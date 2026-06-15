Volley Mercato: Flavio Morazzini torna a vestire la maglia di Monza

LA CARRIERA

Originario di Roma, Morazzini è un giocatore già noto ai tifosi del club brianzolo, con il quale ha vissuto da protagonista alcuni dei più importanti successi del vivaio fino all’approdo in prima squadra. Nel suo percorso, infatti, figurano due vittorie nella Del Monte Junior League (2022/2023 e 2024/2025) e lo Scudetto Under 19 conquistato nella stagione 2023/2024. A livello internazionale, Morazzini può inoltre vantare la medaglia d’oro vinta con la Nazionale italiana ai Campionati Europei Under 18 del 2022. Gli ultimi due campionati a Pineto hanno rappresentato un passaggio fondamentale per la sua crescita. In Abruzzo il libero romano ha trovato continuità e responsabilità, contribuendo alla conquista della Supercoppa A2 e della Coppa Italia A2 nella stagione 2025/2026. Ora il ritorno a Monza in un gruppo giovane e ambizioso, con l’obiettivo di mettere a disposizione della squadra l’esperienza accumulata.

Le parole di Flavio Morazzini

« Tornare ad indossare questa maglia per me è un grande onore perché è stata una delle prime squadre che mi ha dato l’opportunità di giocare ad alto livello e crescere come atleta. Sono partito dal settore giovanile e sono arrivato alla prima squadra, quindi posso testimoniare che è una società contraddistinta da una grande organizzazione e un ottimo team, che consente ai suoi atleti di lavorare serenamente sapendo di essere sempre in buone mani”. Il nuovo libero della Vero Volley guarda con fiducia al roster che affronterà la prossima stagione: “La squadra è molto giovane e credo che sarà piena di energia e voglia di lavorare per dare il meglio di sé e maturare sia tecnicamente che emotivamente. Confido molto nell’ambizione dei compagni di farsi valere in un campionato molto difficile. Il gruppo farà la differenza ».

Non manca infine un pensiero per il pubblico dell’Opiquad Arena:

«Conoscendo i tifosi so che ci sosterranno in ogni partita, spronandoci a dare il meglio di noi per questa società ».