Volley Mercato: a Cuneo arriva lo statunitense Ethan Champlin

LA CARRIERA

L’atleta californiano classe 2001 ha debuttato a vent’anni con la Nazionale maggiore a “stelle e strisce” vincendo nel 2023 l’oro alla Pan American Cup Final Six e risultando il miglior marcatore della finale oltre che il miglior schiacciatore del torneo. Nel 2024 vola in Europa per la prima esperienza oltreoceano e approda in Bundesliga con l’Helios GRIZZLYS Giesen; dopo la stagione regolare, Ethan era il terzo miglior realizzatore del campionato tra gli schiacciatori. Nella stagione appena conclusa, passato al SVG Lüneburg da inizio campionato, è stato eletto cinque volte MVP nella regular season ed è stato il secondo top scorer dei Playoff.

Le parole di Ethan Champlin

Esattamente sulla forte motivazione nello scegliere Cuneo è la prima dichiarazione di Ethan Champlin:

« E’ uno dei migliori campionati al mondo e in Italia amano davvero la pallavolo, l’atmosfera che si respira lì è unica. Sono convinto che sarà un ambiente fantastico per lavorare e pianificare. Inoltre, sono anche molto emozionato all’idea di giocare contro i migliori giocatori del mondo; giocare contro giocatori che ho ammirato fin da bambino e anche al fianco di alcuni di loro. Ho scelto Cuneo perché mi sembra un ottimo punto di partenza per me e per la mia carriera in Italia; spero di rimanere a lungo in questo campionato. Anche la storia di Cuneo, la storia del Club, insieme a quanto mi è stato detto da coach Matteo sulla sua visione della squadra e su quello che immagina per questa stagione, sono state determinanti. Per la prossima stagione non potevo fare a meno di voler farne parte, quindi non vedo l’ora di giocare per Cuneo davanti a questi tifosi ».

Due stagioni in Bundesliga: che esperienza ti hanno lasciato dentro e fuori dal campo?

« ⁠La Bundesliga è stata un’ottima introduzione per me al mondo della pallavolo professionistica. Molti di noi americani non sanno bene cosa significhi perché negli Stati Uniti non esiste un campionato professionistico. Quindi, andare in Germania, dove molte persone parlano inglese e dove tutti sono molto cordiali e i tifosi sono davvero coinvolti, almeno per le due squadre in cui ho giocato, mi ha aiutato molto a capire cosa significhi la pallavolo di alto livello e come si sviluppa una carriera».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione a Cuneo e nella Superlega italiana?

« Non vediamo l’ora di assaporare lo stile di vita italiano. Saremo un gruppo giovane, ma penso che insieme potremo essere una grande squadra e avere uno smisurato spirito di squadra dentro e fuori dal campo. Mi aspetto che daremo il massimo e lotteremo duramente, tanto che dopo ogni partita persa, gli avversari dovranno dire di aver lottato allo sfinimento per ogni punto. Perché noi, come Cuneo, saremo grintosi, lavoreremo sodo e renderemo la vita difficile agli avversari. I miei obiettivi futuri sono diventare il miglior giocatore possibile; non sono il più alto, ma penso di poter dare molto a qualsiasi squadra in cui gioco e per questo il mio obiettivo è fare tutto il possibile per la squadra, qualsiasi cosa serva ovviamente. Personalmente, penso di poter diventare un giocatore di punta del campionato italiano, un giocatore di punta del mondo, a un certo punto. Lavoreremo duramente per raggiungere questo obiettivo».

Sei già stato convocato nella nazionale maggiore per quest’estate?

« Sì, sono stato convocato nella nazionale maggiore e inizierò ad allenarmi con loro questa settimana. Non vedo l’ora di poter partecipare, si spera, ad alcuni tornei VNL e alle qualificazioni per la Coppa Panamericana Norceca 2026 ».

Le parole del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo

« Per noi credo un tassello molto importante, è un giocatore di grande equilibrio che sposa bene tutte le fasi, sicuramente dal punto di vista fisico paga qualche centimetro però li sopperisce con una grande tecnica, un’incredibile capacità di lettura delle situazioni. Il classico giocatore di cui si dice “sa giocare a pallavolo” perché completo in tutti i fondamentali. Ci ha piacevolmente stupito la sua grandissima motivazione nel voler venire a giocare questo campionato e in particolar modo a farlo nella nostra società, nonostante le molte proposte interessanti dall’estero. E’ la seconda freccia messa nella nostra faretra e credo che con lui si possa fare veramente una crescita comune e che ci possa portare a toglierci le nostre soddisfazioni».