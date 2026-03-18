Civitanova sbanca Trento, Perugia elimina Monza, Milano si porta sul 2-1

ROMA - Gara 3 dei Play Off scudetto ha qualificato due formazioni alle semifinali mentre due serie sono sul 2-1. Dopo la vittoria di ieri della Gas Sales Bluenergy Piacenza a Modena oggi Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova hanno chiuso i conti con la Vero Volley Monza e con l'Itas Trento. L'Allianz Milano accorcia le distanze con la Rana Verona e si conquista il diritto di giocare Gara 4.

È Sir Susa Scai Perugia la prima formazione della serata che si qualifica alle Semifinali Play Off Credem Banca: i vincitori della Regular Season si impongono in tre set al PalaBartonEnergy contro Vero Volley Monza e volano così in Semifinale, dove ad attenderli ci sarà una tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Tra i protagonisti in casa Sir Oleh Plotnytskyi, autore di 13 punti, gli stessi racimolati da Wassim Ben Tara. In casa Vero Volley, invece, si mettono in mostra Erik Rohrs (15) e Diego Frascio (11). Per i brianzoli si aprono ora le porte dei Play Off 5° Posto, che li vedranno affrontare ai Quarti di Finale Sonepar Padova.

Seconda vittoria esterna nella serie e pass per le Semifinali conquistato anche per Cucine Lube Civitanova che, alla BTS Arena, casa dell’Itas Trentino, vince per 3 a 1 contro i dolomitici e ottiene il passaggio al turno successivo. I padroni di casa, bravi a rimettere in parità il conto dei set dopo l’iniziale vantaggio dei cucinieri, non sono riusciti a reggere l’urto dei marchigiani, cadendo nel quarto set ai vantaggi. Privi di Michieletto e di Lavia, a caricarsi la squadra sulle spalle sono stati Alessandro Bristot (17), Theo Faure e Jordi Ramon (15 per entrambi). Tra i cucinieri, il premio di MVP se lo aggiudica Aleksandar Nikolov (25 punti); in doppia cifra anche Eric Loeppky (13), Mattia Bottolo (16) e Giovanni Maria Gargiulo (10). La Lube attende ora l’avversario in Semifinale mentre Trento – inserita nel tabellone Play Off 5° Posto – inizierà il suo percorso proprio in Semifinale.

Si riapre invece la serie tra Rana Verona e Allianz Milano: gli scaligeri, sotto di due set, stavano assaporando una nuova impresa dopo quella di domenica ma al tie-break a fare la differenza è stato il servizio di Tatsunori Otsuka (17 punti in totale) che ha scavato un solco tra le due formazioni regalando la vittoria in cinque set ai meneghini. Verona, in vantaggio per 2 a 1 nella serie, dovrà ora vincere all’Allianz Cloud per aggiudicarsi il pass per le Semifinali. Milano, invece, crede nella possibilità di allungare ulteriormente la serie. Al Pala Agsm AIM non bastano i 16 punti di Rok Mozic e nemmeno i 29 di Noumory Keita; dall’altra parte della rete rispondono presente Ferre Reggers (24), Nemanja Masulovic 14), Tommaso Ichino (16) oltre al già citato Otsuka. Gara 4 è in programma per le 20.30 di sabato 21 marzo, con diretta su Dazn e VBTV.

LE TRE SFIDE-

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Dal sesto posto della Regular Season alle Semifinali Scudetto, traguardo raggiunto per la ventunesima volta nella storia del Club. La Cucine Lube Civitanova è di casa nei Play off SuperLega Credem Banca e lo dimostra eliminando i campioni d’Italia con tre vittorie in altrettante partite dei Quarti di Finale di cui due conquistate nella BTS Arena, roccaforte dolomitica. Gli uomini di Giampaolo Medei completano il percorso perfetto del primo turno con un 3-1 corsaro (22-25, 27-25, 17-25, 24-26) in Gara 3 contro l’Itas Trentino di Marcelo Mendez, in campo ancora una volta senza i suoi pezzi da novanta, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. I gialloblù lottano alternando amnesie a serrati punto a punto, mentre i biancorossi partono a razzo nei primi tre set, si perdono nel finale del secondo set rimettendo in gioco il team di casa. Nella volata del quarto parziale “restituiscono” la rimonta per la gioia dei Predators sugli spalti. In Semifinale capitan Fabio Balaso e compagni troveranno sulla propria strada la vincente di Rana Verona e Allianz Milano che nel weekend torneranno in campo per Gara 4.

