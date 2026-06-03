Volley Mercato: Filippo Bartolucci completa i posto 3 di Milano

LA CARRIERA

Nato a Fano, passato dalla cantera della Lube, Bartolucci arriva dalla Consar Ravenna, ma nel campionato cadetto ha giocato anche con la Cosedil Acicastello, ancora a Ravenna e con Grottazzolina. Con la Consar ha disputato anche una finale di Coppa Italia di A2. Nell'ultimo campionato ha confermato una crescita costante che lo ha portato a essere il migliore interprete del suo ruolo nella categoria. In 31 partite ha realizzato 319 punti, con 207 attacchi vincenti, 84 muri e 28 ace, stabilendo i propri record personali in tutte le principali statistiche. Almeno due le prestazioni da incorniciare con 17 punti messi a segno contro Porto Viro e Fano.

Le parole di Filippo Bartolucci

« Riuscire ad arrivare in SuperLega è il sogno di qualsiasi giocatore di pallavolo, quindi lo sto vivendo esattamente in questo modo, come un sogno che si realizza. È un momento emozionante della mia carriera e non vedo l'ora di iniziare per poterlo finalmente vivere».Puoi descriverti come giocatore? Quali pensi siano i tuoi punti di forza e su quali aspetti senti di dover ancora crescere? E fuori dal campo che tipo di persona è Filippo Bartolucci?«Penso di essere un giocatore esplosivo e agile e sicuramente il mio punto forte è l'attacco. Vorrei, insieme con coach Falasca, lavorare sulla battuta e sul muro, due fondamentali sui quali mi sono concentrato tanto negli ultimi anni, ma che vorrei portare a un livello superiore. Fuori dal campo di pallavolo penso di essere un ragazzo semplice. Mi piace stare in compagnia e condividere momenti con amici e famiglia. Amo viaggiare, cucinare e suonare, attività che mi aiutano a staccare un po’ dal volley e a mantenermi curioso anche fuori dal campo».

Hai già avuto modo di parlare con coach Guillermo Falasca? Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni di squadra?

«Sì ho già avuto modo di parlare con il coach. Abbiamo fatto una chiacchierata al telefono e abbiamo già discusso del percorso da fare. Sono molto contento di iniziare a lavorare tecnicamente insieme a lui per cercare di mostrare il mio miglior gioco. Di compagni di squadra conosco già Francesco Recine e Santi Orduna e sono molto felice di poterli ritrovare il prossimo anno».

Che effetto ti fa pensare di giocare accanto a un campione come Robertlandy Simon, che probabilmente incrociavi già qualche volta quando eri nel settore giovanile della Lube?

«L'effetto che mi fa l'idea di giocare con Robertlandy Simon è indescrivibile. Quando giocavo nelle giovanili della Lube mi fermavo molto spesso a vedere gli allenamenti della prima squadra e ai miei occhi è sempre stato un grandissimo campione e un punto di riferimento. Cercherò di apprendere il più possibile da lui nell'anno a venire».L'Allianz Cloud è considerato da tanti il più bel palazzetto della SuperLega. Che emozione sarà giocare davanti ai tifosi milanesi?«Devo ammettere che, appena finita la prima chiamata con la società, sono andato subito a riguardarmi le foto del palazzetto. È davvero bellissimo e non vedo l'ora di entrare in campo, respirare quell'atmosfera e vivere il calore dei tifosi milanesi. Sono convinto che giocare in un ambiente così possa dare tanta energia e motivazione durante tutta la stagione».

C'è un messaggio che vuoi mandare ai sostenitori di Allianz Milano in vista della nuova stagione?

«Ai tifosi di Allianz Milano voglio dire che sono davvero felice di entrare a far parte di questa squadra. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i compagni e conoscere il pubblico dell'Allianz Cloud. Faremo tutto il possibile per costruire una stagione positiva, dando il massimo ogni giorno in palestra e in partita. Spero ci sia tanta energia e tanto entusiasmo da condividere insieme durante tutto l'anno».