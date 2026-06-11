Volley Mercato: Sirci porta Ferre Reggers a Perugia

PERUGIA - Grande colpo del presidente Sirci che assicura alla Sir Susa Scai Perugia le prestazioni di Ferre Reggers giovane giocatore belga, classe 2003, che andrà a comporre la diagonale d’attacco con capitan Giannelli, pronto a dare il massimo in questa nuova avventura che rappresenta un salto importante nel suo percorso nel campionato italiano, in cui ha già avuto modo di mettersi in mostra nel corso di tre stagioni consecutive all’Allianz Powervolley Milano. L’ opposto belga ha nel salto uno dei suoi punti di forza, veicolato anche da un’altezza importante, 2 metri e 3.

LA CARRIERA

Numeri da fuoriclasse per il giovane opposto belga: Ferre Reggers ha esordito in Superlega nella stagione 2023/2024 con la maglia di Milano, che ha vestito per tre anni consecutivi. In queste tre stagioni si è conquistato il podio di tutte le classifiche di rendimento individuale, al primo posto assoluto nella classifica dei punti totali nel campionato italiano calcolati su Regular season e Play Off con 1386 punti e 396 breakpoint in 83 partite disputate, con una media di 4.47 punti a set. Primo posto anche per numero di attacchi vincenti in tre stagioni: 1192. Numeri notevoli anche a muro (99 block vincenti in tre stagioni) e 95 sono invece gli ace messi a segno in tre anni.

Le parole di Ferre Reggers

La chiamata di Perugia? La definisce un “onore”:

« Posso solo dire che per me è stato e sarà per sempre un onore, non avrei mai potuto immaginare di giocare per Perugia, è sempre stato il mio sogno di giocare per un squadra come questa, soprattutto a quest’età!». E a questo proposito si lascia andare anche una confidenza personale: «segretamente da bimbo sognavo sempre di giocare in nazionale e a Perugia!»

Consapevole delle sue qualità, si accinge a vestire la maglia di Perugia con la volontà di imparare, crescere e perfezionarsi ancora e l’opportunità di lavorare in uno staff tecnico come quello bianconero è una miniera d’oro:

«Secondo me fisicamente ho un bel salto e sono molto veloce e esplosivo per essere più di 2 metri, poi “compro” bene la palla, così riesco bene a tagliare la palla in diagonale, sulla battuta c’è ancora da lavorare, ma sono sicuro che con Lorenzetti si lavorerà molto!!»

Reggers è pronto a mettere le sue doti offensive al servizio di un top team che, anche quest’anno, compete per tutti gli obiettivi, sia nel campionato italiano sia internazionale. Una “sfida” assolutamente stimolante per un giovane di soli 22 anni, con grandi ambizioni, proprio come il club del Presidente Sirci:

«Voglio sempre vincere, mi sembra normale per un atleta, e per quello penso di essere nel posto giusto a Perugia».

In tre stagioni nel campionato italiano con la squadra meneghina ha messo in bacheca una Challenge Cup, conquistata lo scorso aprile regolando i conti in due match vinti entrambi in 3 set con la squadra belga dell’Aalst. Nella decisiva gara di ritorno, disputatasi all’Allianz Cloud, Reggers ha imposto la sua potenza offensiva laureandosi best scorer del match, con 18 punti in 3 set e prendendosi anche l’Mvp. Ma l’opposto belga pensa in grande ed è entusiasta della straordinaria opportunità di giocare quest’anno in un top team che compete per tutti i trofei! Se dovesse esprimere un sogno in particolare, non avrebbe dubbi:

« Semplice, la Champions! Ho avuto due volte la possibilità di giocarla, mai arrivato vicino a vincerla però! Mi sembra una sensazione eccezionale ».

In tre stagioni alla Powervolley, Ferre Reggers ha incrociato la Sir ben 11 volte, tra regular season, Play Off e la Semifinale di Coppa Italia del 27 gennaio 2024 a Bologna. In 5 di questi match ha avuto modo di conoscere il palazzetto caldissimo di Perugia e la tifoseria dei Block Devils, sempre pronta a sostenere la squadra dal primo all’ultimo pallone! E anche in questo caso il giovane attaccante non vede l’ora di giocare con la maglia della Sir, anche per loro!

« Di sicuro meglio che averle contro, sono sempre in tanti, anche in trasferta, quindi non vedo l’ora di avere le curve dalla mia parte».