Civitanova domina a muro (11 a 6 i vincenti), è più costante in attacco (57% contro il 52% dei padroni di casa) e tiene in ricezione anche se negli ace i trentini sono avanti (6-5). Nikolov chiude MVP e top scorer con 25 punti (54% di positività, 2 ace e 2 muri). In doppia cifra anche Bottolo (16), Loeppky (13) e Gargiulo (10). Nell’Itas in evidenza Bristot (17), Faure (15) e Ramon (15).

Nel primo set (22-25) la Lube parte forte con un turno di Nikolov al servizio (4-12), poi Trento si rialza (19-19). Civitanova è più lucida nel finale e chiude (22-25) con lo schiacciatore bulgaro, autore di 5 punti come Bottolo e Loeppky.

Nel secondo set (27-25), nonostante gli 8 punti di Nikolov, l’Itas riesce a concludere quello che non aveva finalizzato nel precedente, Con gli uomini di Medei superiori nel parziale (21-24) le battute di Sbertoli e Bristot, con 4 set ball annullati, rimescolano le carte fino all’offensiva di Ramon.

Nel terzo atto (17-25) reazione dei cucinieri (12-21), che attaccano con il 59%, trovano 4 muri e ricevono bene mettendo alle corde i beniamini della BTS Arena gestendo la situazione senza affanno e con 7 punti di Nikolov.

Nel quarto set (24-26) la Lube parte per la prima volta con il fiatone (8-5), ma in pochi scambi tutto si riequilibra e si procede punto a punto. Il break di Bristot illude l’Itas (23-21), ma un errore gialloblù e due ace di D’heer girano il set (23-24) che viene chiuso da Nikolov in pipe alla seconda palla match.

Itas schierata con Sbertoli in cabina di regia e Faure bocca da fuoco, Bristot e Ramon laterali, Torwie e Flavio al centro, Laurenzano libero.

Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo ad attaccare, i centrali Gargiulo e D’heer, capitan Balaso libero.

Buon avvio della Lube che sulla serie al servizio di Nikolov mette in crisi i padroni di casa. Arrivano il muro di Bottolo, secondo block biancorosso, gli errori di Ramon intervallati dall’attacco vincente di Bottolo, poi seguiti dall’ace di Nikolov e un’altra prodezza di Bottolo (4-12). L’Itas alza il livello delle offensive e dimezza lo svantaggio dopo la stoccata di Faure (12-16), per poi portarsi addirittura a -2 sul muro di Torwie e un errore cuciniero in attacco (16-18). La risalita di Trento culmina nell’ace del pari targato Torwie (19-19). Un attacco out dei gialloblù e l’attacco vincente dei biancorossi valgono il break per i marchigiani (21-23). L’attacco di Nikolov toccato dagli uomini di Mendez consegna il primo parziale ai cucinieri (22-25) con il 52% di positività.

Lube aggressiva in tutti i fondamentali anche in avvio di secondo set (6-11). Sul fronte opposto Mendez dà spazio a Bartha. Sbertoli e compagni reagiscono (10-12). Sulla situazione di 11-14 Gabi Garcia entra per Faure. L’attacco di Bottolo tiene i biancorossi sul +3 (13-16), ma si lotta su tutti i palloni e l’ace di Bristot riporta in scia l’Itas (17-18). Sul 19-21 targato Bottolo c’è un cambio rapido di diagonale per la Lube, che colpisce dai nove metri con Nikolov (19-22). Sull’errore di Bartha al servizio i vicecampioni d’Italia hanno tre palle set (21-24), ma i trentini le annullano tutte con la serie al servizio di Sbertoli (1 ace) coronata dall’attacco di Bristot (24-24). Il muro di Gargiulo dà un quarto set ball, ma gli errori di Bottolo e Nikolov rilanciano Trento (26-25) che chiude con Ramon (27-25).

Pure nel terzo atto è la Lube a prendere le distanze al via, complice una maggiore costanza al servizio, fatta eccezione per Loeppky, e un bon gioco corale, sia a muro che in attacco (4-13). Mendez rimette in campo Faure, fuori dal secondo set. Come nei precedenti parziali, i dolomitici alzano il livello (9-15). La Lube non resta a guardare, complice un time out salutare di Medei (9-17). Quando Loeppky trova il suo servizio si fa ancora più dura per i gialloblù (20-11). Il collettivo biancorosso si impone 25-17 con giocata finale di Bottolo.

