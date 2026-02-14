Modena batte Civitanova a domicilio dopo 8 anni

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Valsa Modena, nell'anticipo della 20a giornata , sbanca l’Eurosole tornando alla vittoria sul campo dei cucinieri dopo otto stagioni. I gialloblù, in vantaggio di due set, hanno dapprima subito la rimonta di Civitanova, brava e capace di portare la partita al tie-break, salvo poi riuscire a portarsi a casa il match aggiudicandosi il quinto set, quello fondamentale. Gli emiliani si avvicinano così – almeno momentaneamente – alla terza posizione occupata da Trento, mentre Civitanova sale a 35 punti, mantenendosi così in sesta posizione. L’MVP è Davyskiba (16 punti per lui): da segnalare la prova dell’opposto argentino di Civitanova Kukartsev, subentrato a match in corso e autore di 12 sigilli.

Civitanova parte con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Gargiulo-Tenorio centrali con Balaso libero Modena risponde con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Modena parte subito forte, primo tempo di Sanguinetti e 8-10 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani insiste e allunga, attaccante di Porro per il 12-16 e timeout Medei. I padroni di casa provano a restare in corsa, ace di Nikolov per il 17-20 e timeout Giuliani. Il turno in battuta di Tizi-Oualou regala il primo set a Modena, 17-25 e 0-1. Avvio positivo di secondo set per i gialloblù, due ace consecutivi di Tizi-Oualou e 3-6 con la compagine ospite in controllo. Modena spinge con grande grinta e determinazione in ogni fondamentale, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio: un altro ace di Tizi-Oualou e 10-18. Nonostante i tentativi di Civitanova, è la squadra di Giuliani a conquistare il parziale: 22-25 con punto finale di Davyskiba e 0-2. Modena non molla di un centimetro con uno scatenato Davyskiba, 9-11 e timeout Medei. Civitanova reagisce e prova a rientrare nel match, 16-14 con timeout Giuliani. I padroni di casa alzano la voce con Nikolov in battuta, primo tempo di Gargiulo e 19-14. La compagine di Medei accorcia le distanze, mani out di Loeppky per il 25-17 e 1-2. Civitanova continua a spingere al massimo, 6-2 dopo i primi scambi del quarto set e timeout Giuliani. E’ un parziale nettamente a favore di Nikolov e compagni, pipe dell’opposto bulgaro e 19-10. Si arriva fino al 25-18 con il mani out di Loeppky: 2-2 e tiebreak. Nel quinto set, si lotta punto a punto: è Modena ad avere la meglio (13-15 e 2-3) e a conquistare due punti fondamentali per morale e classifica, oltre al ritorno al successo che a Civitanova mancava da ben otto stagioni.

I protagonisti-

Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)- « A dispetto del risultato finale, dico che sono contento di quello che è riuscita a fare la squadra, perché fino a un mese e mezzo fa noi non saremmo stati capaci di rimontare lo svantaggio iniziale di 0-2. Questo tie-break vuol dire che ci siamo, che ci proviamo, stiamo lì attaccati alla partita, poi chiaro nel quinto set, che si gioca ai 15 punti, può succedere di tutto. Questa rimonta deve essere un punto di partenza, dobbiamo continuare a spingere. Adesso testa alla partita di mercoledì in Champions League: siamo già primi aritmeticamente, ma l’obiettivo è imporci per migliorare il bilancio nel nostro girone e guadagnarci una posizione privilegiata nel sorteggio per il turno successivo ».

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Nei primi due set abbiamo messo grande pressione alla Lube, poi sono stati bravi loro ad alzare il livello. I playoff si avvicinano, noi non possiamo sbagliare con Grottazzolina poi sarà molto bello chiudere in casa con Verona ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - VALSA GROUP MODENA 2-3 (17-25 22-25 25-17 25-18 13-15) -

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'Heer 6, Gargiulo 7, Loeppky 11, Orduna 0, Bisotto (L), Boninfante 2, Nikolov 22, Kukartsev 12, Podrascanin 0, Bottolo 3, Duflos-Rossi 0, Tenorio 0. Non entrati: Balaso (L).All. Medei

VALSA GROUP MODENA: Massari 0, Perry (L), Mati 9, Sanguinetti 12, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Porro 10, Buchegger 12, Ikhbayri 0, Giraudo 0. Non entrati: Federici (L), Anzani, Bento All. Giuliani

ARBITRI: Cesare, Saltalippi

Durata: 24' 29' 25' 23' 21'; Tot: 122′

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3.153