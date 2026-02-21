Perugia sbanca Verona e vince la Regular Season

Due obiettivi in una sera dunque, per i ragazzi del Presidente Sirci che archiviano il match con una prova corale e convincente, con poche sbavature e grande precisione, basti pensare alla prestazione superlativa in battuta, con soli 7 errori e 5 ace. Capitan Giannelli anche questa sera amministra il gioco da fuoriclasse laureandosi ancora una volta mvp, con 6 punti a referto di cui 3 ace e un muro. Al centro Russo e Crosato chiudono entrambi a 7 punti, in banda Plotnytskyi e Semeniuk chiudono rispettivamente a 8 e 9 e Ben Tara con 13 punti è il miglior realizzatore nella metà campo bianconera, la cui seconda linea è stata blindata nelle mani di Massimo Colaci.

Darlan Souza subito letale in diagonale, risponde Semeniuk e Perugia centra il break con il servizio out di Keita (2-4). I padroni di casa agganciano con l’attacco di Lorenzo Cortesia, ma capitan Giannelli con un ace riporta i suoi a +2 (4-6), Ben Tara consolida, Semeniuk porta i suoi a quota 10 giocando sulle mani del muro di Darlan e Perugia allunga di 5 (7-12). Giannelli incrementa il vantaggio a +6 (8-14). Keita prima piazza l’ace poi spara out e i Block Devils scavano il solco con l’ace di Roberto Russo (10-16) e altro servizio vincente del capitano bianconero. Crosato va a segno in primo tempo e Semeniuk sigilla il vantaggio con un attacco lungo la parallela. Lo segue Ben Tara (13-21). Ancora lo schiacciatore polacco a segno in maniout, Perugia aggancia il set point con un altro block e Plotnytskyi chiude con un maniout 15-25.

I padroni di casa partono a tutto gas, spinti dal proprio pubblico, ma Perugia con Ben Tara rimette subito i conti in parità. Arriva l’ace di Darlan, i Block Devils rispondono con l’attacco potente di Plotnytskyi e il primo tempo di Crosato (6-6); lo schiacciatore ucraino di casa bianconera risolve anche lo scambio successivo, dopo una difesa monstre di Kamil Semeniuk. Fase centrale equilibrata: l’ace dello schiacciatore polacco segna il 12-12, ma Verona centra il sideout con l’attacco di Sani. Con la diagonale di Ben Tara il set resta in parità e con il secondo ace personale di capitan Giannelli la Sir centra il sorpasso. Plotnytskyi chiude lo scambio successivo e coach Fabio Soli chiama il time out. Perugia amministra il vantaggio esprimendo il proprio gioco in scioltezza. Il primo tempo di Crosato sigilla il 17-21. Russo ribadisce il vantaggio e capitan Giannelli aggancia il set point e Plotnytskyi chiude 21-25.

I Block Devils partono avanti anche in avvio della terza frazione, con un gioco aggressivo e ben distribuito dal capitano. Russo piazza un primo tempo vincente sulle mani del muro veneto, poi chiude lo scambio del +3 (8-11), Sani accorcia le distanze, ma Semeniuk con un maniout ribadisce il vantaggio. Muro di Ben Tara su Keita e Perugia prende il largo. Verona accorcia le distanze con la parallela di Darlan e l’ace di Keita, che poi spara out (14-18). Anche l’attacco di Sani è out e i Block Devils volano a +5 con il lungolinea di Plotnytskyi (15-20). Crosato a tutto braccio incrementa, Nedeljkovic accorcia, Colaci recupera un pallone impossibile e il finale diventa incandescente. Francesco Sani trova l’ace, ma poi spara in rete (19-22), Anche il servizio di Plotnytskyi si infrange nella rete, Semeniuk in diagonale va a segno, risponde Darlan e Russo aggancia il match point: Ben Tara spreca dai nove metri. Il servizio in rete di Keita chiude il match.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Oggi Perugia ha alzato l'asticella e al loro livello noi non siamo riusciti a stare in quasi nessun momento della partita. Abbiamo giocato a un livello che non è stato sufficiente, affrontando non bene le difficoltà imposte da un avversario in grande spolvero. Abbiamo un po' litigato con noi stessi e i numero l'hanno dimostrato ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Scai Perugia)- « Questa vittoria stasera vale tantissimo, vale il primo posto matematico in regular season e la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Penso che abbiamo giocato la nostra pallavolo, abbiamo fatto bene in ricezione, considerando che loro battono molto forte, poi anche la nostra battuta oggi è stata costante. Oggi abbiamo fatto anche difese importanti e tanti contrattacchi e questo match ci dice che noi siamo pronti per il prosieguo della stagione ».

Il tabellino-

RANA VERONA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (15-25, 21-25, 23-25) –

RANA VERONA: Christenson 0, Mozic 1, Vitelli 2, Ferreira Souza 17, Keita 9, Cortesia 6, D’Amico (L), Zingel 0, Planinsic 0, Staforini (L), Sani 9, Nedeljkovic 3. N.E. Gironi, Bonisoli. All. Soli.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 6, Plotnytskyi 9, Crosato 7, Ben Tara 13, Semeniuk 8, Russo 7, Ishikawa (L), Dzavoronok 0, Gaggini 0, Colaci (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Solé. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare, Luciani.

Durata set: 21′, 27′, 31′; tot: 79′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 5189