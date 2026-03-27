Play Off: per Modena e Piacenza sfida senza appello

MODENA -Siamo alla resa dei conti. Valsa Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza si sfideranno al Pala Panini per Gara 5 dei quarti di finale. Le due formazioni, sul 2-2 nella serie, avranno dunque entrambe uno solo risultato: la vittoria. Chi vince va in semifinale e chi perde ai Play Off 5° posto.

Modena e Piacenza si sfideranno per la 29ª volta , nonché l’8a in stagione, vantando 14 vittorie a testa negli scontri diretti. Gara 5 dei Quarti di Finale al PalaPanini non ammette più appelli: chi vince raggiunge Perugia in Semifinale, chi esce sconfitto abbandona il sogno dello Scudetto. Nella partita di domenica scorsa, Modena ha espugnato il PalaBancaSport con ben cinque atleti in doppia cifra, proprio come nella terza giornata della Regular Season 2025/26 sullo stesso campo. A favorire il blitz è stata la miglior prova in SuperLega di Pardo Mati, MVP con 14 punti, il centrale più efficace del fine settimana con il 91% di positività. Tra i protagonisti anche Amir Tizi-Oualou, abile a smistare palloni e capace di firmare a muro 4 dei 6 punti personali. Decisivi, inoltre, i 4 ace dell’opposto Paul Buchegger (25 punti ai 400 stagionali, 1 in meno di Vlad Davyskiba per lo stesso traguardo). Piacenza deve invece ripartire dalla mano calda di Ramazan Efe Mandiraci, top scorer con 17 sigilli personali, e da altri atleti in grado di spaccare la partita come Alessandro Bovolenta (che mette nel mirino Edoardo Caneschi nella classifica dei top scorer all-time) e José Miguel Gutierrez. Tutto è ancora possibile.

PRECEDENTI: 28 (14 successi Valsa Group Modena, 14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Vogliamo andare in Semifinale. Fin dalla prima partita abbiamo dimostrato di saper reagire, anche quando siamo sotto. In Gara 4 siamo stati molto bravi nei momenti decisivi: partite così si decidono su pochi punti e noi siamo riusciti a sfruttare le occasioni. In queste occasioni è importante non esagerare e non cercare di fare qualcosa di speciale. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto tutto l'anno: niente di più, niente di meno. Serve continuità, limitare gli errori e restare dentro la gara anche nei momenti difficili, come abbiamo già dimostrato di saper fare ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo reduci da due gare terminate al tie-break, oramai in questa stagione siamo abbonati ai cinque set, a Modena sarà l’ultima spiaggia per entrambe le squadre e ci prepariamo per un’altra gara equilibrata. La differenza la faranno i dettagli e la battuta, bisognerà essere bravi e concentrati fin dai primi scambi per non dare vantaggi ai nostri avversari ».

GARA 5 QUARTI DI FINALE PLAY OFF SCUDETTO-

Domenica 29 marzo 2026, ore 18.00

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza