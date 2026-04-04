Play Off 5° posto: in Gara 1 dei quarti successi per Monza e Milano

Affermazione netta di Vero Volley Monza all’Opiquad Arena contro Sonepar Padova. Il sodalizio brianzolo comincia così nel migliore dei modi la serie al meglio dei tre incontri. Protagonisti in campo per il team di casa il top scorer Rohrs, autore di 17 punti, e il bomber Velichkov, che si ferma a quota 14 sigilli. Tra gli ospiti in doppia cifra Stefani (12), Orioli (11) ed Held (10). Le due rivali torneranno sotto rete mercoledì 8 aprile alla Kioene Arena per il secondo round. Il team lombardo avrà a disposizione il primo match ball, i patavini cercheranno di sfruttare il fattore campo e impattare la serie per giocarsi la “bella” a Monza. Vittoria lampo per Allianz Milano tra le mura amiche dell’Allianz Cloud contro Cisterna Volley all’esordio stagionale nei Quarti dei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca. Fresca di titolo europeo grazie alla conquista della Challenge Cup 2026, la formazione meneghina regola gli avversari tenendo il pallino del gioco per tutta la partita. Trascinatore l’opposto Reggers con i suoi 23 punti a referto in soli tre parziali. Per gli ambrosiani in doppia cifra anche Otsuka (13). Unico a raggiungere quota 10 tra gli ospiti è Barotto. Mercoledì 8 aprile, alle 20.30, si replicherà a Cisterna di Latina per Gara 2. Il team pontino è obbligato a rifarsi per tenere vive le speranze di qualificazione.

LE DUE PARTITE-

Vero Volley Monza – Sonepar Padova

Un’ora e diciassette minuti. Tanto basta alla Vero Volley Monza per regalarsi un successo contro la Sonepar Padova alla vigilia di Pasqua. Beretta e compagni si impongono in tre set (25-22; 25-19; 25-21) in Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off 5° Posto. Meglio non poteva iniziare quest’ultima parte di stagione in cui i brianzoli cercheranno di arrivare fino in fondo per conquistare un posto nella prossima Challenge Cup. All’Opiquad Arena di Monza la squadra di casa trova nuove soluzioni dopo i saluti dello schiacciatore Martin Atanasov (trasferitosi in Indonesia) e non risente della sua assenza. Coach Eccheli decide di spostare Frascio in posto quattro insieme a Velichkov, mentre il tedesco Röhrs viene schierato in diagonale a Zimmermann. Proprio con l’accoppiata tutta tedesca, la Vero Volley costruisce il suo successo: il palleggiatore gestisce al meglio i suoi attaccanti e viene eletto mvp del match, l’opposto è il miglior realizzatore del match con 17 punti. Nota di merito anche per il centrale Jacopo Larizza, proposto titolare al posto di Mosca e autore di una bella prova. Mercoledì (ore 20:30) a Padova si disputerà Gara 2: in caso di nuova vittoria, Monza staccherà il pass per la semifinale.

La Vero Volley Monza si presenta con la diagonale Zimmermann-Röhrs, Frascio e Velichkov sono gli schiacciatori, Beretta e Larizza al centro, Scanferla libero. La Sonepar Padova risponde con Zoppellari in regia, Masulovic opposto, Orioli e Held schiacciatori, Polo e Truocchio al centro, Diez libero.

L’avvio di Monza è promettente e il gioco espresso produce subito un gap nel punteggio. Gli ospiti ricorrono al primo cambio, sostituendo Masulovic con Stefani (13-9). L’attacco di Truocchio riporta il set in parità (14-14). La Vero Volley non si scompone e riconquista il break (19-17). Coach Cuttini interrompe il gioco per dare indicazioni ai suoi ragazzi e, alla ripresa del match, Padova ricuce lo strappo (19-19). I padroni di casa, però, hanno il merito di indirizzare definitivamente il set e chiuderlo 25-22.

La Sonepar parte forte nel secondo set (4-8) determinata a rimettere il match in equilibrio. Il diagonale di Röhrs riavvicina i monzesi nel punteggio (7-9), il primo tempo di Larizza segna la parità (11-11). Frascio firma il doppio ace (16-15) e Padova chiede un time-out. La Vero Volley, però, allunga e Velichkov dai nove metri firma il 22-18. Röhrs regala il primo set point (24-18), i veneti riescono ad annullarne uno, poi il muro di Larizza mette la parola fine al set (25-19).

