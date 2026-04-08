L' MVP dei Quarti Play Off è Efe Mandiraci

PIACENZA - Efe Ramazan Mandiraci, schiacciatore turco della Gas Sales Bluenergy Piacenza è stato nominato MVP dei Quarti di Finale Play Off. Lo schiacciatore turno, classe 2002, con le sue prestazioni ha contribuito ad eliminare la Valsa Modena e a portare i biancorossi in semifinale.

Il martello in forza agli emiliani, che si stanno giocando la serie delle Semifinali contro Sir Susa Scai Perugia (Mandiraci non ha potuto essere del match, se non per pochi scambi, a causa di un problema fisico) ha infatti vinto per ben due volte il premio come MVP lungo l’arco delle gare valide per i Quarti di Finale Play Off, con Piacenza che ha avuto la meglio in cinque sfide sulla Valsa Group Modena.