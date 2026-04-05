Play Off: Verona fa la voce grossa in Gara 1 contro Civitanova

Tra i protagonisti di serata Noumory Keita, premiato MVP e autore di 15 punti nell’arco del match (3 gli ace dello schiacciatore scaligero); in doppia cifra per la Rana anche Darlan (13) e Rok Mozic (11). In casa Cucine Lube Civitanova, invece, sono 20 i punti per Aleksandar Nikolov (top scorer dell’incontro) e 10 quelli di Mattia Bottolo.

Dopo un primo set equilibrato, caratterizzato da continui colpi di scena e terminato col punteggio di 34-32 (si tratta del quinto incontro di SuperLega col punteggio più alto nella stagione in corso, 66 i punti complessivi), i padroni di casa hanno saputo amministrare al meglio l’incontro, aggiudicandosi il secondo e il terzo parziale col punteggio di 25-21.

Verona e Civitanova torneranno così in campo nella serata di mercoledì 8 aprile quando, in diretta su Rai Sport e VBTV andrà in scena il secondo atto di questa serie di Semifinali. Nel pomeriggio di domani, lunedì 6 aprile, alle 17.30 scenderanno invece in campo le altre due semifinaliste: il PalaBarton Energy si prepara per accogliere Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che farà calare il sipario su Gara 1.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « C'è stato l'inizio che mi aspettavo, con una Lube più abituata di noi a giocare queste partite. Avevo detto che avremmo dovuto essere disponibili a soffrire un po' di emozione, siamo partiti contratti e lo accettiamo, poi siamo riusciti ad accelerare, soprattutto col servizio, facendo male alla loro linea di ricezione. Ora riposiamo, analizziamo cosa ha funzionato e cosa no, perché ci aspetta un'altra battaglia. Abbiamo bisogno del meglio di tutti quanti se vogliamo ambire a lottare contro avversari fortissimi come Civitanova come abbiamo fatto oggi ».

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Non stiamo attraversando un buon periodo, purtroppo i fatti dicono che se non riusciamo a vincere il primo set facciamo molta fatica a rimanere in partita, lo si è visto pure oggi. Dobbiamo prima di tutto migliorare la nostra prestazione al servizio, perché senza una buona battuta non puoi vincere contro una squadra come Verona. Dobbiamo subito cambiare immediatamente rotta, altrimenti sarà una serie molto corta ».

Il tabellino-

RANA VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (34-32, 25-21, 25-21) –

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 11, Vitelli 4, Ferreira Souza 13, Keita 15, Zingel 8, D’Amico (L), Planinsic 1, Staforini (L), Sani 1, Bonisoli 0, Nedeljkovic 0. N.E. Valbusa, Glatz. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 10, Gargiulo 4, Loeppky 8, Nikolov 20, D’Heer 2, Bisotto (L), Orduna 1, Balaso (L), Kukartsev 0, Podrascanin 5, Duflos-Rossi 0. N.E. Hfaiedh, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Cerra, Verrascina.

Durata set: 40′, 27′, 27′; tot: 94′.

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 5005