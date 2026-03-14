Play Off: Piacenza pareggia i conti con Modena

PIACENZA– La Gas Sales Bluenergy Piacenza supera la Valsa Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, impatta nella serie e si garantisce, quanto meno, Gara 4. Adesso lo scenario si sposta a Modena dove martedì 17 marzo si giocherà Gara 3 e quindi domenica 22 marzo si torna al PalabancaSport per Gara 4.

Prova di carattere dei biancorossi che perso il primo set farcito da tanti errori e tensione, hanno vinto il secondo per poi lasciare ai canarini il terzo ai vantaggi. Vinto il quarto, nel tie break è stata battaglia, i biancorossi non si sono arresi dopo essersi visto annullare due match ball consecutivi, altri due strada facendo per poi chiedere alla quinta occasione.

Grande prova di Paolo Porro (MVP) in cabina di regia e di Mandiraci a tratti immarcabile, bene tutta la squadra che strada facendo ha giocato un’ottima pallavolo davanti ad un pubblico entusiasta e sempre pronto ad incitare i loro beniamini in campo.

In doppia cifra Bovolenta con 23 punti, Mandiraci con 22 e Gutierrez con 17. Continua la favola del giovane Iyegbekedo arrivato a Piacenza qualche mese fa e proiettato nei Play Off, lui che in Francia giocava in A2.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Simon e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Non c’è Seddik bloccato da un risentimento muscolare mentre Caomparoni veste la maglia del libero, anche per lui un risentimento muscolare. Valsa Group Modena risponde con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Sanguinetti al centro, Luca Porro e Davyskiba alla banda, Perry è il libero.

Modena parte forte (0-4) con Boninfante a chiamare subito time out, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica in tutto e vede allungare ancora di più i canarini (3-9) su un nuovo errore in attacco. Un vantaggio che i biancorossi faticano a ridurre, il primo punto della giornata di Bovolenta vale il meno sei (9-15), vantaggio che Modena mantiene anche dopo alcuni scambi (11-17), quattro punti biancorossi farciti da un muro di Simon ed un ace di Gutierrez portano il distacco a tre lunghezze (15-18). Riparte Modena (16-21), Piacenza qualche errore lo commette ancora, sono sei i set point dei canarini (18-24), chiude un ace Buchegger.

E’ Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a partire forte (8-5) con Modena a chiamare tempo e al rientro in campo ace di Mandiraci e bomba di Gutierrez (10-5). I biancorossi hanno trovato il bandolo della matassa e soprattutto colpi in attacco, Mandiraci per il 17-10 con Modena a chiamare il secondo time out. Alla ripresa del gioco block in di Mandiraci per il più otto (18-10), viaggia veloce Piacenza, ace di Mandiraci (20-11), tre punti consecutivi di Modena (21-15) ed è Boninfante a chiamare tempo. Sono otto i set point biancorossi (24-16) che chiudono alla seconda occasione con Mandiraci (86% in attacco).

L’ace di Tizi-Oualou porta a due le lunghezze di vantaggio dei canarini (2-4), l’attacco out di Simon manda a più tre Modena (8-11) con Boninfante a chiamare time out e alla ripresa del gioco break di quattro punti di Piacenza con il block in di Simon, mani fuori di Bovolenta, colpo di seconda intenzione di Porro e nuovamente Bovolenta (12-11). Spettacolo, Gutierrez chiude una palla difficilissima per il 17-14 con Modena che chiama il secondo time out del parziale, i canarini si avvicinano (17-16), ancora Gutierrez (18-16), e due scambi dopo block in dello stesso schiacciatore cubano per il 19-17. E’ parità a quota ventuno, l’ace di Paolo Porro porta avanti i suoi (22-21), nuova parità a quota ventidue, vantaggio modenese con Bento (22-23), Mandiraci pareggia i conti, il primo set point è di Modena (23-24) annullato da Bovolenta. Piacenza annulla altri tre set point ai canarini e se ne vede annullare uno prima di capitolare.

E’ battaglia in campo, Modena trova l’allungo (6-9), Piacenza la parità a quota nove con l’ace di Bovolenta e il sorpasso poco dopo con l’ace di Gutierrez (11-10). Simon è sulla linea di battuta, quando ne esce dopo un ace, il break è biancorosso è di cinque punti (17-11). Modena qualche punticino lo recupera (19-16), Boninfante chiama tempo e alla ripresa del gioco battuta out dei canarini (20-16). Sono sei i set point biancorossi (24-18) che chiudono alla quarta occasione con Mandiraci.

Subito due punti di Piacenza ma anche due battute sbagliate e un muro subito, è parità a quota quattro, Bovolenta di potenza e subito dopo block in di Porro (6-4), al cambio campo è avanti di uno è avanti Piacenza grazie a Iyegbekedo (8-7). Parità a quota dieci, allungo Piacenza (12-10), time out di Giuliani e alla ripresa del gioco Modena trova la parità a quota dodici. Time out di Boninfante, si torna in campo ed è battuta out di Massari (13-12), Mandiraci consegna ai suoi due match ball (14-12), battuta lunga di Simon (14-13), Modena impatta a quota quattordici. Nuovo match ball con Mandiraci (15-14) annullato dall’invasione a rete biancorossa. Quarta occasione per Piacenza con Iyegbedeko (16-15) vanificata dall’errore in battuta, quinta possibilità (17-16) ancora con il giovane Iyegbekedo, chiude Mandiraci.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza )- « Devo solo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita, molti sono alla loro prima esperienza nei Play Off e qualcuno si è caricato di troppa responsabilità dopo Gara 1, spiego così l’avvio del primo set. Poi la squadra si è sciolta, è stata una bella partita, dal terzo set in avanti si è visto tanto equilibrio, del resto le due squadre si equivalgono. Sono soddisfatto, lo ero anche dopo Gara 1 ma vincere questo tie break è tanta cosa. Ora testa a Gara 3, già da domani lavoreremo per quella gara ».

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e lo è stata. Potevamo gestire meglio qualche momento delicato ma siamo assolutamente pronti per martedì, sarà un altro match molto difficile ».

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 8, Porro 6, Mandiraci 22, Iyegbekedo 8, Bovolenta 23, Gutierrez 17, Pace (L), Andringa, Loreti, Leon, Travica. Ne: Comparoni (L), Bergmann, Fraleone. All. Boninfante.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 17, Mati 5, Buchegger 10, Porro L. 21, Sanguinetti 11, Perry (L), Ikhbayri 1, Giraudo, Anzani, Bento 1, Massari. Ne: Federici (L), Tauletta. All. Giuliani.

ARBITRI: Curto, Simbari

Durata set 25’, 26’, 40’, 28’, 24’ Tot: 143’.

MVP: Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 2.725