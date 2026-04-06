Play Off 5° Posto: Modena regola Cuneo in tre set

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Davyskiba in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Cuneo risponde con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Strehlau-Zaytsev martelli, Codarin-Stefanovic centrali con Cavaccini libero. I padroni di casa iniziano con il piede giusto, ace Davyskiba e 5-1 con timeout Battocchio. La formazione ospite prova a reagire, battuta vincente di Feral e 11-9 con timeout Giuliani. Modena si mantiene avanti e sfrutta gli errori di Cuneo, 21-18 e timeout Battocchio. L’errore di Baranowicz al servizio regala il primo set ai gialloblù, 25-22 e 1-0. Avvio positivo di Modena, muro di Bento su Feral e 10-8 dopo i primi scambi. I gialloblù controllano e aumentano il proprio vantaggio, attacco vincente di Davyskiba e 19-15 con timeout Battocchio. Il mani out di Davyskiba chiude anche il secondo set a favore dei padroni di casa, 25-21 e 2-0. Modena continua a spingere, ace di Sanguinetti e 5-4 ad inizio terzo parziale. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione, muro di Mati su Zaytsev e 16-11 con timeout Battocchio. Modena vince set (25-21 con punto finale di Davyskiba) e match (3-0) e tornerà in campo giovedì 9 aprile (ore 20.30) a Cuneo per gara 2.

I protagonisti-

Matias Giraudo (Valsa Group Modena)- « Dispiace non aver centrato la semifinale, ma siamo motivati per cercare il nuovo obiettivo: quinto posto e qualificazione alla coppa europea. Abbiamo ancora voglia di giocare e dare sempre il massimo come abbiamo fatto tutto l'anno. Gara 2 sarà tosta, Cuneo gioca bene e il loro palazzetto è difficile ma noi dobbiamo andare concentrati e mettere in campo il nostro livello ».

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ovviamente dobbiamo fare i complimenti a Modena per la meritata vittoria della partita. Noi siamo stati un po' fallosi in attacco, anche per la loro bravura nella fase di muro e difesa, e questa è stata la chiave della partita. Con qualche palla a terra in più da parte nostra avremmo avuto più possibilità. Usciamo a testa alta sapendo di aver affrontato un avversario forte e faremo di tutto giovedì per portare la serie a gara 3 ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou , Davyskiba 18, Porro 12, Bento 8, Mati 5, Sanguinetti 6, Perry (L), Tauletta 1, Giraudo. N.E.: Massari, Federici (L), Anzani, Buchegger, Ikhbayri. All. Giuliani.

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Baranowicz, Feral 10, Zaytsev 5, Strehlau 15, Codarin 3, Stefanovic 4, Cavaccini (L), Bonomi, Giraudo, Sala 1. N.E.: Copelli, Oberto (L), Colasanti, Cattaneo. All. Battocchio.

ARBITRI: Serafin, Armandola.

Durata set: 28’, 28’, 26’; tot: 82’.

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori 2580