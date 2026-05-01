Play Off 5° posto: Modena corsara in casa di Trento

TRENTO- La serie di finale dei Play Off 5° posto inizia con un colpo in trasferta della Valsa Modena che passa alla BTS Arena approfittando delle numerose assenze dell'Itas Trentino che ha dovuto fare a meno stasera di Michieletto, Faure e Ramon. La squadra di Giuliani si è imposta 0-3 (26-28, 17-25, 21-25) grazie all'efficacia in battuta e nelle fasi di attacco, portandosi in vantaggio 1-0.

Le Finali Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca si aprono con un blitz sulle Dolomiti. Alla BTS Arena arriva il passo falso interno di una rimaneggiata Itas Trentino, che cade con il massimo scarto in Gara 1contro Valsa Group Modena, sempre pericolosa dai nove metri e nelle fasi di attacco. Dopo un primo set tiratissimo, vinto dagli emiliani ai vantaggi, il team di casa perde quota, mentre gli ospiti acquisiscono ancora più sicurezza e completano l’opera in meno di 80 minuti. In evidenza il top scorer Buchegger (18 punti), seguito da Davyskiba (16) e Porro (12), mentre per i gialloblù, in campo senza Faure, Ramon e il lungodegente Michieletto, l’unico in doppia cifra è Gabi Garcia (14). Martedì 5 maggio, alle 20.30, è in programma Gara 2 al PalaPanini. Il collettivo di Alberto Giuliani vuole conquistare la vittoria decisiva per festeggiare davanti ai tifosi l'eventuale qualificazione alla Challenge Cup, mentre la squadra di Marcelo Mendez intende rovinare i piani di Valsa Group e portare la serie alla “bella”.

I protagonisti-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Abbiamo provato a restare a ruota nel primo set contro una squadra che in questo momento oggettivamente è più forte di noi. Abbiamo perso ai vantaggi, poi secondo me la differenza è venuta a galla. In gara 2 possiamo e dobbiamo fare meglio, non so se basterà per vincere ma ci proveremo ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Trento è sempre un avversario complicato, soprattutto in casa. Abbiamo fatto una grande partita perché siamo stati costanti, secondo me soprattutto dal punto di vista tecnico. Anche le loro assenze hanno inciso, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto. Vincere 3-0 era la situazione migliore per noi, anche in vista di gara 2 in casa dove avremo la possibilità di chiudere la serie ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - VALSA GROUP MODENA 0-3 (26-28, 17-25, 21-25) -

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Bristot 5, Resende Gualberto 9, Garcia Fernandez 14, Lavia 7, Torwie 3, Graziani (L), Laurenzano (L), Bartha 0. N.E. Pesaresi, Boschini, Sandu, Acquarone. All. Mendez.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 3, Davyskiba 16, Mati 1, Buchegger 18, Porro 12, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 4. N.E. Tauletta, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

ARBITRI: Brancati, Simbari.

Durata set: 29', 23', 26'; tot: 78'.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3.030

Gara 2 delle Finali Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca

Martedì 5 maggio 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

LA SITUAZIONE DELLE FINALI PLAY OFF 5° POSTO SUPERLEGA CREDEM BANCA

Valsa Group Modena è avanti 1-0 nella serie contro Itas Trentino