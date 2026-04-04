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Italia e triplete, magia possibile

La Superlega è pronta ad accendere i motori delle semifinali playoff ma c’è grande attesa anche per la conclusione della stagione delle coppe continentali
Diego De Ponti
1 min
SuperLegapiacenza
Italia e triplete, magia possibile© GALBIATI - ZANetti

TORINO - Sognando il triplete. La Superlega è pronta ad accendere i motori delle semifinali playoff, da domani con Verona-Civitanova, ma c’è grande attesa anche per la conclusione della stagione delle coppe continentali. Il grande obiettivo sarebbe quello di centrale un triplete che manca da quindici anni e che nelle scorse stagione il femminile ha raggiunto. Il primo mattone di questa costruzione lo ha collocato l’Allianz Milano conquistando la Chal

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