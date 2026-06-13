Volley Mercato: Alberto Polo giocherà a Civitanova

LA CARRIERA

Cresciuto nella cantera di Bassano e approdato nel 2012 nel vivaio di Trentino Volley, con cui ha vinto una Junior League, Alberto si è subito messo in luce nell’esperienza potentina a pochi chilometri da Civitanova, per poi vestire la maglia di CMC Romagna in SuperLega e, a seguire, di Exprivia Molfetta. Divenuto un giocatore di riferimento nella massima serie, Polo ha migliorato ulteriormente i suoi colpi nel triennio alla Kioene Padova, meritandosi il Premio Badiali anche in SuperLega nel 2017/18 e, successivamente, la chiamata dell’ambiziosa Gas Sales Bluenergy Piacenza. All’apice della carriera, però, il centrale in ascesa ha dovuto fare i conti con una squalifica di quattro anni. Un incubo a occhi aperti che ha fortificato Alberto come uomo senza indebolirlo come atleta. La dimostrazione è arrivata con il ritorno in campo in maglia patavina, nei Play Off 5° Posto 2024/25 e per l’intera stagione 2025/26, chiusa con 31 muri vincenti, in nona posizione tra tutti gli specialisti nel fondamentale. La new entry biancorossa vanta anche trascorsi nelle competizioni internazionali: da ricordare il bronzo messo al collo con la Nazionale Under 23 ai Mondiali di categoria nel 2015, il debutto con la Nazionale maggiore ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e la vittoria delle Universiadi nel 2019 (miglior muro).

Le parole di Alberto Polo

« Sono felice di tornare nelle Marche, terra che amo e in cui conosco molte persone, anche grazie all’esperienza positiva con il Volley Potentino. Le premesse, quindi, sono buone. Vestire la maglia gloriosa di una società come la Lube è un onore e una preziosa opportunità. Dopo un lungo stop, avere la chance di giocare in uno dei migliori Club al mondo a poco più di un anno dal mio rientro è per me un grande riscatto. Conosco già tanti tifosi della Lube, prometto di dare il 100% insieme ai compagni per inseguire grandi obiettivi! ».

Le parole del tecnico Giampaolo Medei

« Si unisce a noi un giocatore completo che ha un bagaglio importante di esperienza in SuperLega. Un profilo ideale perché si tratta di un atleta in grado di farsi trovare sempre pronto. Lo conosco e secondo me potrà dare anche un contributo importante al gruppo in termini di team building. Lo considero quindi un punto di riferimento su più fronti. Anche dal punto di vista tecnico è una risorsa utilissima per alzare il livello complessivo del gioco ».