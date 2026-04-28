Ben Tara è l'MVP delle semifinali

PERUGIA-Una serie di Semifinale chiusa in tre gare, anche grazie ad un rendimento costante: se Sir Susa Scai Perugia è approdata in Finale Scudetto lo deve ad uno dei suoi trascinatori, che da tre anni fa vibrare il PalaBarton Energy ad ogni schiacciata e ad ogni attacco. Tra i protagonisti delle tre gare di Semifinale tra Block Devils e Gas Sales Bluenergy Piacenza c’è Wassim Ben Tara, che è stato nominato Credem Banca MVP delle Semifinali Play Off: l’opposto classe 1996, nato in Tunisia ma di passaporto sportivo polacco, ha saputo caricarsi sulle spalle la formazione umbra, trascinandola verso la sua seconda finale stagionale di quest’anno dopo quella di Supercoppa, vinta proprio dalla formazione di Sirci.
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