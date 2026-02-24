L'MVP di gennaio è Luca Porro

MODENA- Luca Porro, schiacciatore della Valsa Modena è il Credem Banca MVP del mese di gennaio. Il ventunenne medaglia d’oro agli scorsi Campionati del Mondo, si è distinto nel mese iniziale del 2026 con prestazioni di rilievo e tre premi da MVP ricevuti, rispettivamente nelle sfide giocate contro Sonepar Padova (14° turno di SuperLega Credem Banca), Itas Trentino (16° turno) e Gas Sales Bluenergy Piacenza (18° turno).