Play Off 5° posto: Trento e Modena possono staccare il pass per la finale

ROMA -Il secondo round delle Semifinali Play Off 5° Posto Credem Banca può già emettere dei verdetti decisivi nelle serie al meglio dei tre match. Sabato 25 aprile 2026, alle 16.00, Vero Volley Monza riceve all’Opiquad Arena la visita di Itas Trentino, con i gialloblù che hanno vinto la prima sfida e possono chiudere i giochi in trasferta. Domenica 26 aprile, alle 17.00, il calendario propone all’Allianz Cloud il match tra Allianz Milano e Valsa Group Modena. Avanti 1-0 dopo il successo all’esordio, i canarini possono chiudere il discorso in Gara 2, ma devono misurarsi contro una rivale che in casa sa esaltarsi. Le gare saranno visibili su DAZN e VBTV.

LE DUE SFIDE-

Vero Volley Monza - Itas Trentino

Vero Volley Monza e Itas Trentino si misurano per la 44ª volta. Sotto 1-0 nella serie, i brianzoli sono a caccia dell’ottavo successo complessivo contro i dolomitici. Un obiettivo fondamentale per gli uomini di Massimo Eccheli, intenzionati a portare la Semifinale a Gara 3 e cercare il tutto per tutto in trasferta nell’eventuale sfida alla BTS Arena. Forti del 3-0 lampo centrato nel primo match e della disponibilità di Daniele Lavia, i gialloblù di Marcelo Mendez non vogliono abbassare la guardia dopo aver dominato il confronto interno in tutti i fondamentali, in particolare nella fase offensiva, con Theo Faure e Jordi Ramon (9 attacchi vincenti ai 300 in stagione), e a muro con Simon Valentin Torwie. Monza riparte dalla mano calda di Zhasmin Velichkov e dal contributo di spessore fornito da Erik Rohrs (4 punti ai 300 stagionali), il tedesco in campo per la 50esima volta nelle competizioni Lega Pallavolo Serie A con la maglia di Monza.

PRECEDENTI: 43 (7 successi Vero Volley Monza, 36 successi Itas Trentino)

\EX: Nessuno

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- «Conosciamo la forza dei nostri avversari, quest'anno contro di loro non siamo mai riusciti a vincere e speriamo di interrompere questa serie negativa. Il nostro obiettivo è continuare la stagione, vogliamo vincere domani e andare a giocarci Gara 3. Sappiamo che non sarà facile, l'Itas Trentino è una squadra fortissima che quest'anno è stata sfortunata. Domenica scorsa non abbiamo gestito bene la partita, in casa cercheremo di fare una delle migliori prestazioni dell'anno ».

Theo Faure (Itas Trentino)- « Dobbiamo affrontare questo impegno con lo stesso spirito che abbiamo avuto in Gara 1: determinazione, grinta e lucidità per provare a vincere anche questo appuntamento e chiudere il conto, se possibile, già sabato per andare avanti nel tabellone ».

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Match n. 37 tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con gli emiliani avanti 25-11 nelle vittorie globali e in vantaggio 1-0 nella serie delle Semifinali. I padroni di casa devono vincere con qualsiasi risultato per rimanere in corsa e tornare al PalaPanini per l’eventuale Gara 3, mentre i canarini, vittoriosi in quattro set all’esordio, non possono permettersi di sprecare la chance e rimettere in gioco gli avversari. Nel primo match agli ambrosiani non è bastato un Ferre Reggers (17 punti ai 600 stagionali e 12 attacchi vincenti in SuperLega) in versione “one man show” con 30 punti personali a referto. A fare la differenza è stata una prestazione corale di Modena, bene orchestrata da Amir Tizi-Oualou, capace di mandare in doppia cifra cinque compagni, e dall’efficacia di Paul Buchegger, capace di chiudere con 18 punti e il 60%. L’austriaco mette nel mirino i 1.000 punti con la maglia di Modena.



PRECEDENTI: 36 (11 successi Allianz Milano, 25 successi Valsa Group Modena)

EX: Leonardo Barbanti a Modena nel 2024/25 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)- « Domenica affronteremo ancora la Valsa Group Modena, una squadra che conosciamo bene e che già in Gara 1 ha dimostrato di poterci mettere in seria difficoltà. Sarà una sfida impegnativa e per noi decisiva: è un dentro o fuori. Una sconfitta significherebbe eliminazione, mentre una vittoria ci permetterebbe di allungare la serie a Gara 3, mercoledì al PalaPanini. Ci troveremo di fronte un avversario determinato a chiudere i conti della Semifinale. Noi abbiamo studiato bene la partita della scorsa settimana e sappiamo cosa aspettarci, lo stesso avranno fatto gli avversari. Serviranno intensità e attenzione, perché sarà una gara dura sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Contiamo sul sostegno del nostro pubblico: il sostegno dei tifosi può fare la differenza ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Abbiamo visto che il livello di Milano è molto alto: gara 1 si è decisa per pochi punti e quindi dovremo scendere in campo con grande concentrazione per portare a casa il risultato. E’ una serie apertissima. Conosciamo bene la loro diagonale, hanno giocatori di altissimo livello e dovremo fare molta attenzione sotto ogni punto di vista ».

GARA 2 SEMIFINALE PLAY OFF-

Sabato 25 aprile 2026, ore 16.00

Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Cesare Stefano, Cerra Alessandro

Domenica 26 aprile 2026, ore 17.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi Umberto, Zavater Marco

LA SITUAZIONE NELLE SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO

Itas Trentino è avanti 1-0 nella serie contro Vero Volley Monza.

Valsa Group Modena è avanti 1-0 nella serie contro Allianz Milano.