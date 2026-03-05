Volley Mercato: Civitanova rinforza il roster con Hamza Hfaiedh

LA CARRIERA-

Alto 194 cm, il neo biancorosso è cresciuto nell’Étoile Sportive du Sahel, squadra del campionato tunisino in cui ha militato dal 2020/21 a oggi, con una parentesi del 2022/23 nella Serie B transalpina al Grand Nancy Volley-Ball. Un passaggio utile per la crescita del giocatore che è stato convocato ai Mondiali 2025 dalla Tunisia di Camillo Placì e che è stato nominato miglior schiacciatore della Coppa dei Campioni Arabi 2025/26, competizione in cui ha messo al collo l’argento. L’arrivo di Hfaiedh colma la lacuna lasciata dalla partenza a stagione in corso dello schiacciatore iraniano Poriya Hossein Khanzadeh. La new entry, che nelle Marche vestirà il numero 13 di maglia, vanta anche altri piazzamenti importanti, ovvero due argenti nella Coppa Nazionale e un argento nella Supercoppa di Tunisia. Lo schiacciatore tunisino è già a Civitanova e si sta allenando con il team vicecampione d’Italia.

Le parole di Hamza Hfaiedh

« Sono felice e onorato di approdare in un grande Club come la Lube. Giocare con questa maglia in Italia è un sogno che si avvera, per renderlo ancora più bello ci vuole una seconda parte di stagione fantastica. Farò del mio meglio per aiutare il Club. Ho visto tanti match in tv, la Lube ha un grande potenziale e sono ottimista sulle possibilità di lottare con tutti. Il livello del campionato italiano è molto alto, io mi sento pronto a dare il massimo, tanto in palestra quanto in partita se ci sarà bisogno di me. Ho tratto grande esperienza dalla mia partentesi in Francia e voglio fare altrettanto a Civitanova. Ammiro chi riesce a distinguersi e Alex è sicuramente tra i più forti al mondo. Sono totalmente concentrato sulla pallavolo, la mia vita è scandita da allenamenti e partite. Nei ritagli di tempo sono diventato un grande appassionato di serie tv! ».