Il terzo parziale comincia nel segno di Padova (1-4). I veneti riescono a tenere a distanza la Vero Volley fino a metà set, poi Röhrs trova l’ace (13-15) che riavvicina la squadra. Velichkov in parallela firma il -1 e il successivo muro dei padroni di casa vale la parità (16-16). Il servizio di Zimmermann è velenoso (20-18), la pipe di Velichkov una sentenza (23-20). Röhrs attacca la palla che vale il match ball (24-21) e al servizio la Vero Volley trova l’ace del successo (25-21).

I protagonisti-

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « I ragazzi sono stati molto bravi. Hanno lavorato bene, non hanno mai abbassato l’intensità in allenamento e oggi si è visto. Hanno lottato su ogni punto e questo era ancora più importante del risultato. Penso che anche il pubblico abbia apprezzato. Da questi Play Off 5° Posto mi aspetto prestazioni come quella di oggi, al di là del risultato. L’importante è che la stagione finisca con un momento da ricordare e non con uno da cancellare ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Monza arriva da un turno importante di play off contro Perugia e ha espresso un livello di gioco superiore al nostro questa sera. Ci sono stati alcuni aspetti che non ci hanno aiutato. La battuta, ad esempio: non siamo riusciti a trovare un equilibrio. Nel secondo set abbiamo sbagliato circa il 50% dei servizi. Nel terzo parziale abbiamo provato a sistemare qualcosa, ma anche la ricezione non ci ha supportato a dovere. Non siamo riusciti a contenere il loro servizio e, anche quando la ricezione è stata positiva, il nostro sideout non è stato efficace come lo è stato durante la stagione. Paradossalmente, abbiamo fatto meglio nelle situazioni di difficoltà: con palla alta siamo riusciti a chiudere l’azione otto volte su dieci, un dato molto positivo ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – SONEPAR PADOVA 3-0 (25-22; 25-19; 25-21)

VERO VOLLEY MONZA: Velichkov 14, Frascio 9, Röhrs 17, Scanferla (L), Larizza 5, Beretta 4, Zimmermann 4. N.E.: Mapelli, Ciampi, Knipe, Alimenti, Mosca, Pisoni (L). All: Eccheli.

SONEPAR PADOVA: Gardini 2, Zoppellari, Diez (L), Stefani 12, Polo 3, Toscani (L), Todorovic, Orioli 11, Truocchio 7, Masulovic 2, Held 10. N.E.: Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All: Cuttini

ARBITRI: Salvati, Cesare

Durata set: 23′, 25′, 29′. Tot. 77′

Mvp: Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2286

Allianz Milano-Cisterna Volley

Sull’onda del successo di mercoledì nella finale di Coppa Challenge, Allianz Milano inizia nel migliore dei modi il suo Play Off 5° Posto contro Cisterna Volley nel suo Cloud. L’atmosfera è quella giusta e si vede fin dalle primissime battute, anche se i pontini, che non schierano uno dei loro punti di forza, il centrale Plak, sono sempre avversari da prendere con le pinze. La partita vive di strappi, con la squadra di coach Roberto Piazza a mettere sempre i break decisivi verso la metà dei parziali. I primi due set sono in fotocopia, nel terzo Allianz domina. Parità a muro (5-5) la differenza tra le due squadre si scava al servizio con gli 8 ace milanesi e in attacco, con il 52% di Allianz contro il 39% pontino. Rivincita mercoledì sera a Cisterna. Reggers si prende un altro titolo da Mvp, il diciottesimo titolo di migliore giocatore nelle tre stagioni milanesi.

Diagonale tipo per Milano (Kreling in cabina di regia e Reggers opposto), le bande sono Ichino e Otsuka, al centro Masulovic e Caneschi, libero Catania. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio e Barotto opposto, Tarumi e Bayram schiacciatori, centrali Mazzone e Diamantini, Currie libero.

