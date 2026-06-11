Volley Mercato: Elia Bossi rinforza il centro di Trento

TRENTO -Pesca ancora in A2 l'Itas Trentino che, dopo dopo Zonta (prelevato da Porto Viro) e Roberti (da Fano), ha ingaggiato Elia Bossi, trentaduenne centrale di lungo corso che torna nel massimo campionato dove ha militato a lungo vestendo le maglie di Modena, Barletta, Ravenna, Milano e Cisterna.

Vestirà la maglia numero 12 di Trentino Volley, in passato già sulle spalle di altri giocatori del suo ruolo come Leonardi, Corsini, Djuric e Van de Voorde.

LA CARRIERA

Trentadue anni da compiere il giorno di ferragosto, il posto 3 giuliano cresciuto nel vivaio di Modena approda da Taranto a Trento con un contratto annuale, portando con sé un bagaglio di esperienza notevole, maturato nel corso di tredici anni consecutivi di presenza in massima serie, dove ha vestito oltre che quella dei canarini anche le maglie di Molfetta, Ravenna, Milano, Cisterna e Catania, sapendo sempre ritagliarsi il proprio spazio in campo.

I numeri raccontano di 347 partite giocate in SuperLega/Serie A1, con 994 punti personali, di cui ben 203 a muro e 756 in attacco (col 58,4%). Proprio questi ultimi due sono i fondamentali in cui si è sempre espresso meglio e che gli hanno consentito di vincere uno Scudetto (nel 2016 a Modena) giocando la serie di finale contro Perugia da titolare. Nelle ultime due stagioni si è misurato per la prima volta con il campionato di Serie A2, prima a Catania e poi a Taranto, confermando qualità e professionalità. Nel corso della sua carriera ha vestito per sette volte anche la maglia della Nazionale Seniores e vinto la medaglia di Bronzo al mondiale Under 23 nel 2025.

Le parole di Elia Bossi

« Giocare per Trentino Volley dopo averla sfidata per tanti anni da avversario è sicuramente una grande emozione. Non ho esitato un attimo a dire di sì nel momento in cui si è prospettata questa possibilità, perché il nome che questo Club si è costruito nel tempo è sicuramente qualcosa di importante. Sono quindi molto contento di poter vestire la maglia gialloblù; cercherò di aiutare la squadra nel miglior modo possibile, sia in allenamento sia in partita. Ho sentito subito la fiducia che ripone nei miei confronti lo staff tecnico ed in particolare l’allenatore Marcelo Mendez: proverò a ripagarla lavorando sodo ogni giorno, ben conoscendo il mio ruolo ma anche il campionato in cui ci misureremo ».

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« La scelta di Bossi va in controtendenza rispetto al recente passato di questa Società perché solitamente per ricoprire quel ruolo si sceglieva un giocatore molto giovane, ma per noi Elia rappresentava una opportunità tanto interessante da decidere di coglierla subito. Metterà a disposizione la sua esperienza ad alti livelli, maturata nelle tante stagioni in cui ha giocato in SuperLega. Potrà aiutarci sotto tutti i punti di vista perché è un elemento che conosce benissimo il campionato e le dinamiche di questo sport. Abbiamo bisogno di elementi di questo tipo per preparare al meglio ogni appuntamento che ci attende nella prossima stagione ».