto, Keita e Mozic laterali, Cortesia e l’ex Lube Vitelli al centro, Staforini nel ruolo di libero.

Civitanova in campo con Boninfante al palleggio e ad aggredire i palloni gli schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo, Gargiulo e Tenorio al centro, Bisotto libero.

Avvio di gara senza tregua con tanti servizi errati e gara punto a punto (11-12). Christenson spazia sul fronte offensivo, ma il muro di Gargiulo e l’errore di Darlan valgono il break (13-15). Civitanova allunga su un’infrazione veronese (16-19), ma poi perde incisività e si ritrova agganciata (19-19). Il sorpasso dei padroni di casa arriva con la pipe di Keita (23-22), ma la Lube gira il set con l’ace di Loeppky (23-24), che coincide con il punto n. 200 nella Regular Season 2025/26. Verona impatta e il canadese firma il nuovo vantaggio in attacco e si ripete per una terza volta (25-26). Medei inserisce Orduna al servizio, il nuovo entrato mette in difficoltà Keita e Bottolo firma il muro vincente (25-27).

La Lube parte forte nel secondo set, prende 3 punti di vantaggio (3-6) e tiene a distanza Verona dopo il primo tempo di Gargiulo (6-9). Gli scaligeri serrano le fila per poi portarsi a -1 a muro (9-10). Tra i padroni di casa entrano Sani e Nedeljkovic, ma i riflettori sono per l’ace di Keita (10-10). Dopo un pallonetto di Bottolo e uno slash biancorosso, propiziato dal servizio di Tenorio, la Lube si riprende il break (12-14), mentre Loeppky firma il +3 (13-16). La Lube mura e attacca con ordine (16-19), ma un errore al servizio biancorosso e un ace dei veneti tengono vivo il parziale (18-19). Loeppky e Nikolov attaccano da ogni posizione (21-23), Bottolo si esalta al servizio e chiude con due ace (21-25).

Anche nel terzo set Civitanova è più vorace in avvio, come in occasione del +4 firmato da Nikolov (1-5). Il bulgaro dà tutto anche a muro (2-7), ma sono l’ace di Loeppky, l’errore di Keita e il muro di Nikolov a spaccare il set (4-11). Tra i padroni di casa rientra Darlan. Civitanova difende come se non ci fosse un domani e vola con la pipe di Nikolov (7-15). L’ennesimo ace di Loeppky lancia la Lube verso la vittoria del match (11-19), il muro biancorosso e l’ace di Nikolov fugano ogni dubbio (12-22). Nel finale è Loeppky a chiudere (17-25).

I protagonisti-

Fabio Soli ( Allenatore Rana Verona)- « Abbiamo iniziato la partita con qualche break preso ma con l'approccio giusto, giocando un primo set punto a punto. Oggi una grande Lube ha messo in mostra le proprie potenzialità e fatto un ottimo lavoro non solo in battuta, ma anche in tutto il resto del sistema di gioco. Dovremo lavorare di più sull'energia messa in campo nel secondo e nel terzo set, perché abbiamo un po' rallentato e questo ci ha penalizzato. I ragazzi che sono entrati hanno dato tutto, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci lavoreremo ».

Francesco Bisotto (Cucine Lube Civitanova)- « Una grande vittoria contro una grande squadra e per di più in trasferta. Oggi a Verona si è vista la vera Lube. Adesso è obbligatorio continuare su questa strada fino alla fine della Regular Season e poi anche nei Play Off. Io titolare? Mi è stato comunicato ieri. Ho cercato di dare il massimo per portare alla squadra carica ed entusiasmo ».

Il tabellino-

RANA VERONA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (25-27, 21-25, 17-25) –

RANA VERONA: Christenson 1, Mozic 10, Vitelli 1, Ferreira Souza 5, Keita 13, Cortesia 3, Zingel 2, Planinsic 0, D'Amico (L), Staforini (L), Sani 1, Bonisoli 0, Glatz 0, Nedeljkovic 4. N.E. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 10, Gargiulo 3, Loeppky 18, Nikolov 20, Tenorio 2, Balaso (L), Orduna 0, Bisotto (L), Kukartsev 0. N.E. D'Heer, Podrascanin, Duflos-Rossi. All. Medei.

ARBITRI: Carcione, Simbari.

