Play Off: Verona-Civitanova sfida in equilibrio, match ball per Perugia

ROMA- La stagione di SuperLega Credem Banca vive le fasi più palpitanti. Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile l’appuntamento è con il terzo atto delle Semifinali Play Off. Sabato alle 18.00, sul taraflex del Pala Agsm Aim, con diretta su Rai Sport e DAZN, Rana Verona e Cucine Lube Civitanova si confrontano a caccia del 2-1 nella serie al meglio dei cinque match. A ristabilire il temporaneo equilibrio sono stati i marchigiani nel match di mercoledì, rimettendosi in corsa dopo un periodo delicato. Avanti 2-0 nella sua serie e intenzionata a scacciare i fantasmi della scorsa stagione, Sir Susa Scai Perugia è reduce dal 3-1 corsaro siglato nel quartier generale di Gas Sales Bluenergy Piacenza, il secondo di fila inflitto agli emiliani, e punta a ripetersi domenica alle 18.00, tra le mura amiche del Pala Barton Energy, con diretta su Rai Sport e DAZN (con incursioni dal palasport umbro da parte di Manuela Collazzo, su Rai Radio Uno), per chiudere i conti alla prima occasione disponibile. Non sono dello stesso avviso Robertlandy Simon e compagni, pronti a vendere cara la pelle.

LE DUE SFIDE-

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova

Quando si ritrovano sotto rete due squadre imprevedibili come Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, tutto è possibile. Dopo un primo round vinto in tre set e chiuso in crescendo dagli scaligeri, in Gara 2 una formazione “laureata” in rimonte come quella marchigiana ha saputo mettere sottochiave le negatività e ha risposto all’appello con una ferocia agonistica che all’Eurosuole Forum non si vedeva da tempo. Il bilancio di 1-1 dopo le prime due partite lascia la serie apertissima. La formazione di Fabio Soli ha dalla sua parte il fattore campo favorevole nel terzo match e in un’eventuale Gara 5, ma gli uomini di Giampaolo Medei hanno già vinto in stagione all’ombra dell’Arena e dopo essersi rialzati provano a giocarsi una grossa fetta di qualificazione nella prossima partita. Verona, meno brillante del solito al servizio nelle Marche e con le sue punte di diamante poco lucide, può solo fare meglio in casa, mentre i biancorossi, stimolati dalla presenza in campo del veterano Marko Podrascanin, hanno il compito di non disperdere fiducia e determinazione, ma di limitare gli errori perché a Verona Noumory Keita (1 muro ai 100 in SuperLega e 4 punti ai 300 nei Play Off) vuole tornare a volare. Da una parte Aidan Zingel è alla gara n. 400 in SuperLega e vuole i 1.500 punti con la maglia degli scaligeri, dall’altra Alex Nikolov cerca il punto n. 600 nei Play Off ed è a 5 attacchi vincenti dai 500 stagionali, mentre Mattia Bottolo è a 4 punti dai 2.000 in carriera.

PRECEDENTI: 60 (12 successi Rana Verona, 48 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Micah Christenson a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Arriviamo a Gara 3 con la consapevolezza di avere un’importante opportunità in casa e, allo stesso tempo, la necessità di alzare il livello della nostra pallavolo rispetto a Civitanova. Siamo anche consapevoli che la Lube sta crescendo nel proprio gioco. In Gara 1 si erano intraviste le loro fatiche legate alla Champions, mentre Gara 2 non è stata una partita particolarmente brillante, con molti errori da entrambe le parti. Dobbiamo quindi aspettarci una Lube più performante rispetto alle prime due sfide; noi, invece, dovremo non solo ridurre il numero di errori, ma soprattutto mantenere un livello di attenzione che in Gara 2 è mancato: spesso abbiamo avuto troppa fretta di chiudere i punti, cercando soluzioni affrettate invece di sfruttare al meglio le occasioni costruite. Molto dipenderà proprio dalla qualità dell’attenzione che sapremo mettere in ogni fase di gioco ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Contro Verona abbiamo reagito con orgoglio per noi stessi, per la maglia e per i tifosi. Dopo la partita di Pasqua ci siamo confrontati con lo staff, consapevoli di dover dare una scossa dopo tre sconfitte per concludere nel migliore dei modi una stagione vissuta tra alti e bassi. Siamo riusciti a dosare cattiveria agonistica e un atteggiamento lucido. Ora la serie è in parità e possiamo puntare alla Finale anche se Verona al momento gode del fattore campo favorevole. Dobbiamo sfruttare la scia della vittoria di mercoledì. Sabato i nostri avversari saranno favoriti al Pala Agsm AIM, soprattutto al servizio e in attacco, ma noi andremo lì per vincere. In Regular Season ci siamo già riusciti. Dovremo essere bravi e concentrati nella fase di cambio palla, soprattutto nei loro turni molto importanti. Bisogna essere incisivi e togliere subito il servizio ai loro battitori più pericolosi ».

Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza

La forbice tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza continua ad allargarsi, con gli umbri che grazie al 3-1 corsaro di giovedì in Gara 2 al PalaBancaSport si sono portati in doppio vantaggio nella serie e hanno incamerato il successo numero 19 sui 21 incroci con la formazione piacentina. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono a una sola vittoria dal ritorno in Finale Scudetto, ma non dimenticano la rimonta subita lo scorso anno contro Civitanova dopo due vittorie nella serie e intendono infliggere il “colpo di grazia” agli avversari al Pala Barton Energy di Pian di Massiano. Sul fronte opposto il gruppo di coach Dante Boninfante vuole giocarsi fino in fondo le chance di rimonta cancellando statistiche e precedenti e puntando sulla fame di vittorie. La scintilla potrebbe coincidere con il rientro di Efe Mandiraci, Credem Banca MVP dei Quarti, assente in Gara 1 delle Semifinali e impiegato solo per pochi scampoli di match giovedì sera. Sul fronte Sir Ben Tara è a 6 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Oleh Plotnytskyi è a 2 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off, Yuki Ishikawa è a 21 attacchi vincenti dai 400 nei Play Off. Tra gli ospiti Alessandro Bovolenta è a 18 attacchi vincenti dai 400 stagionali, Gianluca Galassi è a 4 punti dai 300 nei Play Off e a 13 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera. Il match sarà raccontato anche su Rai Radio Uno tramite la voce di Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 21 (19 successi Sir Susa Scai Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Dragan Travica a Perugia nel 2020/21, 2021/22

Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Domenica a Perugia è la nostra ultima occasione per potere riaprire il discorso di questa serie di Semifinale e faremo di tutto per sfruttarla anche se sappiamo tutti la forza di Perugia. Sbaglia pochissimo e quando fa bene anche in battuta diventa davvero difficile affrontarla. Non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di mettere in campo quanto sappiamo fare, se poi gli avversari faranno meglio di noi sarà merito loro ».

Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia )- « Penso che dobbiamo migliorare sulle partenze all’inizio di qualche set; le squadre a questi livelli non ci permettono poi di recuperare. A Piacenza siamo stati bravi a farlo per un po’, ma poi alla lunga diventa dura. Siamo stati bravi, tuttavia, a rimanere in partita perché non è facile poi quando sei sotto di 6, 7 punti, quindi questa è la cosa positiva, ma sicuramente da migliorare. In questi casi l’atteggiamento è fondamentale, aiuta a giocare meglio sia noi se sorridiamo, ma anche perché se non sorridiamo, nell’altra metà del campo gli avversari lo notano e prendono coraggio, quindi bravi noi a rimanere concentrati e rimanere sul set anche col sorriso, come dice coach Lorenzetti ».

GARA 3 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF

Sabato 11 aprile 2026, ore 18.00

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Lot Dominga, Goitre Mauro Carlo Serie 1-1

Domenica 12 aprile 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Simbari Armando, Luciani Ubaldo Serie 2-0