Nel quarto capitolo del match la Lube si trova a inseguire dall’inizio per la prima volta (8-5). Civitanova resta lucida e mette il naso avanti dopo il mani out cercato e trovato da Bottolo (8-9). Sull’ace di Faure è Trento a passare avanti (11-10), ma in un parziale apparentemente senza padroni la Lube ripassa in vantaggio con Gargiulo (11-12). Il punto a punto non si ferma più. Nei momenti più difficili Boninfante mette in cassaforte il pallone nelle mani di Nikolov, ma lo stallo si protrae a oltranza (21-21). Impattante il break di Bistrot in attacco su un servizio non contenuto dalla Lube (23-21). Un errore trentino e due ace di D’heer portano avanti la Lube (23-24), ma Flavio annulla la palla match (24-24). Decisiva la pipe di Nikolov (24-26).

I protagonisti-

Alessandro Bristot (Itas Trentino)- « Ci abbiamo provato sino alla fine, con le armi che avevamo a disposizione e forse avremmo meritato di giocare anche il tie break ma evidentemente non è bastato. Peccato davvero, ci rimane il rammarico di non aver fatto qualcosa in più perchè comunque in almeno due delle tre partite della serie abbiamo giocato alla pari contro una grande Lube ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Non siamo stati perfetti, ma a contare è il risultato. Sapevamo che Trento avrebbe lottato fino alla fine, ma accediamo alle Semifinali ed è quello che volevamo con tutte le forze. Sono fiero di aver vinto un altro titolo da MVP in un campo difficile e stimolante come la BTS Arena ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (22-25, 27-25, 17-25, 24-26) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Bristot 17, Resende Gualberto 9, Faure 15, Ramon 15, Torwie 2, Graziani (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Bartha 3. N.E. Boschini, Sandu, Acquarone. All. Mendez.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 10, Loeppky 13, Nikolov 25, D'Heer 7, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 0. N.E. Hfaiedh, Podrascanin, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Simbari, Verrascina.

Durata set: 26', 28', 22', 31'; tot: 107'.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.309

Rana Verona – Allianz Milano

Che spettacolo questa Allianz Milano! Un’altra partenza a razzo contro l’esuberante Rana Verona che cambia un paio di pedine, recupera, ma questa volta è la squadra lombarda a festeggiare e prolungare la serie in un tie-break deciso dalla serie di battute di Tatsunori Otsuka, nominato Mvp del match. Difficile ad ogni modo scegliere il migliore in campo tra le fila della squadra del presidente Lucio Fusaro. Si torna quindi all’Allianz Cloud per gara 4, si giocherà sabato sera alle 20.30.

Soli non ripete il 6+1 di gara 2 e risponde con il palleggiatore Christenson in diagonale a Darlan, il capitano Mozic e Keita schiacciatori ricevitori, Zingel a Vitelli al centro con l’ex Staforini libero. Dovrà cambiare più volte nel corso del match.

Piazza in campo con Kreling in regia in diagonale all’opposto Reggers, Otsuka e Ichino sono gli schiacciatori laterali, con Masulovic e Caneschi al centro e Catania libero. Christenson si presenta con un ace, risponde Ichino 1-2. Contro break di Keita subito on fire sul servizio di Darlan 5-4. Il brasiliano firma l’8-6. Masulovic ferma a muro Zingel ed è 8-8. Il primo attacco di Reggers è il punto del 10-10. L’ace di Zingel rompe di nuovo gli equilibri, Piazza deve spendere il suo primo time out sul 13-10. Vitelli manda fuori un primo tempo 14-12. Difesa Catania, Ichino in diagonale, poi Masulovic ferma Darlan 16-16 e time out Soli. Anche Caneschi ferma Keita, è il sorpasso Allianz 17-18, confermato dall’ace di Masulovic su Mozic: 17-19 e secondo minuto per Soli. Sani al servizio per Mozic e arriva il pareggio 19-19. Lindqvist per avere centimetri a muros sul 20-21. Nedeljkovic per Vitelli e Corbetta su Ichino. E’ un finale di parziale al cardiopalma, ma è Allianz avanti un break. La chiude Tommy Ichino 24-26. Attacca un po’ meglio Verona 68% contro 61%, ma Milano vince a muro 4-1. Migliore realizzatore Ichino con 7 punti e il 75% in attacco. Tre ace a 1 per i veneti.