Durata set: 29', 29', 26'; tot: 84'.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 5146

Valsa Group Modena – Allianz Milano

Una vittoria che vale oro per la Valsa Modena che supera in tre set 3-0 (25-18, 26-24, 25-22) l’Allianz Milano che conferma la formazione di Giuliani al quarto posto.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Cachopa al palleggio, Reggers opposto, Recine-Ichino martelli, Di Martino-Caneschi centrali con Catania libero. I padroni di casa iniziano bene, parallela vincente di Davyskiba per il 7-4 e timeout Piazza. I gialloblù spingono forte, due ace consecutivi di Porro e 14-8 con altro timeout Piazza. Modena controlla senza particolari problemi e conquista agevolmente il primo set, 25-18 e 1-0. La squadra di Giuliani non molla di un centimetro nemmeno in avvio di secondo parziale, ace di Tizi-Oualou 7-3 e timeout Milano. La formazione ospite risponde colpo su colpo, battuta vincente di Recine e parità ristabilita sul 15-15. Si gioca punto a punto in un finale di set davvero equilibrato ed intenso, ad avere la meglio è Modena grazie a Buchegger decisivo al servizio: 26-24 e 2-0. I gialloblù continuano a proporre il proprio gioco con coraggio e senza paura, ace di Sanguinetti e 11-9 dopo i primi scambi. Porro grande protagonista, due punti consecutivi per lo schiacciatore ligure e 17-15 con timeout Piazza. I padroni di casa alzano la voce: vincono anche il terzo parziale (25-22) e soprattutto il match 3-0.

I protagonisti-

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Ogni gara è difficile, Milano è un’avversaria ostica e soprattutto in questa fase di stagione non è mai facile portare a casa punti. Ora ci focalizziamo sul match con la Lube che avremo tra due settimane, pensiamo una partita alla volta e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Giocare qui è meraviglioso, il PalaPanini pieno ci dà una spinta importante e sentiamo davvero i tifosi al nostro fianco ».

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Alla fine credo che abbiamo giocato bene. All'inizio era molto difficile perché, come sapevamo, loro sono entrati in campo per battere forte e su quell'aspetto del gioco Modena è forse la squadra più forte del campionato e non siamo riusciti a tenere la palla. Non siamo allenati a queste battute, non siamo abituati, quindi dobbiamo trovare un modo per tenere questa palla meglio e giocare anche contro queste squadre. Dobbiamo avere maggiore fiducia quando siamo punto a punto. Dobbiamo credere che possiamo chiudere noi i parziali. Forse ci manca ancora un po' di killer instinct, anche quello si deve allenare. In palestra dobbiamo andare sempre al 100%, tutto comincia lì e sarà fondamentale per i play off ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO 3-0 (25-18, 26-24, 25-22) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 11, Mati 2, Buchegger 17, Porro 16, Sanguinetti 6, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 2, Bento 0. N.E. Tauletta, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Recine 8, Di Martino 5, Reggers 13, Ichino 7, Caneschi 7, Benacchio (L), Catania (L), Lindqvist 0, Otsuka 0, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Masulovic, Barbanti. All. Piazza.

ARBITRI: Verrascina, Vagni.

Durata set: 22', 30', 29'; tot: 81'.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3484

I RISULTATI-

Itas Trentino - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-16, 26-24, 25-20)



Sonepar Padova - Sir Susa Scai Perugia 1-3 (26-28, 19-25, 26-24, 22-25)



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cisterna Volley 3-0 (25-18, 25-19, 27-25)



Rana Verona - Cucine Lube Civitanova 0-3 (25-27, 21-25, 17-25)



Valsa Group Modena - Allianz Milano 3-0 (25-18, 26-24, 25-22)



Yuasa Battery Grottazzolina - Vero Volley Monza 0-3 (20-25, 18-25, 19-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 50, Rana Verona 45, Itas Trentino 42, Valsa Group Modena 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Cucine Lube Civitanova 34, Allianz Milano 29, Vero Volley Monza 19, Sonepar Padova 15, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 5.

IL PROSSIMO TURNO- 15/02/2026 Ore: 18.00

Itas Trentino-Yuasa Battery Grottazzolina Ore 17:00;

Sir Susa Scai Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza;

Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena Si gioca il 14/02/2026 ore 18.00;

Allianz Milano-Rana Verona;

Cisterna Volley-MA Acqua S.Bernardo Cuneo Ore 17.00;

Vero Volley Monza-Sonepar Padova 14/02/2026 ore 18.00