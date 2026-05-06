Perugia conquista il tricolore per la terza volta 

PERUGIA- E sono tre ! La Sir Susa Scai Perugia si impone in rimonta 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) in Gara 3 contro la Cucine Lube Civitanova, chiude la serie di finale e festeggia la conquista del tricolore davanti al pubblico di un Pala Barton stracolmo e già in feta.

Una cavalcata emozionante quella dei Block Devils che, dopo avere chiuso la Regular Season in prima posizione hanno superato ai Quarti di Finale Vero Volley Monza e in Semifinale Gas Sales Bluenergy Piacenza, prima di conquistare la vittoria finale in tre gare contro Cucine Lube Civitanova, alzando al cielo lo Scudetto da imbattuti.

Dopo avere vinto Gara 1 per 3-0 e Gara 2 col risultato di 3-1, la formazione umbra si è ripetuta in Gara 3 imponendosi in quattro set. Dopo avere perso il primo set ai vantaggi, con Civitanova capace di sorprendere i padroni di casa, il club di casa si è reso protagonista di una rimonta da urlo nel secondo parziale portandosi poi avanti nel conto dei set grazie alla vittoria del terzo. Il punto che ha fatto esplodere di gioia il PalaBarton Energy (sold-out, quasi 5.000 i tifosi presenti) arriva dopo un errore in battuta di Boninfante.

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « C’è un po’ di rammarico perché ritengo che in questo finale di stagione la squadra abbia fatto dei grandi passi avanti sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, purtroppo non è bastato. Sia oggi che in Gara 2 abbiamo sprecato delle occasioni importanti, ci è mancata la giusta determinazione, ma anche stasera siamo sempre rimasti attaccati alla partita, tutti hanno dato il massimo e alla fine penso di non sbagliare dicendo che usciamo a testa alta da questa serie ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 5, Plotnytskyi 14, Solé 4, Ben Tara 18, Semeniuk 13, Russo 4, Gaggini (L), Argilagos 0, Dzavoronok 0, Loser 4, Colaci (L), Ishikawa 0. N.E. Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 4, Loeppky 15, Nikolov 25, Podrascanin 7, Kukartsev (L), D’Heer 1, Orduna 1, Bisotto 0, Balaso (L), Duflos-Rossi 1, Tenorio 0. N.E. Hfaiedh. All. Medei.

ARBITRI: Zanussi, Cesare, Merli.

Durata set: 33′, 37′, 30′, 28′; tot: 128′.

MVP: Max Colaci (Sir Susa Scai Perugia)