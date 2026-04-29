Play Off: Perugia e Civitanova iniziano la sfida tricolore

PERUGIA - Il popolo della pallavolo è pronto per esaltarsi con la sfida tricolore che opporrà Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova. Una serie al meglio delle cinque partite che promette spettacolo e colpi di scena fra chi ha dominato la Regular Season e la formazione che, partendo dal sesto posto, ha saputo raggiungere la finale superando Itas Trento e Rana Verona. Domani, mercoledì 30 aprile, al Pala Barton il primo atto il via alla sfida.

Faccia a faccia nell’ultimo atto del torneo saranno le formazioni di Lorenzetti e Medei, una vera e propria l“classica”, squadre che si ritrovano a lottare l’una contro l’altra per la sesta volta in una serie di Finale tricolore. Un confronto che la renderà la Finale più disputata nella storia dei Play Off Scudetto.

Gara 1 è in programma giovedì 30 aprile 2026 (ore 20.30) in un PalaBarton Energy sold-out, con diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV e interventi radiofonici su Rai Radio Uno. Prima del fischio d’inizio Wassim Ben Tara, opposto di Perugia, sarà premiato come Credem Banca MVP delle Semifinali Play Off.

Nell’area Pre-gara sono disponibili le presentazioni dei singoli match, le dichiarazioni dei protagonisti, record, ex e precedenti.

La Finale Scudetto si apre con la sfida n. 76 tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova. Gli umbri sono avanti 39 a 36 nel computo globale delle vittorie. Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno nei Play Off, ma in Semifinale, con rimonta eclatante dei marchigiani, sconfitti nei primi due match ma abili nel ribaltare la situazione e imporsi in Gara 5 a Perugia. Il faccia a faccia tra le due squadre nelle fasi clou è ormai una costante. La Lube, che è a caccia dell’ottavo Scudetto, per quattro volte si è cucita al petto il tricolore dopo aver battuto la Sir nella serie decisiva (2014, 2019, 2021, 2022), mentre i Block Devils hanno vinto due volte la SuperLega e il primo campionato lo hanno conquistato proprio contro i cucinieri nel 2018.

Nella stagione in corso il team marchigiano non ha avuto vita facile contro quello umbro, che ha vinto entrambe le sfide di Regular Season e si è imposto tra le mura amiche nella gara secca dei Quarti di Finale nella Del Monte® Coppa Italia. La Finale nazionale rappresenta un passaggio cruciale nella stagione dei bianconeri, vincitori del Mondiale per Club, della Del Monte® Supercoppa, della Regular Season e in attesa di inseguire anche la CEV Champions League nella Final Four di Torino dopo il successo della scorsa edizione. Dall’altra parte della rete c’è una Lube che è stata capace di alzare il livello del gioco, seppur con un andamento altalenante in una stagione regolare chiusa in sesta posizione, mentre il percorso europeo si è arrestato bruscamente nei Quarti di CEV Champions League. L’approdo in Finale Scudetto ha già messo al sicuro un’annata complessa. La vittoria di un altro titolo dopo la Coppa Italia 2025 sarebbe un’altra conferma per il progetto di un team giovane e spregiudicato. L’unico ex della gara, il centrale biancorosso Marko Podrascanin, costituisce un punto di riferimento per i compagni emergenti e sta contribuendo ad alzare il livello del muro.

Nei Play Off 2026 Perugia è imbattuta grazie alle vittorie nelle serie contro Monza e Piacenza, tra l’altro senza poter utilizzare l’infortunato Agustin Loser al centro. Civitanova, invece, ha estromesso dalla lotta Scudetto in tre gare Trento, squadra Campione d’Italia uscente, e si è ripetuta superando Verona in quattro partite dopo aver perso in tre set Gara 1 all’ombra dell’Arena.

Due grandi giocatori sono pronti a festeggiare le 400 partite in SuperLega: Sebastian Solé (15 punti ai 600 nei Play Off) in casa Sir, capitan Fabio Balaso sul fronte della Lube. Altri record in vista tra i Block Devils: Wassim Ben Tara è a 12 punti dai 500 stagionali e dai 1.500 in SuperLega, tutti con la maglia di Perugia. Kamil Semeniuk insegue il muro numero 100 in SuperLega mentre Mattia Bottolo, per la Lube, cerca i punti che lo separano dal sorpasso a Simone Rosalba nella classifica dei top scorer all-time dei marchigiani.

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Non è male iniziare una Finale Scudetto con la presenza numero 400 in SuperLega. Sono orgoglioso di questo traguardo e spero di celebrarlo con una buona prestazione, personale e di squadra, anche se sapere di aver giocato tutte queste partite mi fa sentire un po’ più vecchio. Arriveremo a Gara 1 carichi e nel miglior modo possibile. Nelle semifinali con Verona avevamo trovato un ottimo ritmo e non credo che la settimana senza partite abbia spento il fuoco: ci siamo allenati bene e siamo in fiducia. In stagione non abbiamo ancora battuto Perugia, ma sappiamo che è una squadra in grado di mettere pressione in ogni fondamentale. Noi però siamo cresciuti e dovremo essere pazienti. Sarà importante saper soffrire e sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno durante la serie ».

GARA 1 FINALE – PLAY OFF SUPERLEGA

Giovedì 30 aprile 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra Alessandro, Giardini Massimiliano