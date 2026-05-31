Volley Mercato: Shikun Peng, centrale cinese per Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Un ingaggio di spessore internazionale per la Cisterna Volley che si assicura le prestazioni del gigante cinese Shikun Peng, centrale di ventisei anni alto 2 metri e 10 centimetri, primo acquisto della formazione pontina in proiezione del prossimo campionato. Nella stagione scorsa ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell’Osaka Bluteon. Prima di approdare in Giappone aveva tentato l’esperienza europea in Francia, a Parigi, dove a fine stagione ha messo in bacheca il trofeo del miglior centrale della lega transalpina. Peng schiaccia a 360 cm e mura a 345. Il muro la sua arma migliore, in attacco si esalta nel primo tempo. Ora il desiderio di riprovare una nuova avventura in Europa. Al di là delle qualità tecniche che conosceremo realmente solo vedendolo giocare dal vivo, nessun dubbio sull’ambizione che anima Shikun Peng, deciso a dimostrare il proprio valore nel campionato più difficile in assoluto, la SuperLega italiana. E’ il primo cinese della formazione pontina.

LA CARRIERA-

Non ancora maggiorenne ha iniziato il suo percorso nel volley e si è fatto conoscere con la maglia dello Sichuan Jinlang Sports (tre stagioni), poi è approdato al Suntory Sunbirds contribuendo alla conquista del titolo giapponese e dell’Asian Men’s Club Championship, con una media di 10 punti a partita, e diventando devastante a muro. In Cina con lo Shanghai Bright si è portato a casa i titoli di miglior centrale ed Mvp del campionato. Da lì la volontà di giocare nel vecchio continente, ma Parigi non lo ha convinto ed ha preferito tornare in Asia. La scelta visto com’è andata con l’Osaka Bluteon è stata quella giusta: campionato giapponese vinto. Gioca regolarmente con la Nazionale cinese.

Peng schiaccia a 360 cm e mura a 345. Il muro la sua arma migliore, in attacco si esalta nel primo tempo. Ora il desiderio di riprovare una nuova avventura in Europa. Al di là delle qualità tecniche che conosceremo realmente solo vedendolo giocare dal vivo, nessun dubbio sull’ambizione che anima Shikun Peng, deciso a dimostrare il proprio valore nel campionato più difficile in assoluto, la SuperLega italiana.

Le parole di Shikun Peng

« Nel campionato italiano ci sono molti degli atleti più forti in assoluto. E quando mi si è presentata l’opportunità di poter giocare in SuperLega, non ci ho pensato neanche un secondo: la mia risposta è stata subito sì. Sono consapevole che non sarà semplice, ma lavorerò al massimo per adattarmi alla nuova realtà il prima possibile. Ho iniziato a giocare a pallavolo a 12 anni, è sempre stato il mio sport, e mi sono impegnato molto per migliorare. Ora sto giocando, quindi non sono in vacanza: si lavora. Ma questo non mi pesa, perché è quello che ho voluto fin da quando ero bambino ».

Una vita dedicata al volley

« Non amo la vita mondana, mi piace la tranquillità e il poco tempo libero a disposizione mi piace trascorrerlo con mia moglie, a casa. Di stravizzi non ne ho mai fatti, uno sportivo per rendere al massimo ha bisogno di condurre una vita equilibrata. Io amo la pallavolo e mi considero relativamente giovane, dentro di me penso che il bello debba ancora venire, e ora con la chiamata del Cisterna Volley mi si presenta l’occasione della vita. Non posso lasciarmela scappare, inoltre voglio ripagare la fiducia che il club mi ha dato. Il progetto della società, che mi è stato illustrato in fase di trattativa, lo considero perfetto per me: lavorare, migliorarsi, crescere e giocare una buona pallavolo per raggiungere l’obiettivo prima possibile e dedicarsi a traguardi più prestigiosi. Mi rispecchio in questa mentalità. E non vedo l’ora di venire in Italia, dove non sono mai stato: qui il vostro paese è considerato tra i più belli e piacevoli del Mondo, dove si mangia meglio in assoluto. Saluto tutti i tifosi del Cisterna Volley, conterò i giorni che mi separano dall’arrivo in Italia con trepidazione. Per me è un sogno che si avvera ».