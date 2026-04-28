Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ben Tara è l'MVP delle semifinali

L'opposto tunisino di passaporto sportivo polacco protagonista assoluto nelle tre sfide contro Piacenza che hanno portato i Block Devils in finale
1 min
Ben TaraSir Susa
Ben Tara è l'MVP delle semifinali
PERUGIA-Una serie di Semifinale chiusa in tre gare, anche grazie ad un rendimento costante: se Sir Susa Scai Perugia è approdata in Finale Scudetto lo deve ad uno dei suoi trascinatori, che da tre anni fa vibrare il PalaBarton Energy ad ogni schiacciata e ad ogni attacco. Tra i protagonisti delle tre gare di Semifinale tra Block Devils e Gas Sales Bluenergy Piacenza c’è Wassim Ben Tara, che è stato nominato Credem Banca MVP delle Semifinali Play Off: l’opposto classe 1996, nato in Tunisia ma di passaporto sportivo polacco, ha saputo caricarsi sulle spalle la formazione umbra, trascinandola verso la sua seconda finale stagionale di quest’anno dopo quella di Supercoppa, vinta proprio dalla formazione di Sirci.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di SuperLega

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS