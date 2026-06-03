Volley Mercato: Padova alza il muro con Joscha Kunstmann

PADOVA- La Sonepar Padova comincia ad aggiungere centimetri e qualità al reparto centrali. Direttamente dalla Germania arriva Joscha Kunstmann, classe 2003, con 201 centimetri di fisico e una carriera costruita interamente in patria. Per Kunstmann, Padova rappresenta il primo grande salto internazionale della carriera: dalla Bundesliga alla Superlega, il palcoscenico più importante d’Italia.

LA CARRIERA-

Cresciuto nel volley tedesco, il giovane centrale ha affinato il suo gioco all’SVG Lüneburg, club protagonista della 1. Bundesliga, la massima serie del campionato tedesco, dove nelle ultime due stagioni ha raggiunto in entrambe le occasioni la finale.

Le parole di Joscha Kunstmann

« Ho sempre sognato di giocare in Superlega e ho sentito dire molte cose positive su questo club. Tutti sembrano molto disponibili e professionali. Non vedo l’ora di incontrarli! Per me questa è una grande opportunità per realizzare il sogno che avevo da bambino ».

Nonostante la giovane età, Kunstmann si presenta come un profilo tecnico già definito, con un’identità precisa.

« Sono una persona tranquilla, dentro e fuori dal campo. Riuscire a restare lucido nei momenti di pressione è la mia forza, mi permette di rimanere concentrato e trasmettere la stessa sensazione anche ai miei compagni di squadra ».

Il giovane tedesco sa già cosa vuole dalla sua avventura in bianconero: migliorare e diventare un tassello fondamentale di un gruppo che punta in alto.

« Il mio obiettivo è crescere come giocatore ma anche come persona, per dare il mio massimo contributo alla squadra e vivere insieme una grande stagione. Sogno di arrivare qui da quando avevo 16 anni, i fan italiani hanno un’energia unica! Non vedo l’ora di iniziare! ».