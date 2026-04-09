Play Off 5° Posto: Modena in semifinale, eliminata Cuneo

CUNEO- La Valsa Modena bissa il risultato di Gara 1, vince 0-3 (17-25, 25-27, 19-25) in casa dell' MA Acqua S. Bernardo Cuneo e conquista la semifinale dei Play Off 5° Posto nella quale sfiderà l'Allian Milano per entrare in finale. Il successo degli uomini di Giuliani, netto e frutto di una pretazione convincente, è arrivato nonostante le scete del tecnico gialloblu che ha tenuto a riposo Mati, Tizi-Oualou, Davyskiba, Porro e fatto a meno dell'infortunato Ikhbayr.

Cuneo parte con Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Strehlau-Zaytsev martelli, Codarin-Stefanovic centrali con Cavaccini libero. Modena parte con il sestetto composto da Giraudo-Buchegger in diagonale principale, Bento-Massari di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry liberoAvvio positivo per i gialloblù, pipe di Bento e 4-6 dopo i primi scambi. La formazione di Giuliani continua a spingere, ace di Anzani e 8-13. Vantaggio netto e Bento super protagonista: sei punti realizzati dallo schiacciatore brasiliano. Modena controlla fino alla fine del primo set senza particolari problemi, 17-25 e 0-1. Cuneo reagisce ad inizio secondo parziale, muro di Codarin su Massari e 5-1. I gialloblù provano a rientrare in corsa, primo tempo di Sanguinetti e 14-12. Modena ritrova la parità, attacco vincente di Buchegger e 17-17. Si gioca punto a punto, Anzani e compagni alzano la voce dopo l’iniziale svantaggio e conquistano il set: Buchegger a segno (otto punti realizzati nel parziale), 25-27 e 0-2. Modena parte forte anche nel terzo set, Massari non sbaglia e 3-5. Il parziale prosegue con Massari protagonista, 10-13 e timeout Battocchio. La compagine ospite allunga ulteriormente, primo tempo di Sanguinetti e 15-19. Modena conduce fino al termine, vincendo sia set (19-25 con punto finale di Giraudo in battutaa) che match (0-3). I gialloblù portano dunque a casa la serie (2-0) e approdano in semifinale playoff quinto posto dove affronteranno Milano.

I protagonisti-

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Abbiamo affrontato un avversario forte con giocatori di livello internazionale, sapevamo che non sarebbe stato facile. Cuneo è ancora in SuperLega e il prossimo anno si giocherà ancora nel miglior campionato al mondo, il bilancio è assolutamente positivo, al di là di tutto l'obiettivo è stato raggiunto e dobbiamo essere tutti stra contenti ».

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Complimenti a Cuneo, noi siamo stati bravi a imporre il nostro ritmo fin dall'inizio e raggiungere l'obiettivo delle semifinali. Complimenti anche ai ragazzi, chi ha avuto meno spazio durante l'anno si è fatto trovare pronto. Anche personalmente sono contento, mi mancava il campo. Adesso pensiamo alle semifinali contro Milano, saranno partite toste. Dovremmo interpretare al meglio la serie per andare in finale e cercare di raggiungere il quinto posto ».

Il tabellino-

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO – VALSA GROUP MODENA 0-3 (17-25, 25-27, 19-25)

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Baranowicz 0, Strehlau 8, Codarin 5, Feral 10, Zaytsev 5, Stefanovic 4, Oberto (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Giraudo 0, Sala 3, Colasanti 0, Cattaneo 0. N.E. Copelli. All. Battocchio.

VALSA GROUP MODENA: Giraudo 4, Massari 9, Anzani 7, Buchegger 16, Bento 11, Sanguinetti 7, Federici (L), Perry (L), Tauletta 1. N.E. Mati, Tizi-Oualou, Davyskiba, Porro. All. Giuliani.

ARBITRI: Rossi, Scotti.

Durata set: 26’, 33’, 26’; tot: 85’.

MVP: Matias Giraudo (Valsa Group Modena).

Spettatori :1618.