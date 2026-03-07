Play Off: Perugia batte Monza in Gara 1 dei Quarti

PERUGIA- Partenza vincente nella corsa allo scudetto per la Sir Sicoma Scai Perugia che vince Gara 1 dei quarti di finale Play Off in rimonta contro una combattiva Vero Volley Monza. Una vittoria per 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-17) netta anche nei parziali, dal secondo in poi. Monza invece aveva cominciato alla grande imponendosi nel primo set. Trainata da Frascio, top scorer a fine partita con 19 punti, e Atanasov, autore di 18 sigilli, la formazione ospite ha messo paura al Pala Barton, poi i bianconeri cambiano marcia e cambiano la storia del match. Il collettivo umbro alza il livello dal secondo parziale con capitan Giannelli che sfrutta tutto il potenziale offensivo mandando in doppia cifra Semeniuk, MVP con 17 punti, Ben Tara (15), Plotnytskyi (13) e Russo (12). Domenica 15 marzo, alle 17.00, si replica all’Opiquad Arena per la seconda sfida della serie al meglio dei cinque match.

La Sir Susa Scai Perugia scende in campo con la diagonale Giannelli-Ben Tara, gli schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi, i centrali Crosato e Russo, Colaci libero. La Vero Volley Monza propone Zimmermann in regia, Frascio opposto, Atanasov e Röhrs schiacciatori, Mosca e Beretta al centro, Scanferla libero

I padroni di casa approcciano bene alla gara e conquistano subito il break che costringe coach Eccheli al time-out (4-1). La reazione della Vero Volley non tarda ad arrivare e la squadra trova la parità (8-8). Monza prende fiducia: l’ace di Atanasov vale il 10-13 e sempre il bulgaro attacca la pipe dell’11-15. Perugia interrompe il gioco, ma alla ripresa i muri di Beretta e Röhrs mandano i brianzoli in fuga (11-17). Gli umbri reagiscono e si riportano a -2 (18-20), ma il tentativo di rimonta si spegne qui. Röhrs firma il punto del set (21-25).

La Sir Susa Scai tenta la fuga già dai primi scambi del secondo set (8-4). Sale la pressione al servizio dei perugini e l’ace di Russo vale il 14-7. Coach Eccheli chiede un time-out, i padroni di casa però continuano a fare la differenza in battuta e a muro. Entra Velichkov per Röhrs, i brianzoli accorciano nel punteggio (21-17) con i colpi in attacco di Frascio. Perugia, tuttavia, gestisce il vantaggio e rimette in equilibrio la partita (25-20).

La terza frazione parte nel segno dell’equilibrio. Le due squadre si equivalgono, poi è la Sir Susa Scai a provare la fuga (11-8). Eccheli chiama raccolta i suoi, ma la pausa non sortisce gli effetti sperati. Giannelli e compagni continuano a spingere e indirizzano il set (16-11). Capitan Beretta prova a dare una scossa alla sua squadra, lo svantaggio però è troppo ampio per dar vita alla rimonta. La formazione umbra si aggiudica il parziale 25-16.

Nel quarto parziale Vero Volley prova a portare la partita al tie-break, di fronte però si trova una Perugia determinata a chiudere la pratica. La Sir Susa Scai strappa il break, Monza tenta di rimanere in scia nel punteggio, ma a metà parziale la squadra di casa è avanti di sei lunghezze (16-10). I brianzoli hanno il merito di non mollare e, anzi, si riavvicinano fino a (19-16). Lorenzetti chiama un time-out, alla ripresa Atanasov sbaglia il contrattacco del possibile -2 e la Sir Susa Scai mette il sigillo sul match. Il punto del 25-17 mette la parola fine su Gara 1.

I protagonisti-

Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)- « Non siamo entrati bene, ma il primo set abbiamo mostrato il nostro livello e il nostro gioco. Abbiamo tenuto la concentrazione per fare qualcosa di più, e questo è l’importante. Prima vittoria per noi, adesso abbiamo un po’ di tempo prima della seconda gara a Monza dove vogliamo continuare a mostrare il nostro livello ».

Leonardo Scanferla (Vero Volley Monza)- « Siamo stati molto bravi nel primo set, poi è emersa la loro forza. D’altronde Perugia ha vinto la Regular Season. Dobbiamo cercare di essere un po’ più costanti: se avessimo giocato tutti i set con il ritmo del primo, magari il risultato sarebbe stato diverso. Però loro sono una squadra incredibile e in casa giocano molto bene. Noi nel terzo e nel quarto set abbiamo peccato un po’ in alcune scelte, anche in attacco. Ora guardiamo avanti, avremo un po’ di giorni per riposare. Nella prossima partita avremo l’apporto del nostro pubblico. Giocare con l’Opiquad Arena piena sarà molto bello. Questi Play Off sono bellissimi e non si sa cosa può succedere. Noi ci crediamo e continuiamo a lavorare ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-17) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 13, Crosato 2, Ben Tara 15, Semeniuk 17, Russo 12, Ishikawa (L), Dzavoronok 0, Solé 8, Gaggini 0, Colaci (L). N.E. Argilagos, Cvanciger. All. Lorenzetti.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 18, Mosca 7, Frascio 19, Rohrs 7, Beretta 8, Pisoni (L), Velichkov 1, Scanferla (L), Larizza 0. N.E. Mapelli, Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

ARBITRI: Pozzato, Caretti, Adamo.

Durata set: 30′, 27′, 29′, 28′; tot: 114′.

MVP: Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3490