Nel secondo set Soli lascia Sani schiacciatore e Nedeljkovic al centro nel secondo set, ancora un break di Allianz nei primi punti. Pareggia Rana Verona 4-4. L’ex Staforini difende su Otsuka, equilibrio ribaltato nel punto a punto 7-6. Sale il muro di Verona, poi l’ace di Keita per l’11-9 con primo time out di Piazza. Scambio lungo chiuso da un muro di Nedeljkovic (6 punti nel set) su Reggers, ma Allianz Milano c’è. Pareggia un muro di Kreling ancora in serata monster su Keita 13-13. Servizio Sani corretto da in a out dal video chek è equilibrio totale. Il “mani out” di Ichino vale il 15-16. Allianz gioca con il braccio libero. Planinsic al servizio, poi Lindqvist a muro, ma è Ichino a regalarsi un ace aiutato dal net 18-20 e time out Soli. Corbetta su Ichino per la seconda linea 19-20. Darlan sull’astina e 19-22 per la squadra del presidente Lucio Fusaro con secondo time out Soli. Altra correzione al video check e punto Milano. Sul servizio di Sani, Rana torna sotto 21-23. Allianz ha tre set point, Darlan ne annulla uno, Keita il secondo: time out Piazza 23-24. Si va ai vantaggi. La chiude ancora Ichino 24-26. Il calo in attacco milanese 50% contro 56% e a muro 1-3, viene compensato dai 2 ace a 1 e dalle percentuali di ricezione insufficienti dei padroni di casa 26%.

Nel terzo parziale subito 2-0 Rana con Keita. Ichino, ancora lui per il 3-2. Rana fa la voce grossa: 6-2 con Darlan. Keita out e 7-5, Allianz ci riprova e l’ace di Caneschi su Sani lo dimostra 7-6. Ace anche del maliano di Verona 9-6. Milano paga ancora in ricezione sulla flot di Zingel e sul 12-7 Piazza deve fermare il gioco. Otsuka chiude in pipe un’azione lunga e 12-9, poi Reggers mura Sani 12-10 e time out Soli. Ancora Reggers: mani out 12-11. Solo una magia di Keita spezza la serie meneghina. Ichino mura Keita e 14-14. Lindqvist a muro, ma è Caneschi a fermare Darlan per il sorpasso 15-16. Dentro Gironi e Mozic per Darlan e Sani, Corbetta per Ichino in seconda linea. Pareggia Keita 17-17. Rana torna avanti con il muro di Mozic 19-18, pareggia capitan Reggers per due volte 20-20. Time out Soli sul 22-21. Pareggia Reggers 22-22. Planinsic al servizio, Verona chiude 25-22. Non bastano i 3 muri di Allianz a 1, Verona attacca meglio 55% a 48%.

Verona nel quarto riparte con Gironi e Mozic, ma è Allianz a fare i primi due punti 0-2. Pareggia Keita 2-2. L’ace di Reggers riporta Milano a +2: 3-5. Il punto del 4-6 ha almeno due difese spettacolo per campo, la chiude il capitano di Allianz, poi Zingel fuori e 4-7. Ricuce Christenson, poi il pareggio dopo un altro rally tutt’altro che banale 7-7. Ribaltone con Otsuka ben smarcato dal Kreling, poi Masulovic ferma Mozic 8-11 e time out Soli. Non ci si annoia certo al Pala Agsm Aim: 10-13. L’ace di Mozic vale il 13-14 con time out Piazza. Pareggia un muro di Keita 15-15, Planinsic al servizio. Sul 16-16 ecco Corbetta in seconda linea, arriva l’ace di Gironi, Lindqvist sul 17-17 e Masulovic ferma Zingel 17-18. Ace di Keita 19-18 con minuto chiesto da Piazza. Nedeljkovic fa il 23-21, ma Mozic la mette in rete. Due setpoint Rana, Allianz ne annulla uno, Di Martino, la chiude Keita (9° punto personale nel parziale con il 70% in attacco) 25-23: 2 set pari, si va al tie-break come in gara 2.

