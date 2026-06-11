Volley Mercato: Cuneo ha presentato Nicolò Volpe

LA CARRIERA

Il Cuneo Volley inserisce un tassello importante in posto 3; il centrale torinese classe 2003, proveniente dalla Serie A2 di Catania, nella sua prima stagione in SuperLega dopo l’esperienza di una gara in panchina a Monza nel 2022, si presenta con una grande voglia di indossare la maglia biancoblù nel massimo campionato italiano.

Le parole di Nicolò Volpe

« Sinceramente quando si è presentata l’offerta di Cuneo non ci ho pensato due volte, perché non capita spesso di avere l’opportunità di poter giocare in SuperLega. Sono grato per l’opportunità e non vedo l’ora di poter giocare al palazzetto davanti al nostro pubblico che ricordo essere molto caloroso, avendo già affrontato Cuneo negli anni passati in Serie A2».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

« Mi aspetto una stagione molto stimolante dove dovremmo affrontare avversari di altissimo livello, ma penso che la squadra costruita possa ottenere i migliori risultati possibili ».

Dopo l’assaggio a Monza, che significato ha per te vestire la maglia di Cuneo e disputare il massimo campionato italiano?

« Sicuramente la prima partita vissuta in SuperLega con Monza è stata molto emozionante e mi ha fatto capire che il lavoro che stavo facendo era quello giusto per il mio percorso. Tornare in SuperLega oggi con Cuneo è sicuramente motivo di orgoglio per i sacrifici degli anni passati, ma deve essere solamente un punto di partenza per il mio futuro ».

Quali sono i tuoi obiettivi personali e quali di squadra?

« Per quest’anno punto a migliorare sotto diversi aspetti tecnici per riuscire a dare il mio miglior contributo alla squadra a raggiungere i propri obbiettivi».

Le parole del Direttore Sportivo Paolo Brugiafreddo

« Quando si paventava all’orizzonte la rescissione con Copelli ovviamente ci siamo guardati attorno per cercare di capire quale potesse essere il profilo adatto al nostro gruppo e abbiamo subito pensato a Nicolò, un ragazzo che abbiamo seguito anche in passato. Personalmente l’ho seguito in “tenera età” quando era ancora in Piemonte e ho profonda stima nelle sue capacità; so che sicuramente per lui ci sarà bisogno di un periodo di adattamento ad un campionato che non ha mai affrontato, ma nella sua carriera ha sempre dimostrato che gli adeguamenti sono il suo forte perché è un ragazzo che saprà farsi trovare pronto in caso di necessità. Siamo decisamente consapevoli che sarà un elemento molto utile durante la settimana e durante la stagione nel suo complesso. Gli do un caloroso benvenuto, accompagnato da un “Finalmente ci siamo e lavoriamo insieme! ».