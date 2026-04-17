Play Off: Civitanova ha il match point, ultima chance Verona 

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Gara 4 di semifinale Play Off tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona. Domani alle 18.00 le squadre di Medei e Soli si sfideranno all'Eurosole con i cucinieri, dopo il successo in casa degli avversari in Gara 3, in vantaggio 2-1 nella serie e dunque con in mano il match point per raggiungere Perugia in finale. Dopo il 3-0 iniziale targato Rana in Gara 1 è arrivato l’aggancio dei biancorossi nel secondo match (3-1) e, a seguire, il sorpasso. I giochi sono aperti, entrambe le squadre hanno grandi qualità.

La sfida, che coincide con la n. 100 in SuperLega per il biancorosso Mattia Boninfante, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Siamo pronti per affrontare Milano, hanno fiducia nei loro mezzi e giocatori di alto livello. Dovremo dare sicuramente il massimo contro un avversario tosto. Non è una Gara Scudetto, ma è importante per entrambe le squadre, anche in ottica Europa. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, crediamo nel nostro gruppo e l’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Sappiamo perfettamente che andiamo a giocare in un palazzetto come quello di Modena, dove la squadra di casa si esalta soprattutto nel fondamentale della battuta, che in questo momento sta facendo la differenza sia nei Play Off sia nel percorso per il quinto posto. Mi aspetto una gara molto complicata, come tutte le partite del campionato italiano e come quelle di questo girone. Andremo in campo con la giusta determinazione, consapevoli che il percorso fatto lo scorso anno, proprio a Modena, ci ha permesso di conquistare la possibilità di alzare la Challenge Cup in questa stagione. E questo non è affatto un dettaglio ».

PRECEDENTI: 35 (24 successi Valsa Group Modena, 11 successi Allianz Milano)

EX: Leonardo Barbanti a Modena nel 2024/25 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Sabato 18 aprile 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona Arbitri: Cesare Stefano, Zanussi Umberto Serie 2-1