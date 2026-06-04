Volley Mercato: a Trento il vice Sbertoli sarà Nicola Zonta

TRENTO -Il primo obiettivo dell'Itas Trentino in vista della prossima stagione era quello di sistemare la cabina di regia, immettendo nel roster un affidabile vice Sbertoli. Su indicazione del tecnico Marcelo Mendez come vice di capitan Sbertoli è stato scelto Nicola Zonta , veniseienne di Tolmezzo che lo scorso anno ha fatto il titolare in A2 a Porto Viro ma che era reduce da due stagioni nella massima serie con l'Allian Milano. Ha firmato un biennale e scelto la maglia numero 4, mai utilizzata a Trento in precedenza da nessun altro palleggiatore; sarà a disposizione dello staff già dall’inizio della preparazione, in modo da prendere subito dimestichezza con il metodo di lavoro del suo nuovo tecnico.

LA CARRIERA-

Si tratta di un alzatore dotato di grande tecnica di palleggio e di particolare visione tattica del gioco, che ama rendere veloce grazie a due mani molto educate. Passato appena quindicenne da Gemona a Cuneo, Zonta ha completato il suo percorso nelle giovanili a Segrate, dove ha vinto un titolo italiano Under 19 e uno Under 18, per poi esordire in Serie A2 nel Club Italia. In carriera ha disputato in totale quattro campionati nella serie cadetta (con Bergamo e Castellana Grotte, oltre che a Porto Viro – per un totale di 90 presenze), due di Serie A3 a Fano e due di SuperLega a Milano come vice di Paolo Porro fra il 2023 ed il 2025.

Le parole di Nicola Zonta

Benvenuto in Trentino Volley, Nicola!

« Grazie per me è un onore ed un orgoglio arrivare a Trento per giocare con questo Club e poter lavorare ogni giorno al fianco dei grandi campioni che ne compongono il roster. Darò il massimo per meritarmelo ed offrire il mio contributo alla causa ».

Hai già conosciuto l’allenatore Marcelo Mendez, cosa ti ha chiesto?

« Grande disponibilità al lavoro quotidiano in palestra e impegno costante per provare ad alzare il nostro livello di gioco. Servirà mettere sempre concentrazione e determinazione per fare in modo che anche solo gli allenamenti siano di qualità e risultino utili alla squadra per prepararsi di volta in volta alla successiva partita. Dobbiamo mettere ogni giorno un mattoncino nel nostro progetto ».

Sei reduce da un campionato da titolare in Serie A2, a Porto Viro, ma conosci bene la SuperLega?

« Sì, l’ho vissuta nelle due stagioni precedenti a Milano ed il livello di gioco è incredibilmente alto: tutte le squadre sono attrezzatissime e nessuno degli incontri che giocheremo sarà semplice. Servirà sempre avere lo spirito giusto per provare ad ottenere il risultato ».

Assieme a Sbertoli avrai in mano le chiavi del gioco gialloblù…

« Sono contento di avere un compagno come Riccardo che ritrovo dopo gli anni trascorsi insieme a Segrate, fra il 2016 ed il 2018. Sarà facile ritrovare il feeling che avevamo costruito in quel periodo ».

Fuori dalla palestra cosa ti piace fare?

« Adoro la montagna, mi piace esplorarla e mi piace girarla anche in bicicletta. Il mio idolo è Tadej Pogacar. Sono una persona pacata ed introversa, che ha scelto da bambino la pallavolo perché era lo sport che preferivo e che ancora oggi per me significa libertà e divertimento. Il mio gruppo musicale preferito sono i Coldplay ».

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Zonta ha le caratteristiche adatte per offrire qualcosa di importante a questo gruppo durante tutta la stagione. Alle spalle vanta già un’esperienza importante in SuperLega nel ruolo che gli abbiamo chiesto di ricoprire ed è reduce da una bella annata da titolare in Serie A2. Sono inoltre convinto che possa crescere ancora perché stiamo parlando di un atleta comunque giovane e dotato di mani che sanno offrire velocità al nostro gioco, in particolare al centro della rete. Con lui il nostro roster sarà ancora più completo ».