Nel tie break Apre le danze Reggers 0-1, controbreak Rana Verona e 2-2. Ace di Otsuka 2-3. Caneschi in primo tempo per il 5-6. Si cambia campo sul 7-8. Soli ferma il gioco sul raro errore di Mozic dell’8-10. Doppio ace Otsuka 8-12. Glatz su Keita, ma Milano è on fire: 8-14. Allianz ha sei occasioni per chiudere la gara, dentro Sani in battuta. Time out Piazza sul 10-14. La chiude un muro di Reggers su Keita 10-15.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Avevo pensato che potesse essere questa la partita, ci aspettavamo che Milano potesse giocare una partita altrettanto solida, da loro siamo riusciti ad alzare il livello della nostra pallavolo, cosa non avvenuta oggi. Milano è una squadra molto ben organizzata, con giocatori che offrono performance importanti e noi abbiamo bisogno di mettere il nostro livello un centimetro sopra il loro. Non c’è nulla di scontato e dobbiamo essere allineati che i Play Off sono questi ».

Fernando Kreling (Allianz Milano)- « Diciamo che l’ultima gara a Milano mi era rimasta un po’ in testa, non l’ho digerita bene. Stasera siamo entrati con lo stesso spirito, con tanta voglia di vincere e allungare ancora la serie, e ce l’abbiamo fatta. È stata una bella partita, siamo stati bravi a restare in gara anche nei momenti in cui Verona ha spinto e ci ha messo in difficoltà. Niente, andiamo a gara quattro. Come ho fatto a tenere tutti sulla corda e a far girare così la squadra? Beh, diciamo che soprattutto in queste partite è importante avere la testa sempre concentrata sulla prossima azione, ed è quello che provavo a trasmettere ai ragazzi. Anche se alcuni hanno magari attaccato un po’ meno e toccato meno la palla, erano sempre lì, in partita, e hanno dato una mano alla squadra in una forma diversa. Grazie a tutti ».

Il tabellino-

RANA VERONA - ALLIANZ MILANO 2-3 (24-26, 24-26, 25-22, 25-23, 10-15) –

RANA VERONA: Christenson 3, Mozic 16, Zingel 5, Ferreira Souza 9, Keita 29, Vitelli 1, D'Amico (L), Gironi 4, Planinsic 0, Staforini (L), Sani 7, Glatz 0, Nedeljkovic 12. N.E. Valbusa. All. Soli.

ALLIANZ MILANO: Caneschi 7, Kreling 1, Otsuka 17, Masulovic 14, Reggers 24, Ichino 16, Benacchio (L), Catania (L), Lindqvist 0, Di Martino 0, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Barbanti, Rotty. All. Piazza.

ARBITRI: Vagni, Rossi.

durata set: 27', 32', 31', 29', 16'; tot: 135'.

MVP: Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)

Spettatori: 3938

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza

La Sir Susa Scai Perugia chiude la serie dei Quarti Play Off con Monza in 3 gare, confermando la continuità di risultati positivi anche in casa, con il 3-0 di questa sera. I Brianzoli partono sprint in tutti i parziali, costringendo i Block Devils a inseguire e trovare in corsa le giuste contromisure. Anche in questa gara 3 Perugia la vince con una distribuzione equilibrata del gioco da parte di capitan Giannelli che manda in doppia cifra ben quattro attaccanti; tra tutti, Roberto Russo ripete anche nel match di oggi una prestazione solida, chiudendo a 12 punti, un ace, due muri e un sontuoso 82% in attacco, laureandosi mvp. Monza fa meglio a muro, con 9 block vincenti a fronte dei 7 dei padroni di casa, che vincono la sfida in battuta, con 4 ace a fronte dei tre avversari e in attacco, con il 49 % di efficacia offensiva contro il 40 dei ragazzi di Eccheli.

La vittoria di questa sera chiude in tre gare la sfida con Monza e Perugia approda in Semifinale scudetto, guadagnandosi la possibilità di concentrare ora tutta la settimana sul prossimo obiettivo: il Quarto di andata con Las Palmas, che si giocherà nella città Canaria martedì prossimo, 24 marzo.

