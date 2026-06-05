Volley Mercato: Modena ingaggia il talento sloveno Nik Mujanović

LA CARRIERA-

Classe 2004 inizia la sua carriera nel 2018 con la seconda squadra del Calcit Volley in Slovenia. Promosso in prima squadra nel 2020, disputa quattro stagioni tra le fila del Calcit dove vince due Coppa di Slovenia e una MEVZA League. Nella stagione 2023/24, Mujanović vive una prima esperienza in Superlega tra le file di Monza con cui gioca tre finali: scudetto, Coppa Italia e Cev Cup. L’anno successivo si sposta in Francia: prima tra le file del Paris Volley, dove disputa un’ottima regular season, poi viene scelto dall’Alterna Staide Poitevin come rinforzo per i playoff e raggiunge la finale scudetto. Nel corso della stagione sportiva appena conclusa, Mujanović ha giocato il suo secondo anno in Francia e si è reso protagonista con la maglia del Tours arrivando primo in classifica in regular season, vincendo la Supercoppa di Francia e, dal punto di vista personale, il premio come miglior opposto del campionato. Dal 2022, Mujanović fa parte del roster della nazionale slovena con la quale ha conquistato due medaglie di bronzo, entrambe nel 2023, una agli Europei e una nella Coppa del Mondo.

Le parole del Direttore Sportivo Alberto Casadei

« Abbiamo scelto Nik Mujanović perché crediamo fortemente nelle sue qualità e nel suo potenziale. È un giocatore giovane, ma con caratteristiche fisiche e tecniche molto interessanti, oltre ad una mentalità che ci ha colpito fin da subito. Siamo convinti che Modena Volley possa essere l’ambiente giusto per accompagnarlo nel suo percorso di crescita e aiutarlo a compiere un ulteriore salto di livello, utile allo sviluppo del nostro progetto ».