La partita inizia con uno scambio infinito chiuso da Ferre Reggers per il 3-0 Allianz. La squadra del presidente Lucio Fusaro prova a tenere il break più a lungo possibile prima del ritorno pontino. La pipe di Otsuka ben smarcato da Kreling fa il 6-3, seguito dall’ace di Reggers. Ricuce il muro di Bayram 8-7. Il pareggio arriva grazie a un ace dello schiacciatore turco 10-10. Sul servizio di Masulovic il nuovo break Allianz: 14-11 e time out Morato. Allunga Ichino in diagonale 15-11. Ace Ichino: 18-13 e seconda interruzione per Cisterna. Doppio cambio laziale, dentro Guzzo e Salsi, Reggers fa il 20-14. Catania in bagher per Reggers 22-16. Del capitano anche il 24-18 dopo un rally prolungato. Chiude Ichino 25-19.

Nel secondo set l’ace di Otsuka spezza gli equilibri con il 3-2 seguito da uno slash chiuso da Ichino. Ichino show, firma la pipe e alza, quindi schiaccia proprio da posto sei: 8-6. Cisterna resta però sul pezzo, Bayranm pareggia d’esperienza 8-8. Otsuka chiude un rally prolungato 11-9. Tiene il cambio palla Cisterna Volley, di Otsuka il 18.15, poi Kreling colpisce in battuta su Finauri, entrato come schiacciatore in seconda linea 19-15 e time out Morato. Otsuka al servizio propizia un break che si rivela decisivo. Reggers fa il 23-17. Chiude un servizio out di Barotto 25-19. Reggers si porta a 16 punti personali nei due set. Cisterna è davanti a muro dopo i due set: 3-2, ma paga in attacco con il 40% contro il 52% meneghino, oltre che nel conteggio degli ace 5-2.

Di Martino per Masulovic nel terzo parziale tra le fila di Milano e il giovanissimo Tosti per Diamantini in casa Cisterna. Ace di Otsuka e monster block di Di Martino: 5-1 Allianz con time out Morato. Caneschi in primo tempo per l’8-3. Ferma il gioco per la seconda volta il coach ospite, Cisterna deve provare la rimonta. Ichino chiude dopo una bella difesa di Cisterna: 10-4. Rotty proprio per Ichino in seconda linea. L’ace di Otsuka spezza ancora il set 14-8. Anche Reggers trova un ace, poi Mazzone mura Rotty rimasto per la prima volta in stagione anche in prima linea 17-11. Otsuka è spietato, si avvicina la fine del match. Reggers ferma a muro Tarumi 24-14. La chiude il capitano 25-14.

I protagonisti-

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Si è chiusa oggi una settimana per noi importante, lo sapevamo, una settimana che ci ha portato la Coppa Challenge, che era l’appuntamento assolutamente che avevamo messo come obiettivo iniziale e la squadra è stata brava a portarla a casa. Adesso i ragazzi devono restare con l’energia corretta, con l’energia giusta, con il focus al cento per cento su questa serie. Ci siamo quasi riusciti, nei primi due set, anche se siamo stati un po’ troppo ballerini. Il primo set eravamo 7-3 per noi, poi 10-10. Poi dopo abbiamo ripreso le distanze ancora. Il secondo set siamo stati bravi, ma da metà, bisogna che cominciamo a esserlo dall’inizio nella prossima partita. L’obiettivo è chiudere in due gare questa serie per tirare un po’ il fiato ».

Daniele Morato (Allenatore Cisterna Volley)- « Nel primo e secondo set abbiamo giocato la nostra pallavolo con una buona presenza, ma la loro qualità ha fatto la differenza e non siamo riusciti a contenerli. Il terzo set è stato molto complicato a livello mentale, loro sicuramente sono più in palla di noi e si è visto. Ora pensiamo a lavorare per arrivare a gara-2 in una condizione che ci possa permettere di fare una buona prova davanti ai nostri tifosi, con l'obiettivo di portare la sfida a gara-3 ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-19, 25-19, 25-14)

ALLIANZ MILANO: Kreling 1, Reggers 23, Ichino 8, Caneschi 5, Masulovic 3, Catania (L), Lindqvist ne, Benacchio ne, Di Martino 2, Corbetta (L2) ne, Otsuka 13, Rotty, Barbanti ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.



CISTERNA VOLLEY: Fanizza 1, Barotto 10, Muniz de Oliveira ne, Currie (L), Guzzo 1, Tarumi 7, Diamantini 2, Salsi, Mazzone 4, Bayram 6, Tosti 2, Plak ne, Finuari. All. Daniele Morato. Ass. Paolo Falabella.

ARBITRI: Caretti, Curto

Durata set 25’, 24’, 22’ Tot: 71’

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 1.038