Il match si apre con l’attacco di Röhrs e Monza avanza 3-0 con il maniout di Frascio. Solè piazza la pipe e Plotnytskyi firma l’ace che riporta subito i Block Devils a contatto. Gli ospiti restano avanti, Beretta piazza il muro su Russo, block vincente anche per Velichkov, ma Perugia rimonta e aggancia con l’ace di Russo (10-10), poi centra il break con l’attacco out di Röhrs. Solè in primo tempo e a muro consolida il vantaggio bianconero che schizza a +4 con l’ace di Semeniuk (20-16). Intesa perfetta Giannelli-Russo e il set diventa spettacolare con alcuni scambi sapientemente orchestrati che traghettano i padroni di casa avanti 22-18. L’errore al servizio di Nicolò Mapelli vale il set point per Perugia: la chiude Plotnytskyi direttamente dai nove metri. 25-19

I brianzoli partono avanti anche nel secondo set, spingendo al servizio, ma i padroni di casa pareggiano subito i conti con il primo tempo di Russo e la pipe di Plotnytskyi. Muro del centrale bianconero sull’attacco di Beretta e Perugia avanza con altri due attacchi dello stesso Russo (9-6). Röhrs accorcia con un attacco e un maniout, Plotnytskyi in diagonale va a segno, l’ex Beretta trova l’ace e Frascio riporta i suoi a contatto in maniout. Mosca piazza il muro su Ben Tara e completa la rimonta (12-12). Semeniuk maestoso dalla seconda linea riporta avanti i suoi e si innesca un’avvincente fase punto a punto che si trascina fino a quota 20 con il maniout di Plotnytskyi ed è Perugia a trovare l’allungo (22-19). Altro maniout dello schiacciatore ucraino. Velichkov spara il servizio out ed è set point Sir. Röhrs annulla il primo, ma Russo chiude 25-23.

Equilibrio in avvio della terza frazione; i brianzoli trovano il break giocando sulle mani del muro bianconero e Röhrs in diagonale firma il triplice vantaggio. Plotnytskyi, di potenza, riporta i suoi a contatto e Semeniuk chiude lo scambio del pari (6-6). Altro break Monza, con Crosato la Sir è di nuovo a -1 ed è lo schiacciatore polacco, da seconda linea, a completare l’aggancio (13-13). Il monster Block di Ben Tara su Frascio vale il sorpasso dei padroni di casa, che restano avanti con le pipe prima di Semeniuk, poi di Plotnytskyi. Lo schiacciatore polacco grande trascinatore in questo finale. Ben Tara in maniout aggancia il match point. Il servizio out di Velichkov chiude il match.

I protagonisti-

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « E' stata un'altra battaglia, come ci aspettavamo, abbiamo perso perchè nei momenti cruciali serve maggiore lucidità. Non facciamo drammi, pensiamo già a domenica, al match di Piacenza, vogliamo andare là, vincere e giocarci tutto in Gara 5 al PalaPanini ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La battuta ha fatto la differenza nei primi tre parziali, poi nel quarto sono arrivati errori da entrambe le parti ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi a restare calmi quando Modena ci ha recuperato. Abbiamo vinto una partita importantissima nell’economia della serie ma domenica si riparte da zero a zero ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA - VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 0, Plotnytskyi 13, Solé 3, Ben Tara 13, Semeniuk 10, Russo 12, Gaggini (L), Argilagos 0, Colaci (L), Crosato 2. N.E. Dzavoronok, Cvanciger, Ishikawa. All. Lorenzetti.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Velichkov 8, Mosca 2, Frascio 11, Rohrs 15, Beretta 8, Pisoni (L), Mapelli 0, Scanferla (L). N.E. Atanasov, Ciampi, Knipe, Larizza, Alimenti. All. Eccheli.

ARBITRI: Piana, Puecher.

Durata set: 26', 29', 29'; tot: 84'.

MVP: Ramazan Efe Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 3610

I RISULTATI DI GARA 3-

Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) Serie 3-0 (Perugia qualificata)

Rana Verona-Allianz Milano 2-3 (24-26, 24-26, 25-22, 25-23, 10-15) Serie 2-1

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 1-3 (22-25, 27-25, 17-25, 24-26) Serie 0-3 (Civitanova qualificata)

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (17-25, 25-17, 20-25, 28-30) Giocata ieri Serie 1-2

GARA 4-

Sabato 21 marzo 2026, ore 20.30

Allianz Milano – Rana Verona (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena (Diretta Rai Play, DAZN e VBTV)