Volley Mercato: Jacopo Massari da Modena a Monza

MONZA- Un nuovo tassello per il mosaico della Vero Volley Monza 2026-2027. Il club brianzolo annuncia l'arrivo di Jacopo Massari, che va ad aggiungere qualità e soluzioni al reparto schiacciatori. Un curriculum di tutto rispetto quello dell'atleta originario di Parma, protagonista di un percorso che lo ha portato a vestire alcune delle maglie più prestigiose del panorama pallavolistico italiano. Grande esperienza e una bacheca ricca di trofei, tra cui anche una medaglia d'argento mondiale e un bronzo europeo nel 2015. Quindici stagioni tra SuperLega e Serie A2, 370 partite giocate e gli ultimi due anni trascorsi tra le fila della Valsa Group Modena.

Le parole di Jacopo Massari

« Sono davvero felice di entrare a far parte della Vero Volley"Da avversario ho sempre guardato questa società con grande stima e rispetto: le scelte lungimiranti, spesso controcorrente, mi hanno trasmesso l'immagine di un club capace di lasciare un'impronta riconoscibile nel panorama della pallavolo italiana. È stata una scelta che ho sentito dentro di me, con pochi dubbi, e questo per me è un segnale importante. Trovo in Vero Volley una società ambiziosa, organizzata e con le idee chiare su dove vuole andare; era il contesto di cui avevo bisogno in questo momento della mia carriera per continuare a dare il massimo. Non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi ».



Lo schiacciatore si sofferma sul suo ruolo all'interno del gruppo:

« Per me è molto importante che la quotidianità sia vissuta con la giusta mentalità, per questo cercherò di dare il mio contributo per creare un'identità di squadra che ci permetta di raggiungere i nostri obiettivi. Oltre a cercare il mio spazio in campo, proverò a dare il meglio anche fuori dal campo per il bene della squadra". Infine, una prospettiva sulla prossima stagione: "Il campionato italiano è sempre molto equilibrato, quindi sarà fondamentale farsi trovare pronti fin dall'inizio. Ci sono giocatori alla prima esperienza in SuperLega e altri che la conoscono molto bene: credo che questo sia il giusto mix per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ».